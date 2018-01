کارگردان ارشد Uncharted: The Lost Legacy از ناتی داگ جدا شد

شاون اسکیگ (Shaun Escayg) بیشتر به عنوان کارگردان ارشد و نویسنده جدیدترین بازی استودیوی Naughty Dog یعنی Uncharted: The Lost Legacy شناخته می‌شد. روز جاری او از طریق توئیتر اعلام کرد تصمیم دارد این استودیو را ترک گفته و به سمت چیز جدیدی برود.

اسکیگ هفت سال پیش به Naughty Dog ملحق شد و اولین همکاری او با استودیو برروی The Last of Us بود. او در ساخت Left Behind، بسته الحاقی مستقل The Last of Us هم همکاری کرد و در توسعه Uncharted 4: A Thief’s End نیز نقش داشت سپس رهبری تیم سازنده Uncharted: Lost Legacy را بر عهده گرفت.

به گزارش پردیس گیم، شاون اسکیگ در حساب رسمی توئیتر خود گفت:

"7 سال پیش من به تیم با استعداد Naughty Dog برای کار برروی پروژه‌ای که همچنان تازگی دارد، یعنی The Last of Us، ملحق شدم. سایر همکاری‌ها هم خاطره هستند. Left Behind و Uncharted 4 زودگذر بودند و Lost Legacy هم خلاقیت من را بیشتر کرد. دلم برای تمام دوستانم در Naughty Dog تنگ می‌شود."

پیش از این هم بروس استرلی، کارگردان بخش فنی بازی‌های The Last of Us و Uncharted، از استودیوی Naughty Dog جدا شد و با رفتن شاون اسکیگ، این یعنی آن‌ها در کمتر از 6 ماه دو نفر از کارکنان مهم خود را از دست دادند.

