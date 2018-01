یکی از چیز‌هایی که The Legend of Zelda: Breath of the Wild را بسیار عالی می‌کند، آزادی و غیرخطی بودن آن است. اگر شما از این ویژگی لذت بردید باید گفت که تهیه‌کننده‌ی این سری یعنی "ایجی ایونوما" (Eiji Anonuma) طی آخرین مصاحبه‌ی خود اعلام کرد که نسخه‌های بعدی نیز از همین استراتژی و فرمت بهره‌مند خواهند بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، طی مصاحبه‌ای با IGN، "ایجی ایونوما" تهیه‌کننده‌ی سری Zelda در رابطه با روند غیرخطی این بازی صحبت کرد:

"من نمی‌توانم بگویم که شرکت‌های دیگر چه‌کاری برروی بازی‌هایشان انجام‌ می‌دهند یا باید انجام دهند، اما می‌دانم که در سری Zelda، آزادی فوق‌العاده‌ای وجود دارد، این سطح از آزادی عمل چیزی است که برای پیش‌روی در این سری بازی باید آن‌را نگه داریم. چشمان من اهمیت واقعی این مسئله را درک کرده‌اند و به طرفداران این اطمینان را می‌دهند که یکی از بزرگ‌ترین اهداف ما برای آینده‌ی Zelda پیاده‌سازی مکانیزم‌های عمیق‌تر برای دادن آزادی عمل به شما در جهانِ بازی است."

نسخه‌ی بعدی Legend of Zelda در حال حاضر در دست ساخت است اما قطعا نمی‌توان انتظار عرضه‌ شدن آن را به این زودی‌ها داشت.

منبع متن: pardisgame