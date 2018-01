یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف Microsoft در سال 2017، عدم عرضه بازی‌های انحصاری متنوع و پرتعداد برای Xbox One بود اما به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند در سالِ آینده شرایط را تغییر دهند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته شخصی با نام اینترنتی Klobrille براساس اطلاعاتی که از API شبکه Xbox Live بدست آورده بود، توانست که برنامه‌های شرکت Microsoft در E3 2016 را پیش‌بینی کند و تمامی حدس و گمان‌های او نیز کاملا درست در آمدند، زیرا ما شاهد نمایش دادن بازی‌هایی نظیر Ori: Will of the Wisps ، Sea of Thieves ، State of Decay 2 و Crackdown 3 بودیم.

اخیرا Klobrille در اقدامی مشابه، به برنامه‌های آینده Microsoft اشاره کرده است، البته او در ابتدا نمی‌خواست که هیچ چیزی را بصورت رسمی و مانند سالِ گذشته لو دهد اما زمانی که اصرار کاربران را دید، در قالب آرزوهایی که دارد، برنامه‌های Microsoft را لو داد. به طور کلی، از جملات او می‌توان اینطور برداشت کرد که باید شاهد معرفی این پروژه‌ها باشیم:

1- یک پروژه جدید که در جهانِ بازی Fable رخ می‌دهد.

2- ساختِ نسخه جدید بازی Perfect Dark توسط سازنده Gears of War 4 یعنی استودیوی Coalition

3- معرفی بخش کمپین چهارنفره‌ی Crackdown 3

4- معرفی نسخه جدید Forza Horizon

5- عرضه Age of Empires 4 بر روی Xbox One طی سال آینده

6- معرفی یک تجربه آنلاینِ بسیار وسیع و گسترده مربوط به بزرگ‌ترین فرانچایز Xbox (احتمالا منظور Halo است)

7- معرفی نسخه جدید بازی اکشن MechAssault

البته در انتها Klobrille اعتراف کرده که Microsoft قطعا برنامه‌هایی را نیز دارد که او از آن‌ها اطلاعی ندارد. با این حال پروژه‌هایی که Klobrille از آن‌ها صحبت کرده، چیزهای غیرمعقولی نیستند و می‌توان امیدوار بود که شاهد معرفی‌شان باشیم. به طور مثال ماجرای ساختِ ریبوتی بر Perfect Dark از سال 2015 مطرح بوده است و یا ساخت Forza Horizon 4 نیز امری کاملا بدیهی محسوب می‌شود. در این بین می‌توان احتمال داد که منظور Klobrille از یک تجربه آنلاین گسترده، افزودن حالت بتل رویال به Halo 5 باشد.

در هر صورت نباید فراموش کنیم که هر چقدر به E3 نزدیک می‌شویم، این دسته از شایعات نیز بیشتر می‌شود. پس فعلا باید تمامی این موارد را در حد یک احتمال ساده در ذهن داشته باشیم. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame