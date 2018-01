نسخه جدید Wolfenstein توسط MachineGames تایید شد

جرک گاستافسون، تهیه کننده اجرایی Wolfenstein، طی مصاحبه اخیر خود ساخت نسخه جدید این سری را تایید کرد.

وی طی صحبت‌های خود در رابطه با احساسش نسبت به بازخوردهای مثبت Wolfenstein 2، راجع به آینده این سری هم گفت‌وگو کرد و تایید نمود برنامه آن‌ها همیشه ساخت یک سه گانه بوده است البته سازندگان فعلا بر توسعه چند DLC برای Wolfenstein 2 تمرکز دارند اما حرکت بعدی آن‌ها مربوط به Wolfenstein 3 است.

به گزارش پردیس گیم، گاستافسون طی مصاحبه‌ خود با GamesRadar گفت:

"صد البته که مردم کمی استراحت خواهند کرد و تیم سازنده هم به اندازه‌ای که شایسته‌اش باشد به استراحت می‌پردازد اما ما همچنین مشتاق به شروع چیزی جدید و ادامه کار برروی آی‌پی Wolfenstein هستیم که آن را بسیار دوست داریم. در حال حاضر به ساخت چند DLC مشغول شده‌ایم."





البته هنوز به‌طور کامل ساخت نسخه بعدی قطعی نشده و آن‌ها صبر می‌کنند تا ببینند وضعیت Wolfenstein 2 تا چه حد خوب پیش می‌رود سپس تصمیم نهایی راجع به آینده این سری گرفته خواهد شد:

"از همان ابتدا که تصمیم به شروع کار برروی The New Order گرفتیم، همیشه یک سه گانه را در برنامه داشتیم و The New Colossus دومین بازی بود. باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و به عملکرد خوب بازی بستگی دارد اما ما همواره برای یک سه گانه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به عنوان یک تیم عاشق ادامه کار بر Wolfenstein هستیم. با این حال، هرگز نمی‌دانید در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد."

او در ادامه گفت نسخه بعدی Wolfenstein هنوز وارد مراحل توسعه خود و برنامه‌ریزی نشده زیرا تیم سازنده بر بهبود بازی برای Xbox One X و DLCهای جدید The New Colossus تمرکز دارد.

در حالی که از وضعیت فعلی فروش The New Colossus خبر نداریم، گزارشات قبلی حاکی از آن هستند که فروش بازی شروع خوبی نداشته است. گزارشات منتشر شده از VentureBeat نشان می‌دهند فروش این عنوان شروع کندی را تجربه کرده و با وجود کمپین بازاریابی پر هزینه، نتوانسته به جدول 10 بازی پرفروش برسد.

