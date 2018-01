بتازگی کنسول نینتندو سوئیچ در ایالات متحده بعنوان سریع‌ترین فروش در میان کنسول‌های خانگی لقب گرفت. ثبت رکوردی دیگر توسط شرکت نینتندو، این بار با کنسول سوئیچ! نینتندو سوئیچ هم‌اکنون لقب سریع‌ترین فروش یک کنسول خانگی در تاریخ ایالات متحده را یدک می‌کشد. این خبر بتازگی در رسانه‌ها منتشر شد و شرکت نینتندو اعلام کرد که […]

بتازگی کنسول نینتندو سوئیچ در ایالات متحده بعنوان سریع‌ترین فروش در میان کنسول‌های خانگی لقب گرفت. ثبت رکوردی دیگر توسط شرکت نینتندو، این بار با کنسول سوئیچ!

نینتندو سوئیچ هم‌اکنون لقب سریع‌ترین فروش یک کنسول خانگی در تاریخ ایالات متحده را یدک می‌کشد. این خبر بتازگی در رسانه‌ها منتشر شد و شرکت نینتندو اعلام کرد که در بازه زمانی بین ۳ مارس ۲۰۱۷ الی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷، کنسول سوئیچ موفق شده تا ۴٫۸ میلیون واحد بفروش برساند. همچنین شرکت نینتندو اظهار نمود که آن‌ها توانسته‌اند رکورد پیشین خود که متعلق به کنسول Wii با فروشی بیش از ۴ میلیون واحد بوده را باری دیگر جابجا کنند.

آقای Reggie Fils-Aime مدیرعامل شعبه آمریکای شرکت نینتندو بیان کردند که:

طرفداران در سراسر کشور لذت بازی کردن عناوین محبوب‌شان را چه در خانه و چه در بیرون از خانه تجربه کرده‌اند. هم‌اکنون افراد بیشتری کنسول سوئیچ را برای تعطیلات تهیه کرده‌اند. بی‌صبرانه منتظر ارائه سورپرایزهای جذابی در سال ۲۰۱۸ هستیم.

همچنین در جریان این خبر اشاره شد که بیش از ۶۰% از دارندگان نینتندو سوئیچ در ایالات متحده عنوان Super Mario Odyssey، و بیش از ۵۵% عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild را تهیه کرده‌اند. عناوین Mario Kart 8 Deluxe و Splatoon 2 نیز به ترتیب ۵۰% و ۲۰% از مخاطبین سوئیچ را بخود جذب نموده‌اند.

در سال جاری نیز شرکت نینتندو در نظر دارد تا با عرضه عناوینی همچون Bayonetta 2، Bayonetta، Kirby Star Allies و عنوانی با محوریت شخصیت Yoshi (از سری Mario)، روند رو به رشد موفقیت‌های خود را ادامه دهد.

منبع متن: gamefa