چند سال پیش و به طور خاص، سال ۲۰۱۵ میلادی، مجله شناخته شده صنعت بازی‌های ویدئویی یعنی EDGE، فهرست ویژه ۱۰۰ بازی برتر تاریخ را منتشر کرد. اینک اما، این رتبه‌بندی یک بار دیگر به‌روز شده و تغییرات کوچکی به خود دیده است.

به تازگی شماره ۳۱۵ مجله EDGE برای مشترکین آن در دسترس قرار گرفته که شامل فهرست ۱۰ بازی برتر سال ۲۰۱۷ میلادی است. در همین راستا، بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild موفق به کسب عنوان «بهترین بازی سال» از سوی این مجله شده و به دنبال آن، شاهد بازی Super Mario Odyssey هستیم. مشخص است که وجود دو بازی از شرکت نینتندو، گواهی بر موفقیت این شرکت در سال پیش میلادی است که با عرضه کنسول نینتندو سوییچ، محبوبیت و عملکرد خود را احیا کرد. بررسی‌هایی که در این شماره از مجله EDGE صورت گرفته است به شرح زیر می‌باشد.

بررسی‌های موجود در شماره ۳۱۵ مجله EDGE:

Life Is Strange: before the Storm – ۷

Gorogoa – ۹

Never Stop Sneakin’ – ۸

Destiny 2: Curse of Osiris – ۶

Battle Chef Brigade – ۷

Monster of the Deep: FF XV – ۴

Superflight – ۷

Ode – ۸

علاوه بر نقدهای بازی‌هایی که این ماه وارد بازار شده‌اند، فهرست برندگان جشنواره EDGE Awards در سال ۲۰۱۷ هم مشخص شده است. این فهرست به شرح ذیل است:

بهترین بازی سال:

۱۰٫ Divinity Original Sin II

۹٫ Polybius

۸٫ Yakuza 0

۷٫ Nioh

۶٫ Nex Machina

۵٫ ARMS

۴٫ PlayerUnknown’s BattleGrounds

۳٫ What Remains of Edith Finch

۲٫ Super Mario Odyssey

۱٫ The Legend of Zelda Breath of the Wild

بهترین طراحی بصری:

برنده: ARMS

نامزد: Persona 5

نامزد: Assassin’s Creed Origins

بهترین طراحی صوتی:

برنده: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

نامزد: Nier: Automata

نامزد: Splatoon 2

بهترین روایت داستان:

برنده: Edith Finch

نامزد: Pyre

نامزد: Nier: Automata

بهترین سخت‌افزار:

برنده: نینتندو سوییچ

نامزد: ایکس‌باکس وان ایکس

نامزد: نینتندو SNES کلاسیک

بهترین بازی سال که همچنان مورد توجه قرار دارد:

برنده: Overwatch

نامزد: Rainbow Six Seige

نامزد: No Man’s Sky

بهترین ناشر سال:

برنده: نینتندو

نامزد: آناپورنا اینتراکتیو (Annapurna Interactive)

نامزد: یوبی‌سافت (Ubisoft)

بهترین استودیوی سال:

برنده: Nintendo EPD

نامزد: Giant Sparrow

نامزد: Housemarque

دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ آیا بازی‌های برنده لیاقت کسب این عنوان را دارند یا خیر؟

منبع متن: gamefa