یک سال رویایی… | مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ (بخش دوم)

همه ساله وقتی که به پایان سال میلادی می رسیم و مراسم برترین های سال و .. همگی تمام می شوند و پای به آغاز سال جدید می گذاریم، برای ما بازیبازان با یک استرس خاص این سوال پیش می آید که آیا امسال هم مثل سال قبل و سال های قبل کلی بازی های خوب داریم یا نه؟ آیا امسال بازی های بهتری از پارسال داریم یا نه؟ خلاصه دوست داریم که بدانیم که در سال پیش رو قرار است چه عناوین بزرگ و قدرتمندی منتشر گردند و چه انتظارمان را می کشد. این مطلب دو قسمتی در واقع برای پاسخ به همین سوالات است. بگذارید تا خیلی راحت بگویم. امسال یکی از بزرگترین سال های صنعت بازی از نظر انتشار عناوین پرقدرت خواهد بود و مخصوصا بیشتر از همه برای کنسول پلی استیشن ۴ که تعداد خیلی زیادی بازی انحصاری مورد انتظار در سال ۲۰۱۸ دارد اما برای سایر پلتفرم ها هم کلی بازی مولتی پلتفرم عالی و گاها انحصاری نیز عرضه می شوند تا تمامی بازیبازان از یک سال پر و پیمان لذت ببرند. در این مطلب اکثر بازی هایی قرار گرفته اند که تایید شده است در سال ۲۰۱۸ منتشر می شوند (غیر از یکی دو مورد) و حتی اگر زمان دقیق انتشار هم ندارند ولی اعلام شده که سال ۲۰۱۸ شاهد عرضه و انتشار آن ها خواهیم بود. در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به تعدادی از بازی های مورد انتظار بازیبازان در سال ۲۰۱۸ اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم تا یک دید کلی از این که چه بازی هایی در سال جدید میلادی منتظر ما هستند، کسب نمایید. فرنچایزهایی جدید که یا نمایش های عالی خود طرفداران زیادی پیدا کرده اند یا نسخه های جدید از فرنچایزهای محبوب دنیا که طرفداران خیلی زیادی در دنیا داشته و دارند، بازی های لیست ما را تشکیل خواهند داد.

اما به هر حال خوب می دانید که آن قدر تعداد بازی ها زیاد است و آن قدر سلایق مختلف است که هرگز نمی شود با یک لیست همه را راضی کرد و هرگز هم نمی شود که در لیستی اینچنینی، کاملا علاقه خود را کشت و هیچ نظر شخصی را در آن دخالت نداد. پس سعی کنید که خودتان را با مواردی مثل چرا فلان بازی در لیست نیست و این لیست غلطه و .. اذیت نکنید زیرا لیست ۱۰ بترر و اینچنینی زیاد معیار غلط بودن یا درست بودن کاملی ندارد و سلیقه خیلی شرط است. شاید نظر دیگری هم اگر لیست شما را ببینید این باشد که لیست شما غلط است زیرا سلیقه اش با شما فرق دارد. اما نکته ای که ثابت است این است که در این لیست تمام بازی هایی که نام برده شده اند بدون شک از برترین و بزرگترین و مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ هستند و در تقریبا تمامی لیست ها و ویدئوهای دنیا در مورد این موضوع، نام آن ها هم به چشم می خورد. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته و دارند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود و بر طبق نظرات جهانی کاربران برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی و ضعیف را بیاورد و در جایگاه اول لیست مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ قرار دهد و بگوید این سلیقه من است، زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس دیدگاه ها و سلیقه ای که هر شخص دارد، جایگاه ها تعیین شده و قاعدتا هر شخصی، عنوانی را که بیشتر باب میلش باشد بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در خصوص مورد انتظار بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به “مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸” که در دنیا وجود دارند، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی مورد انتظار سال ۲۰۱۸ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه، با بخش دوم و پایانی مقاله “مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸” که در دو بخش تقدیم شما می گردد، با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۱- Spider-Man

سازنده: Insomniac Games



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure ,Open World

پلتفرم ها: Playstation 4

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

یکی از بازی هایی که معرفی آن جزو سورپرایزهای واقعی سونی بود و هیچ کس انتظارش را نداشت، یک بازی اسپایدرمن آن هم انحصاری آن هم توسط اینسامنیاک گیمز بود! در واقع معرفی بازی Spider-Man انحصاری پلی استیشن ۴ از آن سور پرایزهایی بود که خیلی به طرفداران چسبید مخصوصا به این خاطر که یک نمایش شگفت انگیز از آن شاهد بودیم و بعد از آن هم هر بار که نمایشی را از این بازی مشاهده کرده ایم از قبلی بهتر بوده و باعث شده تا توجه تمامی طرفداران پلی استیشن ۴ به این بازی جلب گردد. در واقع مارول قصد دارد تا مانند رقیبش دی سی که شخصیت محبوبش یعنی بتمن را در دنیای بازی های رایانه ای در سال های اخیر با ۳ گانه راک استدی جاودانه تر کرد، این کمپانی نیز شخصیت اسپایدرمن را در دنیای بازی ها با یک عنوان انحصاری بزرگ و قدرتمند که توسط یک سازنده توانمند خلق شود، احیا کرده و شاید شروعی برای یک ۳ گانه جذاب از این شخصیت باشد. بازی جدید Spider-Man که در ژانر Action Adventure و Open World قرار دارد، همانطور که گفته شد توسط استودیو خوشنام و توانمند Insomniac Games در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ توسط Sony Interactive Entertainment انحصارا برای Playstation 4 منتشر گردد.

اسپایدرمن تا کنون بازی های خوب و جذابی را در دنیای بازی های رایانه ای داشته است و حتی در نسل هفتم نیز شاهد بازی های جذابی مانند Shattered Dimension و Edge of Time و … از این شخصیت بودیم اما هیچ کدام از این ها یک بازی شاهکار و اصطلاحا “فک برانداز” و چیزی شبیه به ۳ گانه بتمن راک استدی نبوده اند و نتوانسته اند تا چشم های بازیبازان دنیا را به خود خیره کنند. اما تاکنون و با توجه به نمایش های بازی جدید Spider-Man، به نظر می رسد که سونی و مارول و اینسامنیاک گیمز قصد دارند دقیقا همین مسیر را بروند که البته بر کسی پوشیده نیست راه بسیار سخت و نفس گیر و حساسی هم هست و کوچکترین اشتباه می تواند منجر به خراب شدن همه چیز شود.

در واقع سازندگان باید حداکثر دقت ممکن را در ساخت این بازی به کار بگیرند تا بتوانند آن را تبدیل به یک فرنچایز ادامه دار برای مارول و پلی استیشن ۴ کنند و با وجود سابقه بسیار خوب سازنده این بازی ولی تا زمان عرضه آن نمی توان با قطعیت صحبتی از موفقیت یا شکست این عنوان داشت. هر چند که پر واضح است با این نمایش ها تاکنون احتمال موفقیت برای این عنوان بسیار بیشتر از شکست به نظر می رسد و همین موضوع هم سبب شده است تا Spider-Man تبویل به یک بازی مورد انتظار برای بسیاری از بازیبازان شود. در این بین آن کسانی که علاوه بر این که پلی استیشن ۴ دارند جزو عاشقان و شیفتگان مرد عنکبوتی هم هستند دیگر نانشان حسابی توی روغن است و لذتی دو برابر در انتظارشان است. نهایتا بایستی گفت بدون شک بازی جدید شخصیت محبوب Spider-Man یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی برای دارندگان پلی استیشن ۴ به حساب می آید و طرفداران زیادی نیز در دنیا دارد. Spider-Man در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰- Final Fantasy VII Remake

سازنده: Square Enix, CyberConnect2, Epic Games



ناشر: Square Enix

ژانر: RPG

پلتفرم ها:PlayStation 4

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

فرنچایز محبوب فاینال فانتزی که به زودی ۳۱ ساله خواهد شد، نخستین بار کار خود را از سال ۱۹۸۷ با انتشار نخستین بازی این سری آغاز کرد و تا به امروز که جدیدترین نسخه آن با نام Final Fantasy XV در نسل هشتم در اختیار طرفداران قرار دارد، کار خود را ادامه داده است و تبدیل یه یکی از بزرگترین و محبوب ترین سری بازی های تاریخ شده است. همیشه به دلیل محبوبیت بسیار بالای بازی های این سری و درخواست های زیاد طرفداران در سراسر دنیا، عناوین زیادی از این سری محبوب تاکنون بازسازی شده اند و در نسل های مختلف برای پلتفرم های مختلف منتشر شده اند، به طور مثال در دسامبر ۲۰۱۳ یک نسخه بازسازی و ریمستر شده از دو عنوان زیبای Final Fantasy X و Final Fantasy X-2 در قالب یک مجموعه ارزشمند به نام Final Fantasy X | X-2 HD Remaster برای پلتفرم های PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita و رایانه های شخصی با سیستم عامل ویندوز عرضه شد. در واقع موضوع درخواست طرفداران برای بازسازی عناوین قدیمی فاینال فانتزی تبدیل به یک مسئله عادی شده است و به حدی تعداد بازی های زیبای این سری زیاد است که هر کدام از آن ها ارزش بازسازی در نسل های جدید را دارا هستند. این درخواست ها در مورد شماره هفتم سری با تمام بازی های تاریخ فرق می کند. در واقع در طول تاریخ بازی‌ های رایانه‌ ای، عنوانی که بیشترین درخواست‌ بازسازی را از سوی طرفداران داشته است، شاهکار بی نظیر و خاطره‌انگیز Final Fantasy VII است که بی‌ شک محبوب‌ ترین نسخه این سری فوق‌ محبوب نیز تاکنون به شمار می‌ رود. شاهکار Final Fantasy VII که هفتمین نسخه از سری عناوین اصلی فاینال فانتزی محسوب می شود، توسط کمپانی Square Enix ساخته شد و در سال ۱۹۹۷ و سپس در طول سال های بعدی توسط همین کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 4, PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable, Android, iOS, Microsoft Windows منتشر گردیده است. این عنوان زیبا با متای ۹۲ محبوب ترین بازی فرنچایز فاینال فانتزی و یکی از محبوب ترین و بزرگترین عناوین نقش آفرینی در تاریخ به شمار می رود.

پس از سال‌ ها تقاضا برای ساخت نسخه بازسازی شده شماره هفتم این سری، سرانجام در مراسم E3 سال ۲۰۱۵ بود که این نسخه معرفی گردید و بسیاری از بازیبازان مخصوصا قدیمی تر به آرزوی خود رسیدند. Final Fantasy VII Remake که بازسازی عنوان اصلی سال ۱۹۹۷ محسوب می‌ شود و به مانند تمامی بازی های اصلی سری، در ژانر نقش آفرینی قرار دارد، توسط Square Enix, CyberConnect2 و Epic Games در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۱۸ برای PlayStation 4 منتشر گردد. آقای Yoshinori Kitase که کارگردان نسخه اصلی این عنوان به شمار می‌ رود این بار در نسخه بازسازی شده در نقش تهیه‌کننده بازی حاضر شده است و آقای Tetsuya Nomura به عنوان کارگردان بازی انجام وظیفه می‌ کند. همچنین مشخص گردید که به منظور این که سازندگان مجبور نشوند تا هیچ بخشی از بازی را حذف کنند انتشار آن به صورت بخش بخش یا اپیزودیک انجام بگیرد که بازخوردهای مثبت و منفی زیادی را به همراه داشت. Final Fantasy VII روایتگر قصه یکی از بی نظیرترین شخصیت های دنیای بازی های رایانه‌ای یعنی Cloud Strife است و حول محور مبارزات او به همراه گروه مقاومت AVALANCHE در برابر گروه فاسد Shinra megacorporation و رهبر آنها Sephiroth می‌ گردد. Final Fantasy VII از لحاظ شخصیت ها و شخصیت پردازی شاید برترین بازی این سری بزرگ باشد و واقعا تک تک شخصیت های حاضر در آن تا همیشه در یاد و خاطر ما و تاریخ باقی مانده اند. تنها کافیست تا فرشته تک بال، سفیروث (Sephiroth) را به خاطر بیاورید. آنتاگونیست اصلی Final Fantasy VII که از بسیاری از پروتاگونیست های بسیار بزرگ و محبوب در بازی های مختلف نیز محبوب تر است و یک اسطوره در سری فاینال فانتزی و تاریخ بازی های رایانه ای به شمار می رود. خیلی هیجان انگیز است که بار دیگر خواهیم توانست در Final Fantasy VII Remake با سفیروث و دیگر شخصیت های این شاهکار بی تکرار ملاقات کنیم.

در Final Fantasy VII طراحی تک تک جزییات بازی از دنیای آن و محیط اطراف گرفته تا ریزترین جزییات شخصیت های بازی و لباس های آنها به زیباترین شکل ممکن انجام شده و این بازی یکی از خوش گرافیک ترین عناوین زمان خود محسوب می شود که حالا قطعا در نسخه بازسازی شده آن و با توجه به تریلرهایی که تاکنون از آن دیده ایم باز هم شاهد یک گرافیک معرکه و کاملا نسل هشتمی خواهیم بود که لذت دیدار دوباره با شخصیت های محبوبمان و مبارزات بی نظیر فاینال فانتزی ۷ را چند برابر می کند. طراحی ظاهری و صورت شخصیت ها و لباس های آن ها در بازی و حرکت موهای آن ها بی نظیر بود و به قدری شخصیت های اصلی بازی، زیبا و دوست داشتنی طراحی شده اند که هر بازیبازی را شیفته خود می کنند. دنیای Final Fantasy VII بسیار وسیع و زیبا طراحی شده و انواع و اقسام محیط ها و مناظر چشم نواز را می توانستید در آن مشاهده کنید و همچنین نورپردازی نیز در این عنوان سطح خیلی بالایی داشت. انتظار داریم تا تمامی این موارد با کیفیت بسیار بالاتر و نسل هشتمی در بازسازی این عنوان وجود داشته باشد تا شاهد یک شاهکار دیگر در سطح بازی اصلی باشیم. مبارزات بازی در این نسخه بازسازی شده بناست تا بر پایه سیستم اکشن هم زمان (real-time action) با المان‌ های استراتژی شبیه به عنوان Dissidia Final Fantasy، پیاده شود. امیدوار هستیم تا نسخه بازسازی شده نیز به مانند بازی اصلی با داستان عالی، گیم پلی فوق العاده و گرافیک چشم نواز موفق شود تا به یکی از برترین بازی های نقش آفرینی سال ۲۰۱۸ تبدیل گردد. با تمام گمانه زنی ها و نگرانی ها و امیدواری هایی که در مورد این نسخه بازسازی شده و انتشار اپیزودیک آن و .. وجود دارد، چاره ای نیست جز این که تا زمان انتشار Final Fantasy VII Remake صبر کرده و مشاهده کنیم که یکی از مورد انتظارترین بازسازی‌ های تاریخ بازی‌ های رایانه‌ ای عاقبت به خیر خواهد یا خیر؟ در هر صورت هیچ شکی وجود ندارد که Final Fantasy VII Remake یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید که طرفداران زیادی در دنیا سال ها منتظرش بوده اند و این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹- Monster Hunter: World

سازنده: Capcom



ناشر: Capcom

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

تاریخ انتشار: ژانویه ۲۰۱۸

Monster Hunter: World غوغایی را در بین بازیبازان دنیا به راه انداخته است. در کشور ما خیلی کم تعدادند کسانی که حتی یک نسخه از این سری را تجربه کرده باشند اما در دنیا و در بسیاری از لیست های مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در کمال تعجب مشاهده کردم که بازی Monster Hunter: World را در رتبه اول مورد انتظارترین ها قرار داده اند و بحث در مورد این بازی و نمایش های بی نظیری که داشته است حسابی بین بازیبازان دنیا داغ است و در منابع مختلف گیمینگ و لیست های مورد انتظارترین ها این عنوان حضوری فعال دارد. نمی دانم چرا ولی واقعا من هم حس می کنم که این بازی یکی از جذاب ترین بازی های سال ۲۰۱۸ باشد و امیدوارم که اینطور شود. به هر حال برای ما نقش آفرینی بازها چه چیزی بهتر از یک اکشن نقش آفرینی جهان آزاد هیولاکشی و کواپ ۴ نفره با ساعت های بسیار بسیار زیاد محتوا و هیولاهایی بی نظیر. نمایش هایی هم که از Monster Hunter: World دیده ایم الحق و الانصاف تاکنون خیره کننده بوده اند و بسیار ما را امیدوار کرده اند. بگذارید برای کسانی که زیاد این عنوان را نمی شناسند بیشتر بازی را معرفی کنیم. بازی Monster Hunter: World که مانند تمامی عناوین این سری محبوب در ژانر Action RPG قرار دارد، توسط Capcom در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ توسط این شرکت برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows منتشر گردد.

Monster Hunter: World در واقع پنجمین بازی از سری عناوین اصلی Monster Hunter محسوب می گردد و اولین بار در کنفرانس رویایی سونی در E3 سال ۲۰۱۷ معرفی گردید و قرار هم هست که خیلی زود و در ژانویه ۲۰۱۸ عرضه گردد اما اصلا خوشحال نشوید مگر این که دارید از ژاپن گیمفا را می خوانید و ژاپنی هم بلدید!! چرا؟ زیرا در ژانویه ۲۰۱۸ این بازی فقط برای پلی استیشن ۴ و فقط هم در ژاپن (همیشه این سوباسا اینا از ما زودتر بازی می کنن!!) عرضه می گردد و نسخه های جهانی PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows در اواخر سال ۲۰۱۸ در دسترس علاقمندان قرار خواهند گرفت. کپکام در این دو ۳ سال مقداری بهتر شده است و با زنده کردن سری رزیدنت اویل آن هم با یک عنوان بی نظیر و فوق العاده، بسیاری از ما را به ادامه کار این شرکت دوست داشتنی امیدوار کرد و قطعا اگر Monster Hunter: World هم بازی موفق و بی نقصی باشد، این مسیر برای کپکام در راستای به دست آوردن دل هواداران قدیمی خود هموارتر می گردد. به نظر می رسد Monster Hunter: World این توانایی را داراست تا لقب برترین بازی این سری را از عنوان فوق العاده Monster Hunter 4 Ultimate گرفته و مال خود کند.

نکته مثبت در مورد این بازی آنجاست که سازندگان Monster Hunter: World اعلام کرده اند نقشه های این بازی از لحاظ بزرگی اصلا قابل مقایسه با قبل نیستند و بازی محتوای خیلی عظیم تری خواهد داشت. به مانند تمامی عناوین قبلی این سری در بازی Monster Hunter: World هم اگر بخواهیم به یک ویژگی بارز که در واقع خاصیت و ستون اصلی بازی است اشاره کنیم، آن ویژگی وجود تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی است و در حفیقت گیم پلی سری عناوین Monster Hunter کاملا ترجمه و معنی اسم آن هستند و فقط و فقط کار شما در باری نابود کردن هیولاهاست، آن هم چه هیولاهایی. به هر صورت باید گفت بازی Monster Hunter: World یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید که امید زیادی هم به موفقیت آن وجود دارد، هستند. Monster Hunter: World در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸- Shadow of the Colossus Remake

سازنده: نسخه اصلی: Team Ico – نسخه ریمیک : Bluepoint



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم ها: Playstation 4

تاریخ انتشار: ۶ فبریه ۲۰۱۸

در دنیای بازی های رایانه ای و شاید هر حوزه دیگری، آثاری که ذات هنر و عشق را خود دارند در طول گذر زمان و سال ها هرگز کهنه و قدیمی نمی شوند و هر گاه که به سراغ آن ها بروید باز هم تازه و زیبا هستند زیرا هنر و عشق واقعی هیچ گاه رنگ و بوی کهنگی و قدیمی شدن را به خود نمی گیرند. در دنیای محبوب ما یعنی بازی های رایانه ای یکی از سازندگانی که آثارش همواره چنین خصیصه ای دارند و فارغ از گرافیک و … هرگز در گذر زمان کهنه نشده و همیشه یکی از بهترین گزینه ها برای تجربه کردن هستند، استاد Fumito Ueda و تیم سازنده او به نام تیم ایکو هستند که همواره و تا ابد از آنها به عنوان یکی از خوشنام ترین و هنرمندترین سازندگان حاضر در این صنعت یاد خواهد شد و عناوینی خلق کرده اند که نه نظیر آن ها پیدا می شود و نه مشابهی دارند. ۳ گانه این هنرمند شامل Ico و Shadow of the Colossus و The Last Guardian هستند که هر کدام آثاری فاخر و جزو الگوهای سبک خود به حساب می آیند. ببن این عناوین اگر بخواهیم یکی را به عنوان بهترین انتخاب کنیم اکثریت طرفداران از Shadow of the Colossus نام می برند که البته به حق نیز باید گفت بهترین بازی این ۳ گانه است. عنوان اصلی Shadow of the Colossus پس از انتشار خود در نسل ششم و بر روی کنسول پلی استیشن ۲، فوق العاده عالی عمل کرد و بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک شاهکار است را به خود اختصاص داد. این موفقیت در کنار موفقیت عالی بازی قبلی این سازنده یعنی Ico، سبب شد تا سونی در نسل هفتم این دو بازی را در قالب یک مجموعه با نام The Ico & Shadow of the Colossus Collection و با کیفیت بالاتر برای کنسول پلی استیشن ۳ نیز منتشر کند و جالب است که این کالکشن جزو معدود کالکشن های تاریخ است که امتیاز آن از خود بازی های اصلی هم بیشتر شد و متای ۹۲ را دریافت نمود.

پس از ورود به نسل هشتم و انتشار The Last Guardian، سونی این بار پا را از یک بازسازی و ریمستر کردن ساده فراتر برد و اعلام نمود که بازی Shadow of the Colossus به صورت یک Remake کامل و یک بازی نسل هشتمی برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد که این موضوع طرفداران قدیمی این عنوان را بی نهایت خوشحال کرد و فرصت را به بازیبازان جدیدتر می دهد که دریابند چرا این قدر از Shadow of the Colossus به نیکی یاد می شود. طبق اعلام سونی، بازی Shadow of the Colossus Remake که در ژانر اکشن ادونچر قرار دارد، توسط استودیو Bluepoint که قبلا هم نسخه ریسمتر این بازی را در نسل هفتم توسعه داده بود، در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در تاریخ ۶ فبریه ۲۰۱۸ توسط سونی انحصارا برای Playstation 4 منتشر گردد. قطعا می دانید که در یک نسخه ریمیک اصلی ترین بخشی که تغییرات عمده ای را به خود می بیند گرافیک و جلوه های بصری بازی است که اکنون در Shadow of the Colossus Remake باید از گرافیک یک بازی نسل ششمی به یک عنوان نسل هشتمی تبدیل شود. در بازی اصلی، گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها بی نظیر و شگفت انگیز بود و از موجوداتی عظیم الجثه و بسیار غول پیکر با فرم بدنی انسان گونه گرفته تا فرم های حیوانات و پرنده و … را شامل می شد که گاها در زیر آب بوده یا در آسمان پرواز می کردند و باید نقطه ضعف آن ها را پیدا می کردید تا بتوانید طی نبرهایی حماسی و دشوار شکستشان دهید. این بازی در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های اسب، یکی از برترین جلوه های گرافیکی بود که تا آن زمان تجربه و مشاهده کرده بودیم. در واقع Shadow of the Colossus در زمان عرضه خود یکی از خوش گرافیک ترین بازی ها محسوب می شد و یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها بود که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کرد و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، این بازی را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نمود. اکنون در نمایش های نسخه نسل هشتمی بازی نیز شاهد جلوه های بصری شگفت انگیز بوده ایم و گویی که Shadow of the Colossus Remake دقیقا به مانند یک بازی جدید نسل هشتمی که برای اولین بار ساخته شده است به نظر می رسد و البته یکی از زیباترین این بازی ها هم هست.

در Shadow of the Colossus Remake به مانند بازی اصلی شما در نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander قرار می گیرید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro است و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است) نام داشت نیز به وی می رسد. افسانه ها گفته اند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته است. وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد. در بازی شاهد فداکاری همه جانبه شخصیت اصلی بازی در راه نجات عشقش هستیم و یکی از زیباترین و مستحکم ترین عشق ها را در وی مشاهده می کنیم که برای نجات عشقش از هیچ کاری دریغ نمی کند و تا پای جان به مبارزه با عظیم ترین و خوفناک ترین غول های عظیم الجثه یا همان Colossi ها می رود و همین مسئله در انتها باعث رقم خوردن سرنوشتی شوم و وحشتناک برای او می شود. درست است که سرنوشت در این بازی بسیار تراژیک و غم انگیز رقم می خورد اما عشقی که در جای جای بازی وجود دارد، بسیار بسیار تاثیر گذار و الهام بخش است. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نیستیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبوده اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده اند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کنیم. نهایتا باید اذعان داشت که بدون شک بازی Shadow of the Colossus Remake یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی برای دارندگان پلی استیشن ۴ به حساب می آید و در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ نیز در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷- Far Cry 5

سازنده: Ubisoft



ناشر: Ubisoft

ژانر: First Person Shooter ,Open World

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

تاریخ انتشار: ۲۷ مارچ ۲۰۱۸

بعد از شروع خوب سری عناوین فارکرای، با انتشار عنوان فارکرای ۲ بسیاری از بازیبازان از این سری ناامید شدند زیرا نسخه دوم، هیچ نشانی از شادابی و طراوت بازی اول را نداشت و شدیدا در چرخه تکرار و طراحی های بی روح و مرده گر افتاده بود. اما در همان نسل هفتم یوبیسافت این سری را دوباره با ساخت یک شاهکار بی نظیر زنده کرد و Far Cry 3 را به طرفداران هدیه داد. و این بازی امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۱ را کسب نمود. پس از موفقیت عالی نسخه سوم یوبیسافت سریعا دست به کار شد و نسخه چهارم را معرفی و مدتی بعد آن را به عنوان یک بازی بین نسلی منتشر کرد که خوشبختانه این بازی زیبا نیز با این که در حد بازی شاهکار سوم ظاهر نشد ولی یکی از برترین شوترهای اول شخص نسل هفتم و هشتم از همه لحاظ به حساب می آمد و شاهد عنوانی بسیار لذتبخش بودیم. بعد از فارکرای ۴ بود که یوبیسافت تصمیم عجیب و البته طمع کارانه ای گرفت و بازی اسپین آف فارکرای پریمال که در عصر حجر دنبال می شد و اصلا نمی دانیم که آیا می شد به آن گفت فارکرای یا نه را معرفی و منتشر کرد و به صورت زیرکانه ای از همان کلیت نقشه بازی چهارم دوباره استفاده کرد تا بازی جدیدی را به فروش برساند. پس از آن بسیار ی از بازیبازها منتظر معرفی یک نسخه جدید و اصلی از این فرنچایز فوق العاده محبوب بودند که سرانجام نسخه پنجم آن با نام Far Cry 5 قبل از نمایشگاه E3 2017 توسط یوبیسافت به صورت رسمی معرفی شد و سپس در کنفرانس مطبوعاتی یوبیسافت در نمایشگاه E3 2017 شاهد نمایش زیبا و جذاب گیم پلی Far Cry 5 بودیم.

بازی Far Cry 5 که به مانند اجداد و بازی های قبلی خود در ژانر First Person Shooter و Open World قرار دارد، توسط Ubisoft در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در ۲۷ مارچ ۲۰۱۸ توسط این کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر گردد. تا به امروز تریلرها و نمایش های بسیار جذابی را از این بازی شاهد بوده ایم که طرفداران را به موفقیت این عنوان بیش از پیش امیدوار کرده و تبدیل به یکی از مورد انتظارترین عناوین در نسل هشتم بازی های رایانه ای شده است. دنیایی بسیار خوش آب و رنگ، زیبا و رویایی از لحاظ بصری، داستانی که پتانسیل کافی برای جذب کردن بازیباز را داراست و اگر خوب به آن پرداخته شود و روند روایت خوبی داشته باشد و شخصیت های عمیقی را در بازی ببینیم، می تواند به یکی از ستون های اصلی موفقیت فارکرای ۵ تبدیل شود، گرافیک چشم نواز و زیبا از لحاظ هنری که بایستی در بخش فنی هم به همین شکل باشد، گیم پلی بسیار متنوع و فعالیت های جدید نسبت به بازی های قبلی و استفاده از کمک های شخصیت های همراه بسیار جذاب و جالبی که در بازی حاضر هستند و هرکدام با تخصص خود اعم از تک تیراندازی تا بمباران با هواپیما و … به کمک شما می آیند، گان پلی و سیستم تیراندازی بسیار خوش دست و لذتبخش و تنوع عالی سلاح ها که تاکنون در تمامی عناوین این سری دیده ایم و به نظر، فارکرای ۵ هم مشکلی در این زمینه نخواهد داشت، صداگذاری مناسب شخصیت ها که البته تاکنون آن ها را فقط در نمایش های بازی دیده ایم، همه و همه سبب می شوند تا بتوانیم امید زیادی به موفقیت Far Cry 5 داشته باشیم و دلخوش به تجربه یک شوتر اول شخص باکیفیت مانند فارکرای ۳ و فارکرای ۴ باشیم تا زمان انتشار این بازی فرار برسد.

نکته اصلی نمایش های Far Cry 5 تا به امروز نوآوری ها و المان های جدیدی است که به نوعی می توان گفت رنگ و بویی از نقش آفرینی را به بازی منتقل کرده است و سازندگان بازی برای بخشیدن تنوع بیشتر به Far Cry 5 و خارج کردن آن از حالتی تکراری، اضافه کرده اند و به نظر می رسد که حال و هوای جدیدی را به بازی بخشیده است. تا کنون این طور به نظر می رسد که بازی Far Cry 5 تمامی المان های لازم برای تبدیل به یک شوتر اول شخص عالی و نسل هشتمی را داراست و اگر یوبیسافت خرابکاری بزرگی در این بازی نکند و حسابی به سازندگان فرصت دهد تا بازی را پولیش کرده و بدون باگ و مشکل عرضه نمایند، می توانیم منتظر یک بازی بزرگ دیگر در این سری که در سطح نسخه های سوم و چهارم است، باشیم. در نهایت باید بگوییم بازی Far Cry 5 یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید که طرفداران زیادی در دنیا دارد و این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶- Metro Exodus

سازنده: ۴A Games



ناشر: Deep Silver

ژانر: First Person Shooter ,Survival Horror

پلتفرم ها: Playststion 4 ,Xbox One ,PC

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

پیش از آغاز نمایشگاه E3 2017 صحبت ها و گمانه زنی هایی در مورد معرفی یک عنوان جدید از سری فوق العاده زیبا و محبوب Metro به گوش می رسید و شایعات پرتعدادی در این مورد شنیده می شد که اکثر ما نیز دوست داشتیم شاهد به واقعیت پیوستن این شایعات باشیم و یک نسخه جدید از این سری مخوف در نسل هشتم معرفی گردد. خوشبختانه همین اتفاق نیز رخ داد و در کنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت در نمایشگاه سال جاری، مشخص گردید که بازی جدید سری مترو که بر اساس کناب مترو ۲۰۳۵ در حال ساخت است و Metro Exodus نام دارد، قرار است تا در سال ۲۰۱۸ منتشر شود. بازی Metro Exodus که در ژانر First Person Shooter و Survival Horror قرار دارد، توسط استودیو ۴A Games در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ توسط Deep Silver برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر گردد. نمایشی که از گیم پلی بازی Metro Exodus برای اولین بار و به عنوان تریلر معرفی این بازی در کنفرانس مایکروسافت پخش شد به حدی زیبا و با کیفیت بود که تمامی طرفداران و مخاطبان صنعت بازی های رایانه ای را شگفت زده و خوشحال کرد.

این نمایش که بسیار کامل و طولانی بود، به معنای واقعی شگفت انگیز و جذاب بود و کاملا مشخص بود که انتظار کشیدن برای انتشار اطلاعات و تریلرهای بیشتر از این بازی، کار بسیار سختی خواهد بود و قطعا بلافاصله بعد از معرفی این بازی، Metro Exodus تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ شد. به شخصه هیچ گاه فراموش نمی کنم لحظه ای را که در نمایش این بازی، شخصیت بازی بعد از مبارزه ای نفس گیر با چند موجود جهش یافته و ترسناک، درب یک ساختمان را باز می کند و به محض این که وارد محیط بیرون می شود، ناگهان چشم بیننده به دنیای مخوف و مرده بازی با دورنمایی بی نظیر و حداکثر کیفیت گرافیکی ممکن می افتد و واقعا کاری را جز تحسین سازندگان و دیدن چند باره این تریلر نمی توان انجام داد.

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در نمایش گیم پلی Metro Exodus شاهد استفاده شخصیت اصلی بازی از یک تیرکمان یا Crossbow هستیم که به نظر می رسد در فعالیت های مخفی کاری بازی کاربردهای زیادی داشته باشد و برای اولین بار است که در این سری شاهد وجود چنین سلاحی هستیم. تا به امروز اطلاعات خیلی زیادی را از این بازی زیبا و مورد انتظار در دست نداریم و تاریخ انتشار دقیق آن نیز جز این که می دانیم در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد، مشخص نشده است اما به هر حال هیچ تردیدی نداریم که بازی Metro Exodus یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید که طرفداران زیادی هم در دنیا دارد و بسیاری منتظر تجربه کردن این بازی مخوف و نفس گیر هستند که امید زیادی هم به موفقیت آن به مانند نسخه های قبلی و بازی های Metro 2033 و Metro Last Light وجود دارد. Metro Exodus در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵- Anthem

سازنده: BioWare



ناشر: Electronic Arts

ژانر: Action RPG ,MMO

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸ (تو رو امام)

آقا در ابتدا خواهش میکنم اسم این بازی رو فارسی ننویسید!! مشکل پیش میاد. شما اینو میگید. بعد طرف می خونه در جواب میگه بابا من نوکرتم!! بگذریم…. Anthem عنوانی متعلق به شرکت قدرتمند Electronic Arts است و یک فرنچایز و یک آی پی کاملا جدید برای این کمپانی محسوب می شود. عنوانی که برای نخستین بار در کنفرانس مطبوعاتی Electronic Arts در نمایشگاه E3 2017 به نمایش در آمده و با یک تیزر کوتاه معرفی گردید تا بعد از آن در کنفرانس شرکت مایکروسافت، شاهد نمایشی خیره کننده از گیم پلی این بازی فوق العاده باشیم که به واقع یکی از برترین نمایش های این نمایشگاه بود و صنعت بازی را با نمایش خیره کننده اش شگفت زده کرد و بلافاصله تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ شد. عنوان Anthem که توسط استودیو محبوب و خوشنام و خبره در ساخت عناوین نقش آفرینی یعنی BioWare در حال ساخت است یک بازی اکشن نقش آفرینی در دنیای آزاد محسوب می شود که المان هایی از بازی های MMO را نیز در خود دارد و قطعا با سابقه درخشانی که BioWare در ساخت بازی های نقش آفرینی دارد و نمایش درخشانی که از این بازی دیدیم، می توانیم بسیار به موفقیت Anthem امیدوار و خوش بین باشیم.

بازی Anthem بر طبق اطلاعاتی که داریم قرار است تا در پاییز سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردد. هیچ شکی نیست که وجود نام BioWare به عنوان سازنده این بازی با سابقه ساخت شاهکارهایی مانند دراگون ایج و مس افکت، یکی از دلایل اصلی است که امید زیادی به موفقیت بازی Anthem وجود داشته باشد. همچنین معرفی و نمایش زیبای این بازی در کنفرانس های الکترونیک آرتز و مابکروسافت و مشاهده گیم پلی خوش ساخت و مبارزات متنوع و جذاب آن نیز از دیگر دلایلی است که سبب شده Anthem طرفداران زیادی پیدا کند. دنیای بازی در نمایش آنه بی نظیر به نظر می رسید و از زیر آب گرفته تا آسمان و زمین می توانید به گشت و گذار بپردازید، آن هم با زره هایی فوق العاده زیبا که قطعا هم قابل شخصی سازی خواهند بود.

مبارزات بازی هم بسیار عالی و هیجان انگیز بودند و در همین نمایش کوتاه شاهد انواع و اقسام حملات از سوی شخصیت بازی بودیم که بی شک مبارزات یکی از نقاط قوت Anthem به شمار خواهند رفت. تاکنون اطلاعاتی در مورد داستان و بسیاری از دیگر جزییات این بازی منتشر نشده است و منتظر هستیم تا هر چه زودتر، سازندگان Anthem اخبار و تریلرها و اطلاعات جدیدی را از جمله تاریخ انتشار بازی در اختیار طرفداران قرار دهند. البته می دانیم که بازی در سال ۲۰۱۸ و احتمالا در پاییز عرضه خواهد شد اما به هر شکل بایستی تا اعلام رسمی این موضوع صبر کرد. در نهایت بایستی بگوییم بازی Anthem یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید که طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرده و بسیاری منتظر تجربه کردن این بازی که امید زیادی به موفقیت آن وجود دارد، هستند. Anthem در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴- Death Stranding

سازنده: Kojima Productions



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم ها: Playstation 4

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸ (به حق ۵ تن)

وقتی که اندرو هاوس از مدیران رده‎بالای سونی در E3 2016 به روی صحنه آمد و در مورد افراد توانا و با استعدادهای بالا در صنعت بازی‎های رایانه‎ای صحبت می‎کرد، حدس می‎زدیم که احتمالا یکی از استعدادهای جوان این صنعت قرار است در کنفرانس حاضر شود و مثلا یک بازی کوچک را معرفی کند ولی به جای آن یکی از بزرگترین و تاریخ ‎سازترین و البته محبوب‌ ترین افراد و سازندگان حاضر در حوزه بازی‎ های رایانه ‎ای به روی صحنه آمد، آن هم در میان تشویق‎های بی‎امان طرفداران. بله هیدئو کوجیمای بزرگ در کنفرانس سونی حاضر شده بود تا یک انحصاری جدید را برای پلی استیشن ۴ معرفی کند. عنوانی که اولین بازی ساخته شده توسط کوجیما بعد از ترک کونامی و تاسیس استودیوی جدیدش است. چه چیزی از این بهتر؟ بعد از نمایش این بازی جدید که Death Stranding نام داشت، همگان مات و مبهوت شده بودند از آن چه که دیده بودند و هر کس در دل با خود می گفت “این دیگر چه بازی است؟ این که تمام رمز و راز بود. معنی این تریلر چه بود؟…” واقعا هم همین طور بود و یکی از پر رمز و راز ترین تریلرهای معرفی در تاریخ بازی های رایانه ای را شاهد بودیم که البته از استاد کوجیما بعید هم به نظر نمی رسید. نخستین نکته بسیار خوشحال کننده در خصوص نمایش بسیار پر رمز و راز بازی Death Stranding، حضور دوباره نورمن ریدوس پس از عنوان کنسل شده و فوق‎العاده Silent Hills است که این بار با خیال راحت در بازی متعلق به استودیوی شخصی کوجیما حضور یافته است و دیگر سایه شوم کونامی را بر سر بازی احساس نمی‎کند.

با خاطره بدی که برای وی در بازی Silent Hills رقم خورد، حضور دوباره نورمن ریدوس در این صنعت نشان از علاقمندی بالای او به حوزه بازی‏های رایانه‏‌ای و فعالیت در آن ها و البته علاقه اش به کوجیما دارد. جالب است که هر وقت شخصی با کوجیما آشنا می شود و مدتی را با او وقت می گذراند خیلی زود شیفته او می شود و در مراسم پلی استیشن سال ۲۰۱۷ نیز دیدیم که حتی اندرو هاوس نیز رابطه صمیمی و بسیار نزدیکی با کوجیما دارد و کلی خاطرات مختلف از دورانی که با هم بوده اند بیان شد. بازی Death Stranding عنوانیست که در ژانر Action Adventure قرار دارد و همانطور که گفته شد توسط Kojima Productions در حال توسعه و ساخت است. این بازی قرار است تا در تاریخ نامعلومی (احتمالا ۲۰۱۸) توسط Sony Interactive Entertainment به طور انحصاری برای کنسول نشل هشتمی سونی یعنی Playstation 4 منتشر گردد. این بازی با انجین قدرتمند دسیما که شاهکاری مثل هورایزن زیرو داون را خلق کرده است در حال ساخت است و بی شک این موضوع سبب می شود تا از لحاظ گرافیکی شاهد یک بازی بسیار قدرتمند باشیم و البته حضور کوجیما هم همواره بازی هایش جزو برترین های نسل خود از لحاظ گرافیکی بوده اند، مزید بر علت است تا Death Stranding یکی از بهترین های نسل ۸ در حوزه گرافیکی باشد.

بعد از تریلر معرفی بازی، در چند مراسم مختلف که آخرین آن ها مراسم پلی استیشن ۲۰۱۷ بود، نمایش های گوناگونی را از این بازی شاهد بوده ایم که در هر کدام چند سوال جواب داده شده اند و دو برابر آن ها سوال جدید ایجاد شده است!! جالب اینجاست که خود گیلرمو دل تورو نیز در این بازی حضور دارد و در یکی از بهترین تریلرهای این عنوان شاهد نقش آفرینی عالی و البته راز آلود و عجیب او نیز بودیم. Death Stranding یک بازی کاملا خاص است که از همین تریلرهایش معلوم است هیچ عنوانی را تا کنون شبیه آن ندیده ایم. از نقش نوزادان عجیب در محفطه های خاص گرفته گرفته تا رشته هایی مثل بند ناف که به انسان ها و حتی تانک ها وصل است، چند شخصیت نامعلوم که در آسمان قرار دارند، موجوداتی مرگبار که دیده نمی شوند و فقط رد دست های آن ها به صورت یک مایع سیاه رنگ که به نطر مشخصه بازی است روی زمین باقی می ماند و کلی رمز و رازهای دیگر، همه و همه سبب شده اند تا بسیار در مورد این بازی کنجکاو شویم و همچنین بسیار تشنه این باشیم که گیم پلی این عنوان را ببینیم. اخیرا نیز کوجیما اعلام کرد که نمایش های Death Stranding در سال ۲۰۱۸ دیوانه کننده خواهند بود و باید ببینیم چه آشی برایمان پخته است! نهایتا بایستی گفت بدون شک بازی Death Stranding یکی از مورد انتظارترین عناوین صنعت بازی های رایانه ای به حساب می آید که به احتمال قوی، سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه خواهد شد اما این احتمال هم هست که بازی به سال ۲۰۱۹ برود. ولی در هر صورت از آنجایی که احتمال عرضه آن در سال ۲۰۱۸ رد نشده است، Death Stranding در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳- The Last of Us: Part 2

سازنده: Naughty Dog



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Survival ,Action Adventure

پلتفرم ها: Playstation 4

تاریخ انتشار: احتمالا ۲۰۱۸ (به حق علی)

بگذارید گریزی بزنیم به زمان معرفی The Last of Us: Part 2. زمانی که در تریلر آخر مراسم سونی در PSX 2016 متوجه شدیم که نسخه دوم شاهکار The Last of Us در راه است، همانطور که سالن مراسم منفجر شد قلب ما بازیبازان و علاقمندان پلی استیشن نیز به واقع از هیجان منفجر شد و این مراسم را تبدیل به یکی از خاطره انگیز ترین ها برای طرفداران سونی کرد که یکی از بزرگترین سورپرایزها را به همراه خود داشت. در واقع معرفی The Last of Us: Part 2 در مراسم PSX 2016 برگ برنده سونی بود و باعث شد تا این مراسم از یک شوی قابل انتظار، تبدیل به یکی از خاطره انگیز ترین مراسم برگزار شده توسط سونی گردد و تمام طرفداران این شرکت و حاضرین در سالن با لبخند ملیحی از رضایت پایان مراسم را نظاره کنند و بازخورد خیلی مثبتی از آن دریافت نمایند که این بازخورد مثبت طرفداران منجر به دریافت بازخورد مثبت برای سونی می شود. خیلی از نویسندگانی که در طول این مراسم در حال نوشتن تحلیل و نتیجه گیری برای آن بودند، در پایان مراسم آن نوشته ها و ذهنیت ها را کاملا کنار گذاشته و از ابتدا با هیجانی چند برابر شروع به نگارش آن کردند، زیرا پایان نمایش همه چیز را به طور گسترده ای تغییر داد. خود من زمان پخش مراسم در حال فکر کردن به این بودم که احتمالا در مقاله ام خواهم نوشت “سونی سومین مراسم PSX را نیز مطابق همان طور که از این مراسم همیشه انتظار داشته ایم برگزار کرد، یغنی زیبا، پر از بازی های بزرگ که قبلا معرفی شده بودند، پر از معرفی بازی های جدید کوچک و بسیار محبوب و همین طور پرداختن به بازی های واقعیت مجازی.

در واقع سونی هیچ کار جدیدی را در این مراسم انجام نداد و به مانند سال های گذشته طرفداران را خوشحال، اما نه پر از شور و حال و هیجان به خانه فرستاد.” اما آخر مراسم بود که کل این نوشته تغییر کرد و کلا به کنار رفت. سونی سورپرایز کرد، آن هم چه سورپرایزی. در حقیقت از بعد معرفی The Last of Us: Part 2 برای کنسول پلی استیشن ۴، ما دارندگان و عاشقان پلی استیشن، خوشحال ترین بازیبازان روی کره زمین هستیم و می دانیم که این عنوان در هر سالی که منتشر شود شاهد برترین بازی آن سال خواهیم بود، بدون توجه به هر بازی دیگری که در آن سال منتشر گردد. بد نیست تا کمی از آغاز این افسانه و بازی اول آن حرف بزنیم. عنوان The Last of Us که در ژانر Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror قرار داشت توسط Naughty Dog ساخته و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم Playstation 3 منتشر و متای رویایی ۹۵ را دریافت نمود.

بعد از موفقیت شگفت انگیز و خارق العاده این عنوان در نسل هفتم، سازندگان تصمیم گرفتند نسخهٔ جدید و ریمستر شده این بازی به نام The Last Of Us Remastered که البته بسته الحاقی Left Behind را نیز در خود داشت، برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر کنند که در سال ۲۰۱۴ این اتفاق نیز افتاد و عنوانی که زیباترین و چشم نوازترین گرافیک های فنی و هنری در نسل هفتم را داشت، باز هم بهبودهای بیشتری از لحاظ گرافیک به خود دید و در نسخه The Last Of Us Remastered که به نسل هشتم آمد، شاهد عنوانی باز هم زیباتر از قبل بودیم و این نسخه نیز مانند بازی اصلی متای ۹۵ را کسب کرد. The Last of Us: Part 2 داستان بعد از نسخه اول را دنبال می کند که در آن الی بسیار بزرگتر شده است و هنوز نمی دانیم که چه اتفاقاتی رخ داده است که سبب شده الی آن طور که در تریلر معرفی بازی دیدیم خشمگین و ناراحت باشد و در حال قلمع و قمع کردن و سلاخی دشمنان باشد. نمی دانیم که ایا جوئل زنده است یا اصلا مرگ جوئل است که سبب این خشم الی شده است؟ هیچ چیز هنوز مشخص نیست اما قطعا دانستن داستان بازی اول و تجربه آن، تاثیر زیادی بر روی کسانی که نسخه دوم را تجربه خواهند کرد دارد و بدون شک باید اول The Last of Us را بازی کنید و از داستان و کلیت آن آگاه شوید. در داستان بازی اول شاهد بودیم که شخصیت جوئل، در دوره ای که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد.

جریان و اتفاقاتی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. با این که جوئل والی سال ها را از هم دور بوده اند و حتی هم را نمی شناخته اند اما وقتی که هم را می یابند و با هم همراه می شوند یکی از زیباترین و عمیق ترین و بی نظیرترین روابط شکل گرفته در تاریخ این صنعت را با هم برقرار می کنند که بر اساس یک دوستی مشترک و بسیار قدرتمند است، چیزی که در آن زمان و در آن دنیای دیوانه وار اصلا پیدا نمی شود و به همین خاطر بی نهایت ارزشمند و زیباست. در طول روند بازی آرام آرام به هم وابسته می شوند و لحظه به لحظه برای هم مهم تر می شوند. آن ها با هم دعوا می کنند، گریه می کنند، هوای هم را در بدترین شرایط دارند و حتی در زمانی که لبخندها بر لبان دنیا خشکیده است با هم شوخی می کنند و لبخند می زنند. اوج داستان بازی زمانی است که جوئل متوجه می شود که چقدر الی برای او عزیز است و برایش اهمیت دارد، آن قدر که تمام دنیا را به خاطر او بکشد و از پیش رو بردارد تنها برای این که الی سالم بماند و او را نیز مانند دخترش از دست ندهد. بازی The Last of Us: Part 2 نیز که قاعدتا به مانند بازی اول در ژانر Third Person Shooter ,Survival و Action Adventure قرار دارد، توسط Naughty Dog افسانه ای در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا توسط Sony Interactive Entertainment در تاریخی نامغلوم (احتمالا سال ۲۰۱۸) انحصارا برای Playstation 4 منتشر گردد. هنوز اطلاعات زیادی از این بازی در دسترس نیست و غیر از دو تریلر داستانی چیز دیگری را در مورد The Last of Us: Part 2 نمی دانیم و مخصوصا این که هنوز اصلا گیم پلی بازی را مشاهده نکرده ایم. امیدواریم تا در آینده ای نزدیک با اطلاعات بیشتری از این عنوان مانند تاریخ انتشار بازی، مواجه شویم. نهایتا باید بگویم هیچ تردیدی نیست که بازی The Last of Us: Part 2 یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ برای جامعه بیشتر از ۷۰ میلیون نفری دارندگان پلی استیشن در دنیا به حساب می اید و در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ نیز در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲- God of War

سازنده: Ready at Dawn,ny, SIE Santa Monica Studio 22 `

ناشر: Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures

ژانر: Hack and Slash , Action-adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

از همان نسخه اول بازی God of War مشخص بود که این بازی می تواند تبدیل به یکی از بزرگترین فرنچایزهای تاریخ و پلی استیشن و البته برترین فرنچایز هک اند اسلش تاریخ شود. واقعا همه این حرف ها را همان بازی اول در خود داشت. بگذارید تا از آغاز این حماسه شروع کنیم. فرنچایز God of War در سال ۲۰۰۵ و با عرضه نخستین بازی برای پلی استیشن ۲ آغاز گردید و پایه گذار یک فرنچایز حماسی و جاودانه گردید. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که عنوان God of War II برای همین کنسول منتشر گردید. بعد از آن بازی God of War: Betrayal که تنها بازی دو بعدی سایداسکرولر در سری است برای گوشی های جاوا عرضه گردید. در سال ۲۰۰۸ عنوان God of War: Chains of Olympus برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ این سری با شاهکار God of War III پای به نسل هفتم و گنسول پلی استیشن ۳ گذاشت. سپس در همان سال بازی God of War: Ghost of Sparta باز هم برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه گردید. دیگر بازی نسل هفتمی این سری God of War: Ascension که برای پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و پرونده این سری در نسل هفت و تا به امروز را بست. البته نسخه سوم این سری در نسل هشتم برای کنسول پلی استیشن ۴ ریمسترد شد تا نسل هشت هم از این شاهکار بی بدیل بهره مند شود. قبل از معرفی بازی جدید God of War همه می دانستیم که دیر یا زود باید شاهد معرفی عنوانی از این سری باشیم. زیرا که نام کریتوس از نسل ششم تا به امروز به نوعی با تمامی پلتفرم های پلی استیشن گره خورده است و دلیلی برای خرید این کنسول ها برای بسیاری از بازیبازان، سری God of War بوده است. در واقع هرگز نمی شود پلتفرمی جدید از پلی استیشن را بدون نام این سری تصور کرد. این اتفاق سرانجام در سال ۲۰۱۶ رخ داد. همان طور که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ام، به شخصه صحنه ای را که در تریلر معرفی عنوان God of War در نمایشگاه E3 2016 کریتوس با ظاهر جدیدش از درون تاریکی بیرون می آید و با پسرش صحبت می کند را تا به امروز شاید صد بار تماشا کرده باشم و هنوز هم زمانی که برای اولین بار چهره کریتوس نمایان می شود برای من فوق العاده هیجان انگیز و جذاب است و قلبم تند تند می تپد!

هنگام معرفی بازی جدید God of War، شور و شوق سالن مراسم بیشتر از هر بازی دیگری بود و جوی بی نظیر را ایجاد کرده بود که همگی در آن سر از پا نمی شناختند، چه حاضران در مراسم و چه کسانی که مانند ما پای مانیتورهای خود مشغول تماشا بودند و بعد از آن به مانند دیوانه ها در حال داد و فریاد البته در دل خود بودیم، وگرنه خانواده بیدار شده و ما را عنایت شدید می فرمودند!! سونی اعلام کرد بازی God of War که در ژانر Hack and Slash و Action-adventure قرار دارد، توسط Ready at Dawn و Santa Monica در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در تاریخی نامعلوم در سال ۲۰۱۸ به طور انحصاری برای پلی استیشن ۴ منتشر گردد. بعد از معرفی حماسی God of War، شاهد نمایشی کامل و طولانی از آن در کنفرانس مطبوعاتی سونی در E3 2017 بودیم که تقریبا شامل تمامی مواردی بود که دوست داشتیم در مورد این بازی بدانیم و با یک تریلر ۵ دقیقه ای سراسر هیجان و جذابیت، بسیاری از المان های بازی برای طرفداران آشکار گردید. این نمایش زیبا علاوه بر تدوبن و کارگردانی فوق العاده، دارای موسیقی و صداگذاری بی نظیر و حماسی هم بود. نخستین نکته قابل ذکر در مورد این بازی، تغییرات است. به نظر می رسد که به دلیل همین تغییرات بزرگ است که سازندگان بازی نام آن را تنها God of War گذاشته اند آن هم بدون هیچ پیشوند و شماره و پسوندی تا شاید این گونه خبر از شروع دوباره این سری از ابتدا دهند، به مانند کاری که سازندگان Tomb Raider انجام دادند.

سازندگان God of War از عنوان Ascension درس گرفته اند، زیرا در حالی که یکی از برترین نسخه های این سری بود به خاطر عدم نوآوری و تغییر نسبت به نسخه سوم به آن انگ تکراری بودن زدند و به همین دلیل سازندگان می دانستند که اگر بخواهند عنوان جدید را هم به مانند قبل و با همان سبک و سیاق بسازند، باز هم بازخورد منفی خواهند گرفت، مخصوصا با توجه به این که یک نسل نیز تغییر کرده است و این بار ایجاد تغییرات در بازی از حیاتی هم حیاتی تر به نظر می رسید که با دیدن همان تریلر اول بازی جدید مشاهده کردیم که بله! بازی تغییر کرده است، آن هم تغییراتی بزرگ، اما جالب است که با این تغییرات هنوز روح و عظمت کریتوس و این سری کاملا در بازی وجود داشته و به چشم می آید. کریتوس با ظاهری جدید و داستانی جدید و متفاوت، سلاحی جدید، خانواده ای جدید و حتی سبک بازی تقریبا جدید، به نسل هشتم می آید تا باز هم ما را غرق در لذت و هیجان کند. در نمایش های مختلف God of War تاکنون شاهد انواع و اقسام المان های مختلف از داستانی گرفته تا گیم پلی و مبارزات بوده ایم. مبارزات خشن و مرگبار کریتوس با هیولاها و سلاخی کردن دشمنان، نمایش دشمنان و موجودات مخوف و متنوع بازی، معرفی برخی شخصیت های جدید و مرموز، صحبت کردن کریتوس و پسرش با موجودات اساطیری اسکاندیناوی که به نظر می رسد برخی از آنها همراه کریتوس باشند، رابطه پدر و پسری کریتوس و فرزندش که به نظر می رسد گاهی در بازی به چالش کشیده خواهد شد و همین طور نوعی درگیری درونی کریتوس برای ایجاد تعادلی بین پدر بودن و یک استاد سخت گیر بودن، همه و همه مواردی هستند که در نمایش های بازی شاهد بوده ایم. در مجموع باید گفت تردیدی وجود ندارد که بازی God of War یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی به حساب می آید و این عنوان در لیست ما از مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ در جایگاه دوم قرار می گیرد و البته که هیچ فرقی هم با اول ندارد. راستش برای شخص من این بازی در لیست به همراه Anthem اولین ها هستند.

۱- Red Dead Redemption 2

سازنده: Rockstar



ناشر: Rockstar

ژانر: Action Adventure ,Open World ,Third Person Shooter

پلتفرم ها: Playststion 4 ,Xbox One

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

تردیدی نیست که بزرگترین و محبوب ترین فرنچایز کمپانی راک استار (انصافا راک استار کمپانی هاست) سری GTA است که سال هاست محبوب قلب تمام بازیبازان دنیا بوده و هست. اما در کنار سری GTA، راک استار یک فرنچایز دیگر را نیز در اختیار دارد که با عنوان قبلی آن توانست دنیا و قلب های گیمرها و منتقدان را به تسخیر در آورد و خیلی راحت لقب بازی سال را کسب نماید. سال ۲۰۱۰ بود که راک استار عنوانی را به نام Red Dead Redemption برای پلتفرم های نسل هفتمی پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ منتشر نمود که عنوانی شاهکار و بی نظیر بود و تاکنون عنوانی با محوریت غرب وحشی به این زیبایی ساخته نشده بود. این بازی در واقع دومین نسخه از فرنچایز Red Dead محسوب می شد که نسخه اول آن در سال ۲۰۰۴ با نام Red Dead Revolver منتشر شده بود، اما با عنوان Red Dead Redemption بود که این فرنچایز به یکی از برترین ها و محبوب ترین ها در دنیا تبدیل شد و متای رویایی ۹۵ را کسب نمود. بعد از موفقیت بی نظیر این بازی و انتخاب شدن به عنوان برترین بازی سال ۲۰۱۰، تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم منتظر بودند که چه زمانی نسخه دوم این شاهکار معرفی خواهد شد و یا نسخه قبلی برای نسل هشتم بازسازی خواهد شد.

مخصوصا وقتی که راک استار از انتشار و عرضه و پشتیبانی بازی جی تی ای ۵ و انتشار نسخه پی سی آن و .. کمی راحت شد، این انتظارات بسیار هم بیشتر شد و دنیای بازی ها در تب و تاب خبری جدید از Red Dead Redemption می سوخت. سرانجام مدتی قبل بود که کاملا ناگهانی و غیر منتظره راک استار نسخه دوم Red Dead Redemption را با نام Red Dead Redemption 2 معرفی نمود و صنعت بازی را در موجی از هیجان و شوق فرو برد. جالب اینجا بود که این معرفی در هیچ مراسم خاصی نبود و اتفاقا همین موضوع باعث شد تا لذت معرفی آن برای بازیبازان بیشتر باشد و به معنای واقعی سورپرایز شوند. بازی Red Dead Redemption 2 که مانند بازی اول در ژانر Action Adventure ,Open World و Third Person Shooter قرار دارد، توسط Rockstar در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ (احتمالا پاییز) برای پلتفرم های Playststion 4 و Xbox One منتشر گردد.

نمی دانم مشکل راک استار با بازیبازان رایانه های شخصی چیست اما گویا باز هم خبری از نسخه پی سی نخواهد بود تا روند اذیت کردن پی سی بازان توسط راک استار همچنین ادامه داشته باشد و احتمالا دو سه سال بعد نسخه پی سی بازی منتشر خواهد شد، هر چند که این اتفاق در مورد بازی اول رخ نداد و متاسفانه بازیبازان رایانه های شخصی در حسرت تجربه شاهکاری به نام Red Dead Redemption باقی ماندند. تاکنون غیر از یک تریلر تقریبا کامل و طولانی، دیگر اطلاعات جامع و جدیدی از Red Dead Redemption 2 منتشر نشده است و همگی منتظر هستیم تا خبرهای جدیدی از این عنوان بشنویم. امیدواریم که در آینده ای نزدیک تریلرهای جدید و نمایش گیم پلی این بازی مورد انتظار را مشاهده نماییم و در مورد داستان این نسخه اطلاعات بیشتری را به دست آوریم. در دنیای بازی های رایانه ای تنها عناوین راک استار و یکی دو سازنده دیگر مانند ناتی داگ هستند که می توان ندیده گفت شاهکار هستند و به نوعی می توانیم بگوییم که احتمال عدم موفقیت Red Dead Redemption 2 نیز تقریبا به صفر میل می کند! در پایان باید گفت به یقین عنوان Red Dead Redemption 2 به خاطر کیفیت بی نظیر بازی اول، وجود راک استار به عنوان سازنده و همین طور مولتی پلتفرم بودنش، مورد انتظارترین بازی دنیا در سال ۲۰۱۸ میلادی است و همگان منتظرند تا باز هم به مانند بازی اول یکی از برترین عناوین تاریخ و شاید بازی سال ۲۰۱۸ را شاهد باشند.

در انتهای این مطلب بایستی به نام برخی از عناوینی که کاملا شایستگی قرار گرفتن در این لیست را داشته اند اما به دلیل محدودیت تعداد بازی ها از قرار دادن آن ها صرف نظر شده است اشاره کنیم. بدون هیچ شکی تک تک این عناوین شایسته حضور در لیست مورد انتظارترین ها هستند و شاید در لیست خیلی از شما وجود داشته باشند و در لیست های مطالب مختلف دنیا با این موضوع نیز نامشان به چشم بخورد.

DREAMS

MEGA MAN 11

NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM

SHENMUE III

VAMPYR

THE WOLF AMONG US: SEASON 2

YAKUZA 6

Hunt: Showdown

Age of Empires: Definitive Edition

Soulcalibur VI

در انتهای انتهای (دیگه این واقعا انتهاست قول میدم!!) موضوع نیز خدمت شما عرض می کنم که این مطلب با توجه به مقالات و ویدئوهای جهانی مختلف از ۱۰ بازی مورد انتظار برتر در سال ۲۰۱۸ نگارش شده است و در واقع چکیده ای است ازنظرات جهانی در خصوص مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸٫ در واقع اگر شما به مطالب مختلف مراجعه کنید کم و بیش همین بازی ها را در لیست های مختلف می بینید، حالا یک جا به عنوان مثال دیدم که مانستر هانتر را رتبه اول گذاشته اند و جای دیگر لست او اس و گاد او وار یا رد دد ۲٫ در واقع به احترام شما عزیزن مثل همیشه سعی کردم این لیست بیشتر بر اساس آمار جهانی باشد تا نظر شخصی من تا به این ترتیب مقاله قابل استنادتری نسبت به وقتی شود که تنها با نظر شخص خودم لیست را نوشته ام. زیرا که قطعا لیست شخصی بنده بسیار بسیار با این لیست و ترتیب آنها و .. تفاوت دارد.

منبع متن: gamefa