اگر که شما در یکی دو روز گذشته در شبکه Xbox Live مشکلاتی را تجربه کرده‌اید تنها نیستید.

اگر در این دو روز به شبکه Xbox Live مراجعه کرده باشید به مشکلاتی در این شبکه که مایکروسافت هم آن‌ها را تایید کرده پی برده‌اید. این مشکلات روی هردو دستگاه Xbox One و Xbox 360 تاثیر گذاشته است.

به گزارش پردیس‌گیم، همان‌طور که در صفحه status شبکه Xbox Live ذکر شده، سرویس‌های اصلی Xbox Live، قسمت خرید و محتویات و قسمت TV، Music و Video در لیست سرویس‌های محدود‌شده قرار دارد. به این ترتیب در این زمان که متن خبر نوشته می‌شود شما ممکن است که با مشکلاتی در این حیطه‌ها روبرو شوید. از جمله این که شاید قادر به دانلود یا خرید بازی یا ساخت اکانت نباشید.

مایکروسافت در اولین بیانیه خود گفت: «فکر می‌کنیم مشکلاتی که منجر به این شده که برخی از اعضایمان قادر به پیدا کردن بازی‌های قبلا خریداری شده نیستند و یا قادر به خرید محتویات جدید هم نمی‌باشند را شناسایی کرده‌ایم.»

بازی Fortnite در Xbox one دیروز دچار مشکلاتی شده بود که حل شد. همین‌طور بازی Rainbow Six Siege روز گذشته در صفحه status ذکر شده بود که دچار مشکلاتی است که اکنون به نظر حل شده است. بخش پشتیبانی شرکت یوبیسافت در توییتر خود ذکر کرد که چندین عنوان این شرکت از مشکلات اتصال به سرور برخوردار هستند. در حال حاظر که این خبر نوشته می‌شود عنوان COD: Black Ops 2 در هر دو دستگاه Xbox One و Xbox 360 دچار مشکلاتی است.

صفحه توییتر پشتیبانی Xbox اخیرا در توییتی اعلام کرده که مشکلاتی که در مورد مالکیت بازی‌ها وجود داشته حل شده و همه دیگر به بازی‌های دیجیتالی که خریداری کرده‌اند دسترسی خواهند داشت. اما باز هم با مراجعه به صفحه status شبکه Xbox Live قسمت استفاده محتویات و خرید دچار مشکلاتی است. یک خط دیگر به این قسمت اضافه شده که می‌گوید تیم Xbox منبع به وجود آورنده مشکلات را شناسایی کرده و در حال رفع آن هستند. سرویس‌های اصلی Xbox Live در حالت طبیعی قرار دارند. اپلیکیشن‌هایی که در حال حاظر به نظر مشکل دارند شامل EA Access Hub و Movies&TV می‌شود.

اگر سرویس Xbox Live به حالت عادی برگردد یا اتفاق خاص دیگری بیفتد، این خبر را آپدیت خواهیم کرد. پس با پردیس‌گیم همراه باشید.

منبع متن: pardisgame