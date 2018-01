تریلر معرفی The Last of Us Part II بخشی از بازی نیست

صحبت‌های تازه نویسنده و کارگردان عنوان The Last of Us Part II در مورد تریلر رونمایی از بازی: “این تریلر تنها جهت معرفی ساخته شده بود، و صحنه‌ای نیست که بخواهیم آن را در بازی مشاهده کنیم.” هنگامی که عنوان The Last of Us Part II معرفی شد، طرفداران بسیاری هیجان‌زده شدند. موسیقی، جو، محیط و… بهمراه […]

هنگامی که عنوان The Last of Us Part II معرفی شد، طرفداران بسیاری هیجان‌زده شدند. موسیقی، جو، محیط و… بهمراه چهره‌ای آشنا. بهترین تریلر ممکن تا هم عطش هواداران برای آنچه که در انتظارشان است بیشتر شود، و هم منتظر بازگشت عنوان مورد علاقه‌شان همراه با اِلی جوان باشند. گفته شده که تریلر نمایش داده شده جزئی از بازی نیست! تریلر معرفی The Last of Us Part II را می‌توانید از طریق این لینک در وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

مورد غریبی نیست که تریلرهای معرفی در محصول نهایی نقشی نداشته باشند. گنجاندن ظاهری سینمایی بهمراه چاشنی داستان‌ سرایی در یک تریلر کوتاه، چیز غیر طبیعی‌ای نیست. طی جلسه‌ای که نیل دراکمن (Neil Druckmann) با موسس و مدیرعامل استودیوی اینسومنیاک گیمز آقای تد پرایس (Ted Price) داشتند، ایشان تائید کردند که تریلر به نمایش درآمده جزئی از بازی نهایی نیست و در واقع کاملا تبلیغاتی بوده است. این موضوع کمی ناراحت کننده است، زیرا این تریلر بسیار زیبا کار شده بود. اما جای تعجب نیست! آقای دراکمن بیان کردند که:

اولین تریلری که ما از بازی نمایش دادیم تنها جهت معرفی تدارک دیده شده بود، و صحنه‌ای نیست که بخواهیم آن را در بازی مشاهده کنیم.

سپس ایشان به سراغ ماهیت خشونت آمیز تریلر رویداد Paris Games Week سال گذشته رفتند، که با اینکه طبیعت بازی خشن است، اما در نهایت با واکنش‌های شدیدی همراه بود. می‌توانید تریلر مورد نظر را از طریق این لینک مشاهده کنید. زمانی که بحث تریلر PGW به میان آمد، آقای دراکمن اظهار کردند که:

همانطور که انتظار می‌رفت برخی افراد از صحنه‌هایی که دیدند، احساس ناراحتی کردند و سبب شد تا این موضوع مطرح شود که چه میزان از خشونت درون بازی‌های ویدئویی مناسب است؟ چه نوع خشونتی برای یک تریلر مناسب است؟ آیا یک قطعه تبلیغاتی باید تمام مفهوم بازی را منتقل کند؟ برای هر محصول کمپین تبلیغاتی/ بازاریابی وجود دارد. هر قطعه/ تریلر نمی‌تواند همه چیز را در مورد بازی بیان کند. تنها بازی است که می‌تواند همه چیز را درباره خودش بیان کند. هر زمان که چیزی از بازی نمایش داده می‌شود، بخش متفاوتی از آنچه که در نهایت قرار است تجربه کنید را ارائه می‌دهد. و فکر می‌کنم چون مردم با دیدن این تریلر ناراحت و آزرده‌خاطر شدند، دوست داشتند چیزهای بیشتری در آن نمایش ببینند. بنظرم اینکه در یک تریلر محتوای زیادی گنجانده شوند، کمی زیاده‌روی است.

در نهایت لازم بذکر است عنوان The Last of Us Part II قرار است در تاریخ نامشخصی بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

