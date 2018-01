سکانس مربوط به تریلر رونمایی The Last of Us Part II بخشی از بازی نهایی نیست

آیا تریلر فوق‌العاده The Last of Us Part II در مراسم PlayStation Experience 2016 را به یاد دارید؟ حالا مشخص شد که این فقط یک تریلر بود و بخشی از بازی نهایی نیست.

به گزارش پردیس گیم، نیل دراکمن به عنوان کارگردان The Last of Us Part II، اخیرا طی گفت‌وگویی با تد پرایس از Insomniac، اعلام کرد اولین تریلر این عنوان در واقع بخشی از بازی نهایی نیست. از طرف دیگر، ویدیوی طولانی‌تری که در نمایشگاه Paris Game Week 2017 دیدیم، یکی از کات‌سین‌های بازی است.

چنین کاری منطقی است و با طرز عملکرد Naughty Dog نیز همخوانی دارد. برای مثال، تریلر رونمایی از Uncharted 4 هم فقط از نظر مفهومی نمایشگر یکی از سکانس‌های بازی بوده اما به آن شکلی که ما دیدیم، در نسخه‌ نهایی به نمایش گذاشته نشد.

The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame