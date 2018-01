سایت Metacritic نتایج جالبی را از سال 2017 نشر کرده است. با توجه به آمار این سایت برای سال 2017، تعداد بازی‌های PC از هر کنسول دیگری بیشتر بوده و در حالی که فقط 3 عنوان در این پلتفرم توانستند متای بالای 90 کسب کنند، 40 انحصاری دیگر این پلتفرم امتیازشان بیشتر از 75 بوده است.

به گزارش پردیس گیم، این آمار گویای آن است 20 مورد از بازی‌های انحصاری PS4، یک مورد برای Xbox One و 13 عنوان انحصاری Nintendo Switch متای بالای 75 را کسب کردند. این اساسا بدان معناست که PC بیشترین تعداد انحصاری‌های "خوب" را در سال 2017 برای کاربرانش ارائه داده و از آنجا که می‌دانیم برخی افراد با شنیدن این حرف‌ها متعجب می‌شوند، تصویر زیر را جهت اطمینان قرار می‌دهیم:

علاوه بر این، پلتفرم PC بیشترین بازی‌های مولتی پلتفرمی را داشته که متای سبز را در سال 2017 ثبت کردند. Metacritic گفت:

"رقم کلی بازی‌های خوب PC در واقع نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 205 بازی طی سال 2017 در مقایسه با 178 عنوان در 2016، متای سبز دریافت نموده‌اند. ما از سال 2009 تصمیم به انتشار چنین آماری گرفتیم و PC نسبت به آن‌ها بیشترین بازی‌های خوب را ارائه داده و هیچ کنسولی به این میزان گزینه فراهم نکرده است."

با نگاهی دقیق‌تر به آمار PC، می‌توانیم برخی از پر امتیازترین بازی‌های این پلتفرم را مشاهده کنیم. Divinity: Original Sin 2 بیشترین امتیاز را در پلتفرم PC کسب نموده و بعد از آن Okami HD ،Bayonetta ،Lone Echo و به طرز عجیبی F1 2017 قرار دارند. جایگاه ششم توسط Rez Infinite تصاحب شده و پس از آن What Remains of Edith Finch و XCOM 2: War of the Chosen دیده می‌شوند. Cuphead و Night in the Woods به ترتیب در رتبه‌های 9 و 10 جای گرفتند.





