اطلاعات و جزییات زیادی از عنوان God of War منتشر شد

این روز‌ها درز اطلاعات و جزییات بازی‌های ویدیویی قبل از انتشار آن‌ها به امری عادی تبدیل شده است و به تازگی انجمن ResetEra که سابقه طولانی در این امر دارد، اطلاعات و جزییات جدیدی از عنوان محبوب و مورد انتظار God of War منتشر کرده است.

عنوان God of War در نمایشگاه E3 2016 رسما توسط شرکت سونی معرفی و به یکی از محبوب ترین و مورد انتظارترین عناوین کنسول پلی استیشن ۴ تبدیل شده است. از آن زمان تا به حال شرکت سونی و استودیوی سانتامونیکا اطلاعات و جزییات اندکی از این عنوان را به اشتراک گذاشته و به شدت از آن‌ها محافظت می کنند. البته در ماه گذشته اطلاعاتی از عنوان God of War به بیرون درز کرد که حاوی تاریخ انتشار این عنوان بود.

حال به تازگی وب سایت Gameinformer از طرح روی جلد مجله تخصصی بازی‌های ویدیویی خود در ماه ژانویه رونمایی و اعلام کرده است که مجله ماه ژانویه به عنوان God Of Warاختصاص خواهد داشت. به گفته این وب سایت، آن‌ها به استودیوی سانتا مونیکا رفته و قادر بوده تا بازی God of War را تجربه کنند.به همین دلیل در این شماره به بررسی و پیش نمایش بازی God of War خواهند پرداخت.

مطمئنا صبر کردن تا انتشار مجله Gameinformer برای طرفداران عنوان God of War که برای دریافت اطلاعات و جزییات بیشتر از این عنوان لحظه شماری می کنند، بسیار سخت است. بنابراین یکی از کاربران انجمن ResetEra که به این اطلاعات دسترسی داشته دست به کار شده و جزییاتی جدید از عنوان God of War را به اشتراک گذاشته است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

مبارزات:

مبارزات بازی بر اساس اولویت بندی دشمنان خواهد بود دیگر شاهد مبارزات پر هرج و مرج و بی نظم نیستیم. به طور مثال بسیاری از دشمنان در مقابل Leviathan که همان تبر کریتوس هست مقاوم بوده ولی با این حال در برابر تبر وی آسیب پذیر هستند اما در مقابل سایر دشمنان از ضرباتی که به وسیله Leviathan به آن‌ها وارد می شود، آسیبی نمی پذیرند.

استفاده ازویژگی‌های موجود در محیط اطراف برای موفقیت در نبرد‌ها بسیار مهم است و در هنگام مبارزات، گزینه‌های مختلفی را در اختیار بازیکنان قرار می دهد.

از Leviathan می توانید برای منجمد کردن دشمنان خاصی استفاده کنید به طوری که با پرتاب تبر به سمت آن‌ها، دشمن مورد نظر شما منجمد می شود. همچنین برای بازگشت تبر باید دکمه خاصی را بفشارید.

مطمئن نیستم که که در حال حاضر از این موضوع آگاه هستید یا خیر اما دکمه ای برای پرش وجود نخواهد داشت.

از سپر می توانید برای دفع حملات دشمن و همچنین به عنوان سلاح سرد برای ضربه زدن به دشمنان در حین مبارزه استفاده کنید.

پسر کریتوس نیز در مبارزات نقش مکمل را خواهد داشت که با فشردن دکمه خاصی می توانید به شخصیت Arteus(پسر کریتوس) سوییچ کنید.

پسر کریتوس همان طور که گفتیم به طور مستقیم در مبارزات دخالت نداشته و نقش مکمل را خواهد داشت. به طور مثال وی می تواند هنگام مبارزات بارانی از تیر را بر سر دشمنان پیاده کند و باعث گیج شدن آن‌ها شود سپس کریتوس با استفاده از این فرصت می تواند دشمنان گیج شده را گرفته و آن‌ها را تکه پاره کند یا این که از آن‌ها به عنوان سلاح استفاده کند. به طور مثال یکی از دشمنان در چنین حالتی فضایی را برای یک حمله ویژه مهیا می کند که کریتوس با انجام آن می تواند وی و بقیه دشمنان را به آسمان پرتاب کند.

عبور و مرور:

دیگر خبری از شنا کردن و پرش در بازی نیست

کریتوس و پسرش در شرایط و مکان‌هایی که ضروری باشد از قایق برای عبور و مرور استفاده می کنند.

سیستم ارتقا

سلاح، زره و مهارت‌ها در بازی قابل ارتقا هستند.

نوعی سیستم ساخت و ساز(crafting) در بازی حضور دارد که سازندگان خیلی سخت در مورد آن صحبت می کنند و می توانید به وسیله آن در بازی زره‌های مختلفی را بسازید.

ارتقای مهارت‌ها و ساخت زره‌ها برای شخصیت Arteus( پسر کریتوس) نیز امکان پذیر است.

کلمات rune(الفبای رونی در اساطیر نورس) خاصی بر روی تبر کریتوس وجود دارد که می تواند قدرت و ویژگی‌های سلاح را برای حملات سنگین و حملات سبک تغییر دهد.

سلاح‌ها:

همان طور که اشاره شد، سازندگان در ارتباط با جزییات بازی خیلی سخت صحبت می کنند و در رابطه با دیگر سلاح‌های بازی نیز اطلاعاتی در اختیار ما قرار داده نشد اما آن‌ها به این نکته اشاره کرده اند که تبر و سپر کریتوس در میان سلاح‌های بازی نقش اصلی را خواهند داشت.

موارد متفرقه:

هدف سازندگان این بوده تا ذهنیت خدا بودن کریتوس و قدرت‌های وی که در واقع همان قدرت‌های خدایان بود را به طور کلی نابود کنند. به همین دلیل آن‌ها کریتوس را در این بازی آسیب پذیر تر کرده اند. تنها قدرتی که در حملات شاهد آن هستیم، همان خشم اسپارتان( Spartan Rage) است که کریتوس به صورت دیوانه واری تمام دشمنان را با مشت خود نابود می کند.

کوری بارلوگ، کارگردان اجرایی عنوان God of War، می گوید بعد از God of War: Ascension، بسیار سخت بود تا سونی را متقاعد کرد تا نسخه جدیدی از این عنوان را بسازد زیرا کار آن‌ها با فرانچایز God Of War به اتمام رسیده بود و وی باید ایده جدید و یشنهاد تازه ای را ارائه می داد تا بتواند از آن‌ها چراغ سبز را بگیرد.

آقای بارلوگ در ارتباط با آینده فرانچایز God Of War نیز به این نکته اشاره کرد که شاید نسخه های بعدی این فرانچایز در ارتباط تاریخ مصر و یا در عصر قوم مایا باشد. او توضیح می دهد که آن ها می خواهند با مسیر جدیدی که God Of War در پیش گرفته به محبوبیت عناوینی چون Uncharted و Assassins Creed رسیده و به همین طریق باعث رشد این فرانچایز شوند.

موارد ذکر شده بخشی از اطلاعاتی بوده اند که قرار است در نسخه ماه ژانویه مجله Gameinformer به آن‌ها پرداخته شود و به گفته نویسنده ممکن است در روز‌های آینده موارد جدیدی نیز به آن‌ها اضافه شود که در این صورت جزییات جدید را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.عنوان God of War اوایل سال ۲۰۱۸ به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر می شود. در سایر خبرها در ارتباط با عنوان God of War می توانید عناوین خبری با مجسمه ۳۵۰ دلاری و جدید بازی God Of War آشنا شوید و God of War توسط ESRB رده‌بندی سنی شد را در وب سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa