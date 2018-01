لیست کامل برندگان Steam Awards 2017 مشخص شد

انجمن کاربران سالانه‌ی استیم برندگان جایزه‌ی Steam Award را از میان نامزدان برگزیده انتخاب کردند. در لیست برندگان امسال عناوین جدیدی چون Player Unknown’s Battlegrounds و Cuphead به همراه برخی از عنوان‌های قدیمی محبوب دیده می‌شود. ۲۰۱۷ سال شرمندگی ثروتمندان عرصه‌ی بازی‌سازی بود و حال که این سال را پشت سر گذاشته‌ایم Valve برندگان جوایز […]

انجمن کاربران سالانه‌ی استیم برندگان جایزه‌ی Steam Award را از میان نامزدان برگزیده انتخاب کردند. در لیست برندگان امسال عناوین جدیدی چون Player Unknown’s Battlegrounds و Cuphead به همراه برخی از عنوان‌های قدیمی محبوب دیده می‌شود.

۲۰۱۷ سال شرمندگی ثروتمندان عرصه‌ی بازی‌سازی بود و حال که این سال را پشت سر گذاشته‌ایم Valve برندگان جوایز سالیانه‌ی خود را، که انتخاب آن‌ها تماماً بر عهده‌ی کاربران است، اعلام کرد. بازی‌های این لیست توسط کاربران انتخاب شده است و برنده‌ی هر بخش عنوانی است که بیشترین رأی را از کاربران دریافت کرده است. جوایز استیم بر خلاف دیگر جوایز سالیانه، تنها از عناوینی که در همان سال منتشر شده‌اند تقدیر نمی‌کند؛ برندگان استیم درواقع ترکیبی از عناوین جدید و بازی‌ها قدیمی و محبوب است. فرقی نمی‌کند بازی شما در سال‌های گذشته منتشر شده باشد یا در سال جدید. تنها ملاک انتخاب، رضایت کاربران از بازی است. امسال هم جوایز استیم از این قاعده مستثنی نیست و در لیست برندگان عناوین قدیمی‌تر نیز در کنار عناوین داغ و جدید سال ۲۰۱۷ جا خوش کرده‌اند. از عناوین جدید ۲۰۱۷ که به لیست امسال راه پیدا کرده‌اند می‌توان به Player Unknown’s Battlegrounds،Cuphead و The Evil Within 2 اشاره کرد و عناوین قدیمی‌تر این لیست بازی‌هایی چون The Witcher 3: Wild Hunt،Stardew Valley، و Garry’s Mod هستند. در ادامه می‌توانید لیست کامل برندگان جایزه‌ی Steam Awards ۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

Choices Matter (انتخاب ها اهمیت دارند)

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Mom’s Spaghetti (اسپاگتی مامان)

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PlayerUnknown’s Battlegrounds Labor of Love (رنج عشق)

Warframe

Warframe Suspension of Disbelief (توقف بی اعتقادی)

Rocket League

Rocket League The World Is Grim Enough Let’s Just All Get Along (دنیا به اندازه‌ی کافی ظالم هست بیاید همه با هم کنار بیاییم)

Stardew Valley

Stardew Valley No Apologies (پوزشی در کار نیست)

The Witcher: Enhanced Edition

The Witcher: Enhanced Edition Defies Description (شرح تحریک به جنگ)

Garry’s Mod

Garry’s Mod Cry Havoc And Let Slip The Dogs Of War

Just Cause 3

Just Cause 3 Haunts My Dreams (رویاهایم را به کابوس تبدیل کرده است)

Counter-strike: Global Offensive

Counter-strike: Global Offensive Soul Of Vitruvius (روح ویتروویوس)

Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0 (واااااااااای! قسمت دوم)

The Evil Within 2

The Evil Within 2 Best Soundtrack (بهترین موسیقی)

Cuphead

Cuphead Even Better Than I Expected (حنی بهتر از آن چه فکرش را می‌کردم)

Cuphead

منبع متن: gamefa