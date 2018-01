عنوان The Vanishing of Ethan Carter که ابتدا در سال ۲۰۱۴ برای رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ عرضه شد، حال راه خود را به سمت کنسول ایکس‌باکس باز کرده است. The Vanishing of Ethan Carter قرار است در ۱۹ ژانویه امسال برای کنسول ایکس‌باکس وان عرضه شود. بازی همچنین از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی […]

عنوان The Vanishing of Ethan Carter که ابتدا در سال ۲۰۱۴ برای رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ عرضه شد، حال راه خود را به سمت کنسول ایکس‌باکس باز کرده است.

The Vanishing of Ethan Carter قرار است در ۱۹ ژانویه امسال برای کنسول ایکس‌باکس وان عرضه شود. بازی همچنین از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی می‌کند و با رزولوشن واقعی ۴K اجرا خواهد شد.

بخش کاملا جدیدی نیز به‌نام Free Roam به بازی اضافه خواهد شد که به شما اجازه می‌دهد در محیط بازی آزادانه بچرخید. طبق گفته سازندگان این بخش بسیار مورد درخواست کاربران بوده و آن‌ها مفتخر هستند که به‌زودی به بازی اضافه می‌شود. مود Free Roam به‌صورت بروزرسانی رایگان به بقیه پلتفرم‌های فعال بازی اضافه خواهد شد.

عنوان The Vanishing of Ethan Carter هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول پلی استیشن ۴ بوده و در ۱۹ ژانویه در اختیار ایکس‌باکس وان قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa