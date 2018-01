با بازی‌ کردن Call of Duty: WWII در آخر هفته میلادی، امتیاز تجربه دوبرابر دریافت کنید

سرانجام علاقه مندان به سبک شوتر اول شخص و همچنین طرفداران سری Call of Duty توانستند با نسخه Call of Duty: WWII که در سال گذشته میلادی عرضه شد، به آن چه می‌خواستند، برسند. چند سالی بود که بازی‌بازان از نسخه های مختلف سری ندای وظیفه خسته شده بودند و فکر می‌کردند که سازندگان باید بخش […]

سرانجام علاقه مندان به سبک شوتر اول شخص و همچنین طرفداران سری Call of Duty توانستند با نسخه Call of Duty: WWII که در سال گذشته میلادی عرضه شد، به آن چه می‌خواستند، برسند. چند سالی بود که بازی‌بازان از نسخه های مختلف سری ندای وظیفه خسته شده بودند و فکر می‌کردند که سازندگان باید بخش داستانی یا حتی در مواقعی، بخش چند نفره بهتری را به آن ها تحویل داده و البته وقایع بازی را به مانند نسخه‌های کلاسیک سری، به زمان جنگ جهانی دوم ببرند. حال، در Call of Duty: WWII همه این اتفاقات رخ داده و بازی‌بازان نه تنها می‌توانند بخش داستانی عالی و نفس گیر Call of Duty: WWII را تجربه نمایند، بلکه می‌توانند با بخش چند نفره استاندارد و سرگرم کننده این عنوان تا ساعت ها لذت ببرند. حال، خبر خوب برای بازی‌بازان این است که در این آخر هفته میلادی می‌توانند امتیاز تجربه دوبرابر را از آن خود کنند.



اگر در بخش چند نفره بازی Call of Duty: WWII به دنبال بالا بردن سطح شخصیت خود هستید اما فکر می‌کنید این یک کار بسیار وقت گیر و مشکل است، می‌توانید از آخر هفته ویژه این عنوان نهایت استفاده را ببرید. سازنده بازی، یعنی استودیوی Sledgehammer Games رسما اعلام کرد که آخر هفته ویژه بازی آغاز شده و بازی‌بازان می‌توانند با هر حرکت و کار مثبت در بخش چند نفره، امتیاز تجربه (XP) دوبرابر صاحب شوند. تا آخر روز دوشنبه می‌توان از این طرح ویژه استفاده کرد.

خیلی بعید است اگر با این طرح های‌ آخر هفته ویژه بازی‌های چند نفره آشنا نباشید اما برای افرادی که با آن آشنایی ندارند، باید بگویم که طی یک بازه زمانی مشخص، شخصیت و اسلحه شما با فعالیت مثبت، امتیاز تجربه دو برابر دریافت می‌کند. سازندگان بازی Call of Duty: WWII پیش از این نیز طرح‌های امتیاز دوبرابر را اجرایی کرده بودند؛ به عنوان مثال در طرح قبلی که Winter Siege event نام داشت، بازی‌بازان می‌توانستند در مود و نقشه مشخصی، امتیاز تجربه دوبرابر دریافت کنند اما در این آخر هفته، در همه مودها و نقشه‌های موجود در بازی، این امکان قرار داده شده است. علاوه بر این، بازی‌بازانی که عاشق بخش Nazi Zombies بازی هستند نیز فرصت این را دارند تا در این آخر هفته، امتیاز تجربه دو برابر دریافت کنند و آن ها نیز از عقب نخواهند ماند.

عنوان Call of Duty: WWII هم‌اکنون برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa