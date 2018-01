سال پیش، دو شرکت THQ Nordic و Rainbow Studios اعلام کردند که در حال کار بر روی عنوان بعدی در سری معروف و قدیمی MX vs. ATV هستند. عنوانی تحت نام MX vs. ATV All Out. هر چند از آن زمان هیچ‌‌گونه اطلاعاتی از این عنوان منتشر نشده بود، اما امروز سرانجام اولین تریلر گیم‌پلی این عنوان منتشر شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers این‌گونه که به نظر می‌رسد MX vs. ATV All Out، نسبت به نسخه‌‌های قبلی خود چه از نظر بصری و چه از نظر وسعت و تنوع محیط‌های درون بازی، پیشرفت‌های زیادی داشته است. همچنین قابل ذکر است که تریلر مذکور توسط موتور رسمی بازی تولید شده است، این بدین معناست که کیفیتی که در تریلر زیر مشاهده می‌کنید، هم‌سان با کیفیت بازی اصلی خواهد بود.



در این تریلر کوتاه، علاوه بر مشاهده انواع مختلف وسایل نقلیه‌ای که در بازی قابل استفاده هستند، شاهد تنوع بین محیط‌های بازی نیز هستیم. MX vs. ATV All Out در تاریخی نامشخص در سال 2018 برای سه پلتفرم XOne، PS4 و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame