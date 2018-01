شعبه برتانیای فروشگاه آمازون لیست بازی هایی که در سال ۲۰۱۷ در این ویسایت بیشترین فروش را داشته اند، اعلام کرده است. طبق این لیست بازی های انحصاری پلی استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در صدر پر فروش ترین بازی های سال ۲۰۱۷ در سایت امازون قرار گرفته اند. شعبه بریتانیای فروشگاه آمازون به تازگی […]

شعبه برتانیای فروشگاه آمازون لیست بازی هایی که در سال ۲۰۱۷ در این ویسایت بیشترین فروش را داشته اند، اعلام کرده است. طبق این لیست بازی های انحصاری پلی استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در صدر پر فروش ترین بازی های سال ۲۰۱۷ در سایت امازون قرار گرفته اند.

شعبه بریتانیای فروشگاه آمازون به تازگی لیست پر فروش ترین بازی های رایانه ای سال ۲۰۱۷ را اعلام کرده است. نکته تعجب برانگیز این لیست این است که نتایج این جدول با چیزی که ما به صورت هفتگی در جدول فروش هفتگی بازی های فیزیکی بریتانیا می بینیم، تناقض دارد. فروش دیجیتالی بازی هایی نظیر Destiny 2, Call of Duty: WW2, و یا حتی FIFA 18 کاملا با چیزی که ما تصورش را داشتیم متفاوت است و هر کدام از این بازی ها جایگاه مختلفی در این لیست پیدا کرده اند. با وجود این که ما هفته ها شاهد صدر نشینی این بازی ها در جدول فروش هفتگی بریتانیا بودیم، اما اینجا میبینیم که هیچ کدام به عنوان پر فروش ترین بازی دیجیتالی وبسایت آمازون در بریتانیا انتخاب نشده اند و این رقابت را به بازی های انحصاری پلی استیشن ۴ و نینتندو سوییچ واگذار کرده اند. البته جایگاه و میزان فروش بازی های نامبرده با هم متفاوت است و مواردی که گفته شد شامل همه این بازی ها نیست به عنوان مثال بازی FIFA 18 عملکرد راضی کننده ای در این لیست داشته است.

پر فروش ترین بازی سال ۲۰۱۷ در فروشگاه آمازون در بریتانیا عنوان Crash Bandicoot N.Sane Trilogy است که پس از آن نسخه پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان عنوان FIFA 18 به ترتیب در رده های دوم و سوم این لیست قرار گرفتند. رتبه های بعدی این لیست به دو عنوان از سری Mario اختصاص یافته است. عنوان Super Mario Odyssey در رتبه چهارم این لیست و Mario Kart 8 Deluxe نیز در رتبه پنجم این لیست قرار گرفتند. در رتبه بعدی هم یک بازی انحصاری دیگر از پلی استیشن ۴ قرار گرفته است. عنوان Horizon: Zero Dawn به عنوان ششمین بازی پر فروش سال ۲۰۱۷ در وبسایت آمازون بریتانیا شناخته شد. به همین ترتیب رتبه هفتم نیز در اختیار یک بازی انحصاری دیگر، این بار برای نینتندو سوییچ قرار گرفت. عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانست به عنوان هفتمین بازی پر فروش این لیست شناخته شود. اما رتبه هشتم این لیست کمی قابل توجه تر از سایر موارد است. رتبه هشتم پر فروش ترین کالای گیمینگ سال ۲۰۱۷ در وبسایت آمازون بریتانیا به کنترلر مشکی رنگ DualShock 4 پلی استیشن ۴ رسید. دیگر کنترلر های محبوب این لیست هم کنترلر سفید رنگ و مشکی رنگ ایکس باکس وان هستند که به ترتیب در رتبه های سیزدهم و شانزدهم این لیست قرار گرفته اند. اما رتبه نهم پر فروش ترین بازی این لیست به نسخه پلی استیشن ۴ عنوان Call of Duty: WWII رسید که طی دو ماه اخیر به عنوان پر فروش ترین بازی فیزیکی بریتانیا هم شناخته شده است. دهمین بازی پر فروش این لیست نیز Uncharted: The Lost Legacy بود که توانست به عنوان دهمین بازی پر فروش سال ۲۰۱۷ در وبسایت آمازون بریتانیا شناخته شود.

نکته ای که در این لیست کاملا قابل توجه است، تفاوت میزان فروش فیزیکی و دیجیتالی بازی ها است. به عنوان مثال بازی Call of Duty: WWII بیش از دو ماه به عنوان پر فروش ترین بازی هفته بریتانیا شناخته می شود اما میزان فروش دیجیتالی آن به حدی نبود که آن را به جایگاهی بالا تر از رتبه نهم برساند. همینطور دیگر نکته قابل توجه در لیست پر فروش ترین بازی های سال ۲۰۱۷ در وبسایت آمازون بریتانیا رتبه بسیار خوب بازی های انحصاری است. البته بازی انحصاری خاصی از مایکروسافت در میان ۲۰ مورد ابتدایی لیست دیده نمی شود اما عملکرد بازی های انحصاری پلی استیشن ۴ و نینتندو سوییچ بسیار خوب بوده که کاملا قابل تقدیر و احترام است. شما می توانید لیست ۱۰۰ بازی پر فروش سال ۲۰۱۷ در وبسایت آمازون بریتانیا را از این آدرس مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa