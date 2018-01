نینتندو آمریکا ۲۰ بازی برتر سوییچ در سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد

شعبه آمریکای شرکت نینتندو به تازگی لیستی از بیست بازی که در سال ۲۰۱۷ توسط کاربران بیشتر بازی شده اند را اعلام کرد که نتایج به دست آمده از آن کاملا منطقی نشان داده شده است. طبق چیزی که ممکن است همه شما حدس بزنید، عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild بیشتر از […]

طبق چیزی که ممکن است همه شما حدس بزنید، عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild بیشتر از هر بازی دیگری توسط کاربران کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در سال ۲۰۱۷ بازی شده است. این بازی توسط اکثر منتقدین، بازی بازان، وبسایت های گیمینگ و همینطور مجله های مربوط به بازی های رایانه ای به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ شناخته شده است. عنوانی که با خلق جهانی باز، از بازی بازان خواست که در آن گشت و گذار کنند و از ویژگی های لذت بخش و بی نظیر آن استفاده کامل را ببرند. این بازی توانست به خوبی رسالت نسخه های قبلی خود را کامل کند و به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ شناخته شود. هم اکنون نیز شاهد این هستیم که این بازی طبق چیزی که شعبه آمریکای شمالی شرکت نینتندو اعلام کرده، توسط کاربران آمریکایی بیشترین ساعت بازی شدن را به خودش اختصاص داده و برترین بازی سال ۲۰۱۷ نینتندو سوییچ شناخته شده است.

از بحث Breath of the Wild که بگذریم، می بینیم که این جدول کاملا جالب و متنوع تهیه شده است. این لیست شامل عناوین فرست پارتی، ترد پارتی و همینطور بازی های مستقل زیادی است که در کنار هم و در رقابت با هم در این لیست جای گرفته اند که نشان می دهد کاربران این کنسول ترکیبی از طیف وسیعی از بازی های متنوع استفاده می کنند و ساعات زیادی را به تجربه این بازی ها می پردازند. این مورد نشان دهنده این است که توسعه دهندگان و سازندگان بازی های رایانه ای می توانند به کسب موفقیت در این راه بپردازند زیرا بازی های این کنسول ترکیبی به خوبی دیده می شوند و کاربران ساعات زیادی را به تجربه آن ها می پردازند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این لیست حضور بازی های Stardew Valley و Skyrim در این لیست است. دو بازی ترد پارتی که عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده اند و به خوبی در این کنسول دیده و توسط کاربران آن تجربه شده اند. یکی دیگر از نکات قابل توجه در این لیست قرار گرفتن عنوان NBA 2K18 بالاتر از FIFA 18 است که نشان دهنده علاقه بیشتر کاربران آمریکایی به عنوان NBA 2K18 است. چیزی که شاید خلاف تصور بسیاری باشد زیرا عنوان FIFA 18 همواره محبوبیت بیشتری از NBA 2K18 داشته است اما کاربران کنسول نینتندو سوییچ در آمریکا خلاف آن را ثابت کردند. همچنین عنوان Rocket League با قرار گرفتن در لبه این لیست نشان داد که از محبوبیت زیادی در میان کاربران آمریکایی نینتندو سوییچ برخوردار نیست.

شما می توانید در ادامه این متن لیست ۲۰ بازی برتر نینتندو سوییچ که بیشترین زمان بازی شدن را توسط کاربران آمریکایی به خود اختصاص داده اند، مشاهده کنید.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 Minecraft: Nintendo Switch Edition Stardew Valley Mario + Rabbids: Kingdom Battle ARMS The Elder Scrolls V: Skyrim The Binding of Isaac: Afterbirth+ NBA 2K18 Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch Fire Emblem Warriors Lego City Undercover Sonic Mania Pokkén Tournament DX ۱-۲-Switch FIFA 18 Disgaea 5 Complete Rocket League

منبع متن: gamefa