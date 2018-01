جشنواره سالانه بازی‌های مستقل که به صورت کوتاه IGF نامیده می‌شود و هر سال در بازه زمانی مشخصی برگزار می‌گردد و از بهترین دستاوردهای طراحی بازی‌های مستقل تقدیر می‌کند، نامزدهای بیستمین دوره خود را اعلام و معرفی کرد. تاکنون ۱۹ دوره از این جشنواره برگزار شده است. در وب‌سایت رسمی جشنواره IGF، نامزدهای گروه‌های مختلف […]

جشنواره سالانه بازی‌های مستقل که به صورت کوتاه IGF نامیده می‌شود و هر سال در بازه زمانی مشخصی برگزار می‌گردد و از بهترین دستاوردهای طراحی بازی‌های مستقل تقدیر می‌کند، نامزدهای بیستمین دوره خود را اعلام و معرفی کرد. تاکنون ۱۹ دوره از این جشنواره برگزار شده است.

در وب‌سایت رسمی جشنواره IGF، نامزدهای گروه‌های مختلف بهترین جوایز امسال این رویداد معرفی شده‌اند که قرار است در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان که در تاریخ چهارشنبه (۲۱ فروردین ماه مارس ۲۰۱۸ میلادی) برگزار می‌گردد، مشخص شده است. بیش از ۳۵ بازی در بخش‌های مختلف این جشنواره نامزد شده‌اند و در این فهرست شاهد برخی بازی‌های مستقلی که سال پیش منتشر شده‌اند از جمله بازی‌هایی نظیر Night in the Woods، Tacoma و Cuphead و همچنین بازی‌هایی که قرار است در آینده عرضه گردند از جمله بازی Baba is You هم هستیم.

فهرست کامل نامزدهای جشنواره IGF 2018 به شرح زیر است:

جایزه بزرگ سوماس مک‌نالی (Seumas Mcnally):

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

Night in the Woods (Infinite Fall)

West of Loathing (Asymmetric Publications)

Into the Breach (Subset Games)

Heat Signature (Suspicious Developments)

Baba is You (Hempuli)

بازی‌های شایسته تقدیر: Tacoma (Fullbright); Rain World (VIDEOCULT); Dream Daddy: A Dad Dating Simulator (Game Grumps); Cosmic Top Secret (klassefilm); Hollow Knight (Team Cherry); Cuphead (StudioMDHR); Everything Is Going to Be OK (Nathalie Lawhead)

بهترین طراحی بصری:

Night in the Woods (Infinite Fall)

Cuphead (StudioMDHR)

Echo (ULTRA ULTRA)

Luna (Funomena)

The Gardens Between (The Voxel Agents)

Chuchel (Amanita Design)

بازی‌های شایسته تقدیر: Jettomero: Hero of the Universe (Ghost Time Games); Dead Cells(Motion Twin); AER – Memories of Old (Forgotten Key); Tooth and Tail (Pocketwatch Games); Rain World (VIDEOCULT); Shape of the World (Hollow Tree Games); Hollow Knight (Team Cherry)

بهترین طراحی صوتی:

Tormentor X Punisher (e-studio)

Cuphead (StudioMDHR)

Vignettes (Skeleton Business)

Rain World (VIDEOCULT)

Uurnog Uurnlimited (Nifflas Games)

Celeste (Matt Makes Games)

بازی‌های شایسته تقدیر: Tumbleseed (Benedict Fritz, Greg Wohlwend, Joel Corelitz, David Laskey and Jenna Blazevich); Hollow Knight (Team Cherry); Tacoma (Fullbright); Tooth and Tail (Pocketwatch Games); Million Onion Hotel (Onion Games); Night in the Woods(Infinite Fall)

بهترین طراحی:

Into the Breach (Subset Games)

Shenzhen I/O (Zachtronics)

Wilmot’s Warehouse (Richard Hogg, Ricky Haggett, Eli Rainsberry)

Baba Is You (Hempuli)

Uurnog Uurnlimited (Nifflas Games)

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

بازی‌های شایسته تقدیر: Heat Signature (Suspicious Developments); Dead Cells (Motion Twin); Factorio (Wube Software); Space Pirate Trainer (I-Illusions); Battle Chef Brigade(Trinket Studios)

بهترین روایت داستان:

Tacoma (Fullbright)

Attentat 1942 (Charles University and Czech Academy of Sciences)

Where the Water Tastes Like Wine (Dim Bulb Games)

Night in the Woods (Infinite Fall)

Butterfly Soup (Brianna Lei)

Tooth and Tail (Pocketwatch Games)

بازی‌های شایسته تقدیر: A Mortician’s Tale (Laundry Bear Games); Lost Memories Dot Net(Star Maid Games); Dream Daddy: A Dad Dating Simulator (Game Grumps); Bury me, my Love (The Pixel Hunt, Figs and ARTE France); Cosmic Top Secret (klassefilm); West of Loathing (Asymmetric Publications); Rakuen (Laura Shigihara)

جایزه نوو (Nuovo):

Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy)

Tarotica Voo Doo (TPM.CO SOFT WORKS)

۱۰ Mississippi (Karina Popp)

A Mortician’s Tale (Laundry Bear Games)

Cosmic Top Secret (klassefilm)

Everything Is Going to Be OK (Nathalie Lawhead)

Baba Is You (Hempuli)

Kids (Playables)

بازی‌های شایسته تقدیر: Where the Water Tastes Like Wine (Dim Bulb Games); IO Interloper (DANG!); The Norwood Suite (Cosmo D Studios); Cheap Golf (Pixeljam); Witchball (S.L.Clark); Million Onion Hotel (Onion Games)

بهترین بازی دانشجویی:

IO Interloper (DANG!)

Don’t Make Love (Maggese)

Penny Blue Finds a Clue (DigiPen Team Cactus Curse)

We Were Here (Total Mayhem Games)

Baba Is You (Hempuli)

Guardian of the Gears (DigiPen Team Studio 76)

بازی‌های شایسته تقدیر: Crewsaders (Titan Squad); A.L.F.R.E.D. (Hugo Lefevre, Joseph Reichenbach, Romain Jaohar-Gaillard, Garance Royere Lebigre, Nicolas Tham, Marion Speiser, Delphine Migeot de Baran, Song Huang); MOLOCH (Seemingly Pointless); Kyklos Code (Cube Factory); Membrane (Perfect Hat / Seth S. Scott); That Blooming Feeling (The Tots Team); Tell Me What You See (Pesky Bees)

دیدگاه شما در رابطه با این فهرست چیست و آیا آن را شایسته می‌دانید؟ از نظر شما کدام بازی لایق کسب جایزه از بیستمین دوره جشنواره بازی‌های مستقل است؟

