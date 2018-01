به نظر می‌رسد روزهای هیجان‌انگیزی برای طرفداران برند ایکس‌باکس و کنسول ایکس‌باکس وان شرکت مایکروسافت از راه خواهد رسید. همانطور که احتمالاً مطلع هستید، چندی پیش، گزارشی منتشر شد که برخی بازی‌های آینده و انحصاری ایکس‌باکس وان (از جمله بازی‌های Forza Horizon 4، Fable، Halo 6 و Perfect Dark) را که هنوز معرفی نشده‌اند را […]

به نظر می‌رسد روزهای هیجان‌انگیزی برای طرفداران برند ایکس‌باکس و کنسول ایکس‌باکس وان شرکت مایکروسافت از راه خواهد رسید. همانطور که احتمالاً مطلع هستید، چندی پیش، گزارشی منتشر شد که برخی بازی‌های آینده و انحصاری ایکس‌باکس وان (از جمله بازی‌های Forza Horizon 4، Fable، Halo 6 و Perfect Dark) را که هنوز معرفی نشده‌اند را لو داد (این نشانی). با این حال، به نظر می‌رسد که ردموندی‌های تصمیم دارند تا بازی‌های انحصاری بیشتری از طیف بازی‌های مستقل گرفته تا بازی‌های سطح بالا (AAA) را خریداری کنند. گفتنی است، این بازی‌ها هم به صورت زمانی در انحصار مایکروسافت خواهند بود هم به صورت کامل.

این اطلاعات از سوی یکی از اعضای استودیوی دانمارکی فلش‌بالب گیمز (Flashbulb Games) بدست آمده که در انجمن RestERA منتشر شده است. وی در این زمینه اظهار داشت:

بدون اینکه جزئیات دقیق‌تری بدست آورم، می‌دانم و مطمئن هستم که مایکروسافت دسته چک خود را آماده کرده و فعالانه به دنبال بازی‌های کوچک و بزرگ است تا آن‌ها چه به صورت زمانی محدود و چه به صورت کامل به انحصار ایکس‌باکس درآورد.

بنابراین و بر اساس اطلاعات قبلی، مشخص است که شرکت مایکروسافت تلاش دارد تا علاوه بر تقویت استودیوهای داخلی خود، فهرست بازی‌های در دست ساخت و انتشار ایکس‌باکس را با عرضه بازی‌های انحصاری شخص ثالث – هم بازی‌های مستقل و کوچک و هم بازی‌های بزرگ – بهبود ببخشد.

همانطور که می‌دانید، مایکروسافت با این اقدام غریبه نیست و در گذشته بازی‌هایی نظیر Ryse، Rise of the Tomb Raider، Dead Rising 3، Dead Rising 4، Ori and the Blind Forest و حتی Cuphead را برای چه برای مدتی محدود و چه برای همیشه به انحصار خود در آورده بود و دلارهایشان تمامی ندارد.

با این حال، باید بگوئیم که این اطلاعات تنها در حد شایعه و حدس و گمان هستند و باید تا تائید رسمی شرکت مایکروسافت و انتشار اطلاعات و جزئیات بیشتر در این رابطه منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa