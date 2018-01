اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش پنجم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته ای. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو تا ۳ قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با چهارمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

حالا موقع ادامه مسیر اصلی است. از بونفایر Tower on the Wall پایین بیایید و وارد ساختمان شوید. دوباره دزد و شوالبه اینجا حاضر هستند که می توانید دزد را بکشید و با شوالیه مبارزه نکنید تا بیرون برود. از پله های داخل اتاق پایین بروید و دو عدد دزد دیگر را بکشید. از ساختمان خارج شوید و آرام به جلو بروید تا یک shield grunt از سمت دیگر بالا بیاید. آن را بکشید و از گوشه اتاق Soul of a Deserted Corpse را بردارید. جلو بروید و به نردبانی نزدیک اژدهای مرده می رسید و اینجا یک grunt دیگر به شما حمله می کند. از نردبان پایین بروید و روی سقف گروهی از دشمنان در حال دعا کردن می بینید که کاری به شما ندارند اما یکی از آن ها snake beast است و وقتی می بینید که می خواهد تبدیل شود سریعا او را بکشید تا تبدیل به یک دشمن روی اعصاب نشود. در اینجا روی سقف بمب های آتشین را بردارید. سپس آرام به سمت راست یقف پایین بروید و در انتهاب شیب سمت چپ را نگاه کنید تا یک Crystal Lizard ببینید و خیلی زود تا فرار نکرده است آن را بکشید تا آیتمی خوب بگیرید. در انتهای سقف در گوشه سمت راست از نردبان پایین بروید و بلافاصله یک crossbowman به شما حمله می کند. یک crossbowman دیگر هم در گوشه این منطقه ایستاده است و منتظر است تا به اولی حمله کنید تا به شما شلیک کند.

وقتی به سمت دومی می روید دو دشمن دیگر از دیوار بالا می آیند تا از تیرانداز دومی محافظت کنند و خلاصه این که کار همه شان را بسازید!! اینجا دو عدد firebomb را بردارید.فعلا نردبان اینجا را بی خیال شوید. در قسمت نردبانی که اول از آن از روی سقف پایین آمدید پایین را نگاه کنید و یک سقف دیگر می بینید که روی آن بروید و black firebomb را بردارید. می دانم اگر بار اولتان است از دیدن hulking knight که در حیاط دارد گشت می زند خیلی ترسیده اید و دارد به مبارزه به آن فکر می کنید اما نگرانش نباشید فعلا. بمب ها را روی او پرتاب نکنید زیرا اینها آسیب بیشتری از بمب های معمولی به او نمی زنند. حالا دوباره برگردید به نردبانی که اول از روی سقف از آن پایین آمدید و این بار وارد ساختمانی شوید که کنار نردبان است. کمی جلو بروید و یک knight را می بینید که دارد گشت می زند و به سمت شما می اید. به روش و استایل شخصیتتان او را بکشید حالا یا با شمشیر و مبارزه نزدیک یا با جادو و تیرکمان. حتی می توانید یک تیر به او بزنید و بدوید از نردبان برگردید بالا و وقتی بی خیال شد دوباره پایین بروید و یکی دیگر بزنید و الی آخر… وقتی او را کشتید می توانید با خیال راحت این منطقه را بگردید. وارد اولین درب سمت چپ دقیقا کمی جلوتر از جایی که وارد ساختمان شدید بروید و سریعا سمت چپ grunt را بکشید.

سپس یک crossbowman در سمت دیگر اتاق می بینید که او را نیز بکشید. حالا کوزه های بزرگ داخل اتاق را با غلت زدن بکشید تا یک grunt دیگر هم از پشت آن ها در بیاید و او را بکشید و اینجا آیتم Undead Hunter Charms که نمایان شده است را بردارید. در بخش بالاتر اتاق بلافاصله دو دشمن دیگر از چپ و راست به شما حمله می کنند که آن ها را ازبین ببرید و Titanite Shard را بردارید. برگردید به بخشی که شوالیه را کشتید و در کنار دیوار سمت چپ پیش بروید تا Soul of a Deserted Corpse را بردارید. جلوتر وارد قسمتی شوید که تنها راه پیش رفتن است اما مراقب یک اتاق در سمت چپتان باشید زیرا تا به جلوی آن برسید یک grunt از درون اتاق به شما حمله می کند. او را بکشید و شمشیر Broadsword را اینجا بردارید. حالا به یک قسمت انتخابی کوچک می رویم. در روبروی همین اتاق که شمشیر را برداشتید یک بخش می بینید که جلوی آن را با جعبه ها و کوزه و … پوشانده اند. آنها را از بین ببرید و Green Blossom را بردارید. جلوتر باز هم این آت و آشغال ها را از بین ببرید و پایین بپرید تا شمشیر Astora Straight Sword را بردارید.

اینجا روی بالکن جای خوبی است که به سگ ها و ۳ دشمن قد بلندی که در زیر می بینید شلیک کتید و ان ها را بکشید ک البته مقداری صبر می خواهد. این که پایین بپرید و بین همه آن ها فرود آیید در لول های پایین بسیار ریسک است. بهتر است از پله ها پایین بروید و در سمت راست پله ها که یک بخش کمی بلندتر است دو دشمن را از بین ببرید و یک صندوق که حاوی Silver Eagle Kite Shield باز کنید. این سپر قابلیت دفع ۱۰۰ درصد اسیب های فیزیکی را دارد و از طرفی سبک هم هست که آن را تبدیل به یک انتخاب خیلی خوب می کند. در بخش پایین تر اتاق بگردید و یکی دو دشمن و سگ را بکشید و درون شویمینه Titanite Shard مخفی شده را بردارید. در سمت دیگر اتاق هم Estus Shard را بردارید که باید خیلی از به دست آوردن آن خوشحال باشید زیرا یکی از حباتی ترین آیتم های بازی است. اگر آن را به آهنگر در فایرلینک شراین بدهید یک عدد به تعداد کلی آیتم های سلامتی شما اضافه می شود.

اینجا چند پله می بینید که به پایین می روند و در انتهای آن ها یک سگ وجود دارد. سگ را بکشید و کلید Cell Key که بعدا به کارتان می آید رابردارید. حالا اینجا دیگر بن بست و انتهای مسیر است. اکنون دو راه کلی برای شما وجود دارد:

راه اول این است که از بالکن این اتاق خارج شوید و hulking knight را با تیرو کمان از بین ببرید یا پایین بپرید و با او مبارزه کنید که کار سختی هم در لول های پایین است.

راه دوم این است که برگردید به جایی که دو ۳ دشمن تیرکمان دار از هم محافظت می کردند (جایی که از نردبان روی سقف برای اولین بار پایین آمدید) و اینجا یک نردبان وجود دارد که قبلا گفتیم فعلا به آن کاری نداشته باشید. حالا از آن پایین بروید و به بخشی می رسید که hulking knight در آنجا گشت زنی می کند. البته ابتدا باید دو عدد grunt را پایین نردبان بکشید.

می بینید که در هر دو صورت نهایتا به منطقه hulking knight می رسید و باید او را شکست دهید. این منطقه بزرگ را کامل بگردید تا دو عدد Ember ارزشمند پیدا کنید و همچنین یک Rapier. یک grunt اینجا زنده می شود که او را مجددا به فنا بدهید!! از دروازه بزرگ این منطقه خارج شوید و بلافاصله به سمت راست بپیچید. سپر بگیرید و از چند پله بالا رفته و دشمن crossbowman را بکشید. یک دشمن هم از پشت سرتان می اید که او را نیز از بین ببرید. جلوتر چند پله دیگر می بینید که بالا می روند. آنها را بالا بروید تا Large Soul of a Deserted Corpse را بردارید. اینجا اگر به درستی بپرید روی سقفی که کنار این بخش وجود دارد می توانید حلقه Ring of Sacrifice را بردارید و دوباره پایین بپرید که در منطقه شوالبه بزرگ هستید که او را کشتیم و مجددا از دروازه بزرگ وارد شده و این بار ارام به سمت چپ بروید و چند پله هستند که نهایتا می بینید به یک ساختمان بزرگ cathedral می رسند. اینجا Soul of a Deserted Corpse را بردارید. اینجا پله های سمت راستتان که پایین می روند به باس ختم می شوند و سمت چپ به ساختمان cathedral می رسند.

در این بخش دو شوالبه در حال گشت زنی هستند و یک شوالبه دیگر هم در چند پله ای که دقیقا روبرویتان می بینید در بخش بالایی گشت می زند. اگر می خواهید اسان ترین راه برای رسیدن به ساختمان cathedral را داشه باشید و مبارزه زیادی هم نکید بهتر است زمانی که دو شوالیه پایین دور از شما هستند سریعا به بالای پله های روبرو بروید و سومین شوالبه را بکشید و اینجا سلاح Lucerne را نیز بردارید. اگر تصمیم بگیرید که هر ۳ شوالیه را بکشید فرصت خواهد داشت تا در بخش سمت چپ درب ورودی cathedral، با یک شوالبه آبی رنگ که red-eye knight نام دارد و پشت به شماست و بسیار هم قوی تر از بقیه است، مبارزه کنید. اما اگر بتوانید او را شکست دهید می توانید Refined Gem و احتمالا یک بخش از Lothric Knight Armour را بدست آورید.

در ساختمان cathedral چیز خاصی وجود ندارد اما با NPC که روی صندلی نشسته است و Emma, High Priestess of Lothric Castle نام دارد، صحبت کنید. او به شما یک آیتم کلیدی به نام Small Lothric Banner می دهد . بار دوم با او صحبت کنید تا Way of Blue sigil را بگیرید. این آیتم را مجهز کنید و از این به بعد هر بار دنیایتان مورد حمله قرار بگیرد، یک Blue Sentinel به طور خودکار ظاهر می شود و به شما در مبارزه کمک می کند. هدف بعدی قبل از مبارزه با باس، باز کردن میانبر است. برگردید به جایی که بعد از کشتن آن دشمن بزرگ hulking knight وارد این منطقه شدید و بلافاصله سمت راستتان یک پله ها بود که بالا رفتیم.

دفعه قبلی از اینجا به سمت راست رفتید و از چند پله دیگر بالا رفتیم و پریدیم تا یک ایتم کسب کنیم. اما این بار راه مستقیم را بروید تا به یک حیاط برسید. سریعا گول grunt تنهایی که اینجا می بینید نخورید. دیوار سمت چپ حیاط را دنبال کنید و ۳ عدد Green Blossom را بردارید. جالا آماده مبارزه با چندین grunt شوید. وقتی سراغ دشمن تنها بروید چندین دشمن دیگر از گوشه و کنار نرده های حیاط بالا می ایند و البته همگی غیر از همان دشمن اول ضعیف هستند. می توانید به عقب برگدید و آنها را به سمت خود بکشید و یکی یکی دخلشان را بیاورید. حالا در انتهای حیاط و در تنها اتاقی که می بینید سوار آسانسور شوید و بالا بروید. ۶ چاقو را بردارید و حالا می توانید از پشت، آن دربی را که به بونفایر High Wall of Lothric bonfire می رسد و در بخش آغاز راهنمای High Wall of Lothric گفتیم که فعلا قفل است را باز نمایید و به این ترتیب یک مسیر خیلی کوتاه به بونفایر برای خود باز کنید.

مسیر انتخابی: آزاد کردن Greirat of the Undead Settlement

قبل از مبارزه با باس، می توانید یکی از مهمترین فروشنده های بازی را در این قسمت آزاد نمایید. شخصیتی به نام Greirat of the Undead Settlement. از بونفایر High Wall of Lothric به بونفایر Tower on the Wall سفر کنید. از پله ها ÷ایین بیایید و درون اتاق مثل همیشه دزد و شوالبه را بکشید و در طبقه پایین تر هم دو دزد دیگر را بکشید. حالا از نردبانی که اینجاست و قبلا از آن پایین نرفتیم پایین بروید تا به منطقه کف این بخش برسید. یک دشمن قدبلند را بکشید. اینجا درب سمت راستتان باز نمی شود و به سمت روبرو و داخل اتاقی که پر از بشکه است بروید. اینجا یک دشمن با بمب آتشین وجود دارد که می خواهد آن را پرتاب کرده و کل بشکه ها را منفجر کند و آسیب سختی به شما بزند. سریعا بدوید و به سمت او بروید و قبل از پرتاب او را بکشید. اینجا ۸ عدد چاقو را بردارید. یک دزد دیگر هم در اتاق کوچک بعدی وجود دارد و بعد از کشتن او شمشیر Mail Breaker را بردارید. مسیر را ادامه دهید تا نهایتا به یک درب قفل برسید که حالا با آن کلید Cell Key که قبلا گرفتیم می توانید دربش را باز کنید. با شخصیتی که داخل می بینید یعنی Greirat of the Undead Settlement صحبت کنید و خدمات و همینطور درخواستش را مبنی بر رساندن یک حلقه Blue Tearstone Ring را قبول کنید. می توانید فعلا این حلقه را مجهز کنید. Greirat از اینجا به فایرلینک شراین خواهد رفت و در پله های سمت چپ بخشی که آهنگر نشسته است روی زمین او را می بینید. او آیتم های خوبی می فروشد و البته می توانید مدام فروشگاهش را وسیع تر کنید، البته با ادامه خط داستانی این شخصیت که هم جالب و هم گیج کننده است و بهتر برای آگاهی کامل از آن توضیح بخش شخصیت Greirat of the Undead Settlement را مطالعه نمایید که در اینجا برای راحتی کار شما قرار می دهیم.

Greirat of the Undead Settlement یکی از شخصیت های حاضر در عنوان دارک سولز ۳ است که مدام در حال رفت و آمد است! وی به طور مداوم از شما می خواهد که اجازه دهید او برود و مقداری آیتم های مختلف “بدزدد” و سپس بیاید به شما بفروشد! در ابتدا بد نیست تا یکی دو مورد از اطلاعات کلی این شخصیت را برای شما عزیزان بیان کنیم:

به شما حلقه Blue Tearstone Ring را می دهد تا آن را به Loretta در Undead Settlement بدهید (که البته مرده است)

به عنوان یک فروشنده که لیست آیتم هایش در طول بازی زیاد می شوند در Firelink Shrine حضور خواهد یافت.

به شما Gesture (حالت) Curl Up را یاد می دهد

به راحتی ممکن است در بازی کشته شود.

به نوعی خط داستانی او با هر دو شخصیت Unbreakable Patches و Siegward of Catarina مرتبط است.

محل حضور Greirat of the Undead Settlement

در زیر ساختمان بونفایر Tower on the Wall در High Wall of Lothric یک سلول (زندان) یک درب قفل وجود دارد که اولین بار می توانید Greirat of the Undead Settlement را در آنجا بیابید. کلید این سلول را در پایین پله های اتاق workshop که در تصویر برای شما عزیزان مشخص شده است می توانید پیدا کنید.

بعد از این که درب سلول وی را با کلید باز کردید باوی صحبت کنید و پس از پذیرفتن درخواست وی، او در Firelink Shrine ظاهر خواهد شد به عنوان یک فروشنده و از شما میخواد تا تقاضای او را به یاد داشته باشید. محل وی در پایین پله های سمت راست آهنگر است.

شما می توانید استخوان های Loretta زا بعد از بونفایر Undead Settlement پیدا کنید. آنها روی یک جسد هستند که از یک بالکن در اولین خانه ای که وارد آن می شوید آویزان است و باید به او ضربه بزنید تا پایین بیافتد در منطقه ای که یک درخت بزرگ وجود دارد و تعداد زیادی دشمن دور ان مشغول عبادت هستند.

بعد از این که استخوان های Loretta را Greirat of the Undead Settlement دادید او از شما می خواهد که حلقه را برای خود نگاه دارید اما به غیر از آن دیگر واکنشی نشان نمی دهد. وقتی بازی رو دوباره از بونفایر Firelink Shrine ریست کنید باز هم او واکنشی نشان نمیدهد اما به شما Gesture (حالت) Curl Up را یاد می دهد. وقتی که یک بار دیگر از آن منطقه بروید و دوباره وارد Firelink Shrine شوید این بار او از شما اجازه می خواهد که برای یافتن آیتم های بیشتر برای فروشگاهش به سفر برود. او بعد از این که باس بعدی را شکست دهید باز می گردد و البته بعد از کشتن Curse-Rotted Greatwood نیز بلافاصله باز خواهد گشت.

خط ماموریت و داستانی Greirat of the Undead Settlement

برای ان که Greirat of the Undead Settlement به نخستین سفرش برود شما باید حتما منطقه Undead Settlement را دیده باشید تا او برای نخستین بار Firelink Shrine را ترک کند. اگر برای خروج او از Firelink Shrine به مشکل برخوردید به بونفایر منطقه Dilapitated Bridge بروید و از پل رد شوید و مسیر را تا خرابه های Road of Sacrifices ادامه دهید تا وی Firelink Shrine را ترک کند.

برای فعال کردن دومین سفر Greirat of the Undead Settlement از Firelink Shrine نیز از پل بین Catacombs و the Boreal Valley عبور کنید.

مراحلی که باید برای اطمینان از این که Greirat of the Undead Settlement در دومین سفر خود (به منطقه Irithyll of the Boreal Valley)) زنده می ماند رعایت کنید:

در بازی دو شخصیت وجود دارند که می توانند Greirat of the Undead Settlement را در ماجراجویی دومش نجات دهند، یکی Siegward of Catarina و دیگری Unbreakable Patches. البته هر دوی اینها برای نجات وی به یک چیز نیاز دارند، Catarina Armor Set.

Unbreakable Patches: شخصیت Unbreakable Patches مردی است که در ابتدا این ست لباس را می دزدد و می توانید او را در Cathedral of the Deep پیدا کنید. او به شما حقه می زند. اگر با او صحبت کنید و گولش را بخورید و در تله او در Belltower منطقه Firelink Shrine گرفتار شوید، سپس دوباره از آنجا بیرون بیایید و مجددا با او در Firelink Shrine صحبت کنید و او را ببخشید، وی تیدیل به یک فروشنده می شود. همچنین او بعد از سفر دوم Greirat of the Undead Settlement به Irithyll از شما می پرسد که وی کجا رفته است زیرا گویا به او لطفی را بدهکار است. اگر جای او را به Unbreakable Patches بگویید، Greirat of the Undead Settlement توسط یک “peculiar Onion Knight” که در واقع همان Unbreakable Patches است نجات می یابد. شما باید Greirat of the Undead Settlement را به ماجراجویی دوم خود بفرستید و سپس Unbreakable Patches را از جای او آگاه کنید اما باید حتما قبل از شکست Pontiff Sulyvahn این کار را بکنید وگرنه او از شما اصلا نمی پرسد که Greirat of the Undead Settlement کجاست. این نکته را نیز بدانید که اگر ست زره Catarina Armor Set را از Unbreakable Patches بخرید او دیگر ظاهری جعلی برای این که برود و Greirat of the Undead Settlement را نجات دهد ندارد و Greirat of the Undead Settlement کشته خواهد شد.

شخصیت Unbreakable Patches مردی است که در ابتدا این ست لباس را می دزدد و می توانید او را در Cathedral of the Deep پیدا کنید. او به شما حقه می زند. اگر با او صحبت کنید و گولش را بخورید و در تله او در Belltower منطقه Firelink Shrine گرفتار شوید، سپس دوباره از آنجا بیرون بیایید و مجددا با او در Firelink Shrine صحبت کنید و او را ببخشید، وی تیدیل به یک فروشنده می شود. همچنین او بعد از سفر دوم Greirat of the Undead Settlement به Irithyll از شما می پرسد که وی کجا رفته است زیرا گویا به او لطفی را بدهکار است. اگر جای او را به Unbreakable Patches بگویید، Greirat of the Undead Settlement توسط یک “peculiar Onion Knight” که در واقع همان Unbreakable Patches است نجات می یابد. شما باید Greirat of the Undead Settlement را به ماجراجویی دوم خود بفرستید و سپس Unbreakable Patches را از جای او آگاه کنید اما وگرنه او از شما اصلا نمی پرسد که Greirat of the Undead Settlement کجاست. این نکته را نیز بدانید که اگر ست زره Catarina Armor Set را از Unbreakable Patches بخرید او دیگر ظاهری جعلی برای این که برود و Greirat of the Undead Settlement را نجات دهد ندارد و Greirat of the Undead Settlement کشته خواهد شد. Siegward of Catarina: وی دیگر شخصیتی است که می تواند Greirat of the Undead Settlement را نجات دهد و در واقع او صاحب اصلی زره Catarina Armor Set است و برای نجات Greirat of the Undead Settlement نیز به ست زره نیاز دارد. وقتی که شما با Patches در Cathedral of the Deep صحبت کردید می توانید Siegward of Catarina را بدون زره در چاهی بیرون از منطقه بونفایر Cleansing Chapel پیدا کنید. اگر ست لباس او را از Patches خریده باشید باید آن را برای Siegward در چاه بیاندازید تا او بتواند خارج شود. شما در این بخش اصلا نباید به منطقه Irithyll Dungeon بروید زیرا اگر بروید Siegward of Catarina منطقه Irithyll of the Boreal Valley را ترک خواهد کرد و برای نجات جان Greirat of the Undead Settlement حاضر نخواهد بود و در این صورت بعد از کشتن باس بعدی جنازه Greirat of the Undead Settlement را پیدا خواهید کرد.

قبل از این که یک باس را بکشید، به هیچ وجه در Irithyll Dungeon گشت و گذار نکنید (البته می توانید اولین بونفایر را روشن کنید ولی اصلا جلوتر نروید و با Siegward of Catarina در Boreal Valley صحبت نکنید) و همین طور در Profaned Capital. این کارها باعث می شوند تا Greirat of the Undead Settlement بمیرد.

اگر از بار قبلی بازی خود ست زره Catarina Set را دارید، Patches دیگر خود به خود Greirat of the Undead Settlement را نجات نمی دهد و در این حالت باید زره را به Siegward of Catarina بدهید و هرگز آن را از Patches خریداری نکنید تا زمانی که Greirat of the Undead Settlementنجان داده شود.

سومین سفر Greirat of the Undead Settlement (به Lothric Castle):

بعد از این که Greirat of the Undead Settlement را زا سفر دوم به سلامت بازگرداندید، او برای بار سوم از شما می خواهد تا اجازه دهید به Lothric Castle برود. این را بدانید که اگر برود می میرد و راهی برای نجات او نیست و در واقع این مسیر داستانی خط ماموریت این شخصیت است و در این قسمت دیگر شکست محسوب نمی شود زیرا راهی برای جلوگیری از آت وجود ندارد. Patches از شما می پرسد که Greirat of the Undead Settlement کجا رفته است و برای مدتی هم ناپدید می شود و سپس باز می گردد در حالی که نتوانسته Greirat of the Undead Settlement را نجات دهد و یک آیتم Hidden Blessing نیز به فروشگاهش اضافه می شود.

خاکستر Greirat of the Undead Settlement را می توانید بر روی سقف منطقه Grand Archives پیدا کنید؛ در نقطه ای که بعد از پایین پریدن از آن، گروهی از Corvian ها را می بینید. دادن خاکستر Greirat of the Undead Settlement به Shrine Handmaid باعث می شود تا گلوله های انفجاری و … به فروشگاه او اضافه شود و همینطور هر آیتمی که تا قبل از آن Greirat of the Undead Settlement به شما می فروخت را نیز می توانید از فروشگاه Shrine Handmaid بخرید. همچنین آیتم هایی که بین هر دو فروشگاه Shrine Handmaid و Greirat of the Undead Settlement مشترک بوده است (مثل Firebomb)، اکنون با قیمت فروشگاه Greirat of the Undead Settlement که پایین تر است فروخته می شوند (مثلا Firebomb به جای ۱۰۰ روح اکنون با ۵۰ روح فروخته می شود).

خاکستر Greirat of the Undead Settlement هیچ آیتم دیگری را به غیر از مواردی که او در فروشگاهش می فروخته است آزاد نمی کند.

کشتن Greirat of the Undead Settlement در زمانی که هم او و هم Patches در Firelink Shrine هستند، باعث می شود تا Patches دشمن شما شود و به شما حمله کند.

بعد از این که خاکستر Greirat of the Undead Settlement را به Shrine Handmaid می دهید او دیگر آیتم rimeblue moss clump را نمی فروشد و باید برای او خاکستر prisoner chief را بیاورید تا وی دوباره شروع به فروختن rimeblue moss clump کند.

کشتن Greirat of the Undead Settlement باعث می شود تا خاکستر او و یک Bandit’s Knife از او به جای بماند (البته اگر یکی از این چاقوها خریده باشید دیگر بر روی جنازه او وجود ندارد). همچنین اگر قبل از این که او به شما Blue Tearstone Ring را داده باشد او را بکشید این حلقه نیز بر روی جنازه او باقی می ماند.

منبع متن: gamefa