عنوان The Vanishing of Ethan Carter به زودی با قابلیت پشتیبانی از 4K و یک مود انحصاری به Xbox One خواهد آمد

بازی The Vanishing of Ethan Carter که در اصل در سال 2014 عرضه شده بود، تنها تا چند هفته دیگر دنیای مملو از اتفاقات ماوراطبیعی و چیزهای وحشتناک خود را که در چشم‌اندازی نفس‌گیر جریان دارند، به Xbox One خواهد آورد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers توسعه‌دهنده این بازی یعنی استودیو The Astronauts اعلام کرد که این بازی در تاریخ 19 ژانویه (29 دی) همراه با پشتیبانی از رزولوشن 4K برروی Xbox One X و مودی جدید به نام Free Roam، برروی Xbox One عرضه خواهد شد.

مود Free Roam که یکی از درخواست‌های اکید طرفداران بوده، به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در دنیای دره Red Creek خارج از روایت بازی به جست‌وجو پرداخته و بدون کامل‌کردن المان‌های مرتبط با داستان، در محیط آن غرق شوند. اما به نقل از DualShockers براساس گفته‌های آقای "آدریان چمیلارز" (Adrian Chmielarz) به نظر می‌رسد که این مود تا مدتی در انحصار Xbox One باقی خواهد ماند.

"ما مود Free Roam و پشتیبانی از رزولوشن 4K را به بازی اضافه کردیم تا این بازی بعد از عرضه با تاخیر خود برروی Xbox One، چیزی هیجان‌انگیز نسبت به بقیه پلتفرم‌ها داشته باشد. این تاخیر بهانه خوبی برای اضافه کردن یک ویژگی خوب و جدید و به بازی بود." در مجموع "چمیلارز" بیان کرد که در انحصار بودن این مود "به نفع هر دو طرف است". چرا که Xbox "نسخه کامل‌تری بازی را دریافت می‌کند" و The Astronauts نیز "یک ویژگی که بسیاری از طرفداران به دنبال آن بوده‌اند" را عرضه می‌کند.

البته زمانی که از وی پرسیده شد آیا Free Roam برای دیگر پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد یا نه وی پاسخ داد: "در آینده ما می‌توانیم این مود را برروی پلتفرم‌های PC و PS4 نیز عرضه کنیم. البته این کاری نیست که در یک چشم به هم زدن انجام شود. " او صریحا گفت که نسخه Xbox One بازی از آخرین نسخه موتور Unreal Engine 4 بهره می‌برد که این یعنی "اضافه‌کردن مود Free Roam به PS4 تنها یک بازسازی کامل و ادغام با آخرین SDK کنسول PS4 نیست، بلکه نیازمند آزمایش‌های جدی و آپدیت کدهای بازی نیز هست." در آخر وی اضافه کرد که عرضه این مود برروی دیگر سیستم‌ها (در اینجا منظور PS4 است) نیازمند "هزینه و کار بیشتری" بوده چرا که آپدیت بالقوه نسخه PS4 مستلزم افزایش رزولوشن بازی برروی PS4 Pro است.

The Vanishing of Ethan Carter هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های PS4 و PC در دسترس است. در ادامه شما می‌توانید تصاویر مود Free Roam را در مقایسه با بازی اصلی به صورت 4K مشاهده نمایید.

