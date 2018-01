شایعه: تاریخ عرضه حدودی The Elder Scrolls 6 مشخص شد

شاید همه از پرسیدن این سوال خسته شده باشند، ولی واقعاً کی باید شاهد عرضه The Elder Scrolls 6 به بازار باشیم؟ نسخه پنجم سری یعنی The Elder Scrolls V: Skyrim در اواخر سال ۲۰۱۱ به بازار عرضه شده بود، چیزی در حدود ۶ سال پیش، و اگرچه نسخه‌های مختلفی از این بازی مثل نسخه […]

شاید همه از پرسیدن این سوال خسته شده باشند، ولی واقعاً کی باید شاهد عرضه The Elder Scrolls 6 به بازار باشیم؟

نسخه پنجم سری یعنی The Elder Scrolls V: Skyrim در اواخر سال ۲۰۱۱ به بازار عرضه شده بود، چیزی در حدود ۶ سال پیش، و اگرچه نسخه‌های مختلفی از این بازی مثل نسخه نینتندو سوییچ و نسخه نسل هشتمی و حتی نسخه واقعیت مجازی به بازار عرضه شده، ولی چیزی که طرفداران بتزدا می‌خواهند The Elder Scrolls 6 است و بس. حالا، اخباری جدید منتشر شده که شاید یک ایده کلی از زمان حدودی عرضه این بازی مورد انتظار به ما می‌دهد.

یک خرده فروشی اینترنتی سوئدی یعنی Webhallen.com اخیراً چند بازی جدید را به فروشگاه خود اضافه کرده که یکی از آن‌ها The Elder Scrolls 6 است. این بازی برای اکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی لیست شده و در هر ۳ صفحه یاد شده نیز، تاریخ انتشار بازی سال ۲۰۱۹ قید شده است. البته باید باز اشاره کنیم که این فقط در حد یک شایعه است و باید با آن به شکل یک خبر غیرموثق برخورد کرد ولی خرده فروشی ذکر شده، یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین خرده فروشی‌های کشور سوئد است پس شاید واقعاً چیزی می‌داند که بقیه از آن بی‌خبر هستند.

اخیراً هم یکی از تحلیلگران مشهور دنیای بازی‌های ویدئویی یعنی مایکل پکتر در یک مصاحبه اظهار کرده بود بازی The Elder Scrolls 6 در سال ۲۰۱۸ یا نهایتاً سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه خواهد شد. البته از سوی دیگر، شرکت ناشر یعنی بتزدا بارها و بارها اعلام کرده که هنوز مدت زیادی تا عرضه این بازی به بازار باقی مانده که البته اگر همین عرضه در سال ۲۰۱۹ را در نظر بگیریم، تقریباً با حرف بتزدا جور در می‌آید و شاید پس از گذشت ۸ سال از عرضه نسخه پنجم سری، بالاخره نسخه ششم آن هم به بازار راه پیدا کند. به هر حال، تا آن وقت می‌توانید خود را با The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition برای کنسول‌های نسل هشتمی به همراه نینتندو سوییچ سرگرم کنید یا به سراغ The Elder Scrolls V: Skyrim VR بروید که یک نسخه واقعیت مجازی و کامل از این عنوان محبوب است.

منبع متن: gamefa