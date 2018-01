حالت گشت و گذار آزادانه The Vanishing of Ethan Carter تا مدتی در انحصار اکس باکس وان خواهد بود

نسخه تازه معرفی شده بازی The Vanishing of Ethan Carter که برای اکس باکس وان است، شامل یک حالت گشت و گذار آزادانه (یا همان Free Roam) نیز می‌شود که به نظر به صورت انحصار زمانی، تا مدتی در دسترس دارندگان دیگر نسخه‌ها قرار نخواهد گرفت! بازی The Vanishing of Ethan Carter از عناوین ماجرایی […]

نسخه تازه معرفی شده بازی The Vanishing of Ethan Carter که برای اکس باکس وان است، شامل یک حالت گشت و گذار آزادانه (یا همان Free Roam) نیز می‌شود که به نظر به صورت انحصار زمانی، تا مدتی در دسترس دارندگان دیگر نسخه‌ها قرار نخواهد گرفت!

بازی The Vanishing of Ethan Carter از عناوین ماجرایی تحسین شده سال ۲۰۱۴ بود که تمرکز آن روی روایت داستانی بود و طرفداران مختلفی را برای خود دست و پا کرد. این بازی تاکنون فقط در دسترس دارندگان پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی قرار داشت ولی اخیراً نسخه اکس باکس وان آن هم معرفی شده و به جز آن که اعلام شده این بازی روی اکس باکس وان اکس از رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کند، مشخص شده که شامل یک حالت گشت و گذار آزادانه نیز می‌شود که این ویژگی در انحصار نسخه اکس باکس وان قرار خواهد داشت، ولی تا مدتی. یعنی بعداً این ویژگی برای دیگر نسخه‌های بازی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

آدرین کمیلرز (Adrian Chmielarz) از اعضای ارشد استودیوی استرناتس (The Astronauts) در یک مصاحبه با پایگاه خبری دوال شاکرز (DualShockers) اعلام کرده که حالت گشت و گذار آزادانه که در نسخه اکس باکس وان The Vanishing of Ethan Carter تعبیه شده تا مدتی در انحصار این کنسول باقی خواهد ماند و برای دیگر نسخه‌ها عرضه نخواهد شد.

او گفته که اضافه کردن ویژگی‎‌های جدید در این نسخه به این خاطر بوده که طرفداران اکس باکس وان نسبت به طرفداران پلتفرم‌های دیگر مدت بیشتری را در انتظار بازی بوده‌اند. در واقع عرضه این نسخه پس از مدت‌ها سازندگان را به آن واداشته تا به دنبال یک ویژگی خوب مثل حالت گشت و گذار آزادانه برای افزودن به بازی بگردند و البته پشتیبانی از رزولوشن ۴K هم که مسئله‌ای بدیهی بوده است. در مجموع، کمیلرز فکر می‌کند این یک تصمیم دو سر برد برای سازنده و مایکروسافت است و به این ترتیب دارندگان اکس باکس وان “پر و پیمان‌ترین نسخه از The Vanishing of Ethan Carter” را می‌توانند تجربه کنند و استرناتس هم ویژگی را به بازی اضافه کرده که برخی گیمرها اعتقاد داشته‌اند بسیار دوست داشتنی خواهد بود.

کمیلرز در بخش بعدی از صحبت‌هایش اشاره کرده که حالت گشت و گذار آزادانه تا مدتی باید در انحصار اکس باکس وان باقی بماند ولی در آینده، سازنده آزاد است تا آن را به دو نسخه رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ بازی نیز منتقل کند. البته، او هیچ زمان مشخصی را در مورد عرضه این حالت برای دو نسخه رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ بازی The Vanishing of Ethan Carter اعلام نکرد.

او البته اعلام کرده که عرضه این ویژگی برای پلتفرم‌های دیگر کار ساده‌ای نیست، چون مثلاً نسخه اکس باکس وان بازی از آخرین نسخه از موتور آنریل انجین ۴ استفاده کرده پس پورت این ویژگی برای نسخه قدیمی‌تر پلی‌استیشن ۴ نیاز به کار زیادی دارد و حتی اگر از همه بحث‌ها هم عبور کنیم، وقت و هزینه بیشتری می‌طلبد پس خیلی هم کار ساده‌ای نیست عرضه این ویژگی خصوصاً برای کنسول پلی‌استیشن ۴٫ ولی به هر حال اگر این اتفاق بیفتد و ویژگی نام برده در دسترس نسخه پلی استیشن ۴ بازی هم قرار بگیرد، احتمالاً شاهد پشتیبانی بازی از پلی‌استیشن ۴ پرو نیز باشیم.

