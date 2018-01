Treyarch به دنبال استخدام افرادی برای ساخت شخصیت های واقع گرایانه در Call of Duty 2018 است

با این که نسخه جدیدی از سری Call of Duty هنوز برای سال ۲۰۱۸ به طور رسمی معرفی نشده است و ما حتی نام این بازی را نمی دانیم، اما خبر ها از همین الان پیرامون آن در حال انتشار است و بازار شایعات این بازی این روز ها حسابی گرم است. در هفته قبل […]

با این که نسخه جدیدی از سری Call of Duty هنوز برای سال ۲۰۱۸ به طور رسمی معرفی نشده است و ما حتی نام این بازی را نمی دانیم، اما خبر ها از همین الان پیرامون آن در حال انتشار است و بازار شایعات این بازی این روز ها حسابی گرم است.

در هفته قبل بود که گزارشی مبنی بر این که استودیوی Treyarch به دنبال استخدام افرادی است که کار بر روی عنوان AAA بعدی این استودیو را آغاز کنند. که البته کار سختی هم نبود که حدس بزنیم این عنوان AAA بزرگ Call of Duty 2018 خواهد بود. از این موضوع که بگذریم، می بینیم استودیوی Sledgehammer کار ساخت عنوان WW2 در سال ۲۰۱۷ را انجام داد که هنوز هم از برکات فروش آن به طور بسیار خوبی در حال استفاده است. همینطور استودیوی Infinity Ward نیز کار ساخت عنوان Infinite Warfare در سال ۲۰۱۶ را انجام داد و نوبتی هم که باشد، نوبت Treyarch است که کار ساخت و ادامه سری Call of Duty در سال ۲۰۱۸ را انجام دهد. بدین صورت و با یک حساب سر انگشتی، می بینیم محتمل ترین گزینه برای استودیو Treyarch ساخت نسخه ۲۰۱۸ سری Call of Duty است. بدین صورت می توانیم شاهد به جریان در آمدن چرخه استودیوی های سازنده سری Call of Duty باشیم که با یک نظر و ترتیب خاص، در حال انجام شدن است.

به تازگی نیز گزارشی جدید، مشابه آنچه در هفته گذشته دیدیم، به انتشار رسیده است. همانطور که در آگهی استخدامی که در وبسایت رسمی اکتیویژن (Activision) به انتشار رسیده، به نظر می رسد که استودیوی سازنده سه گانه Black Ops به دنبال استخدام نیروی جدید برای طراحی شخصیت های بازی جدید خود هستند. این آگهی به صورت موقتی روی وبسایت اکتیویژن قرار گرفته تا به آن ها کمک کند شخص مورد نظر خود را برای طراحی شخصیت های واقع گرایانه پیدا کنند. متن این آگهی استخدام بدین شرح است:

Treyarch به دنبال استخدام افراد علاقه مند و با استعداد است که به طور موقت در ساخت و طراحی شخصیت های واقع گرایانه کمک کنند. تمرکز اصلی بر روی طراحی لباس و تجهیزات مختلف است تا به ما در ساخت شخصیت های نزدیک به واقعیت کمک رسانی کنند.

همچنین در ادامه این آگهی اعلام شد:

داوطلب مورد نظر نیاز دارد که اهمیت کار را درک کند و دانش این که لباس شخصیت ها چطور در عین حال در ظاهر ظریف اما کاملاً سخت و محکم به نظر برسند، جلوه کنند که بیشتر به واقعیت نزدیک باشند و فرم یک انسان واقعی را داشته باشند. این داوطلب باید بداند که چه لباسی طراحی کند که تعادل میان کیفیت و سرعت را حفظ کند تا شخصیت مورد نظر بتواند در یک آن مسیر خود را تغییر دهد و به موقع به هدف مورد نظر دسترسی پیدا کند.

البته این آگهی تبلیغاتی به طور شفاف در هیچ کجا نامی از Call of Duty نبرده است. حتی در این آگهی اشاره ای به پروژه ای که Treyarch روی آن کار می کند نیز نشده است و هنوز هیچ اشاره ای به طور رسمی برای ساخت این بازی از سوی سازندگان آن و حنی خود اکتیویژن نشده است. اما ما هنوز هم به طور قطع یقین داریم این عنوان نسخه جدید سری Call of Duty است که قرار است در سال ۲۰۱۸ به انتشار برسد. اگر این خبر عملی شود و ما شاهد انتشار نسخه جدیدی از سری Call of Duty باشیم، نمی توان زمانی زود تر از سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ را برای انتشار آن در نظر گرفت. چرا که این بازی هنوز به طور رسمی معرفی نشده و در مراحل اولیه توسعه و ساخت قرار دارد. برای اطلاع از آخرین اخبار این بازی و همینطور سایر اخبار مربوط به بازی های رایانه ای دیگر، می توانید گیمفا را دنبال کنید.

منبع متن: gamefa