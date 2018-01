جدول فروش هفتگی بریتانیا| FIFA 18 صدر جدول را پس گرفت

در اولین هفته از سال ۲۰۱۸، در جدول فروش بریتانیا شاهد رقابت شدیدی میان دو عنوان محبوب FIFA 18 و Call Of Duty: WWII بوده ایم و سرانجام در پایان هفته این FIFA 18 بود که توانست عنوان Call Of Duty: WWII را پس از هشت هفته متوالی شکست داده و صدر نشین جدید جدول فروش […]

در اولین هفته از سال ۲۰۱۸، در جدول فروش بریتانیا شاهد رقابت شدیدی میان دو عنوان محبوب FIFA 18 و Call Of Duty: WWII بوده ایم و سرانجام در پایان هفته این FIFA 18 بود که توانست عنوان Call Of Duty: WWII را پس از هشت هفته متوالی شکست داده و صدر نشین جدید جدول فروش بریتانیا لقب گیرد.

سال ۲۰۱۷ سال بسیار شلوغی از لحاظ انتشار بازی‌های ویدیویی بود؛ سالی که شاهد انتشار عناوین مختلفی بوده ایم که بسیاری از آن‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته و فروش بالایی نیز کسب کنند. یکی از همین عناوین Call Of Duty: WWII است که از زمان انتشار آن در ماه نوامبر به مدت هشت هفته صدرنشین متوالی جدول فروش بریتانیا بود و سال ۲۰۱۷ را نیز با همین جایگاه به اتمام رساند. یکی از دلایل اصلی موفقیت عنوان Call Of Duty: WWII را می توان بازگشت این فرانچایز به ریشه‌های سابق خود یعنی جنگ جهانی دانست؛ موضوعی که به شدت خلا آن احساس می شد و فروش نه چندان موفق نسخه Advanced Warfare نیز به خوبی گویای این موضوع بوده است.

در حالی که انتظار داشتیم فروش خوب عنوان Call Of Duty: WWII در اولین هفته از سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه پیدا کرده و این عنوان از لحاظ صدرنشینی در جدول فروش بریتانیا رکورد‌ها را جابجا کند اما این FIFA 18 بود که سال جدید را با پیروزی آغاز کرد. FIFA 18 که در هفته‌های منتهی به سال ۲۰۱۸ یکی از تعقیب کنندگان جدی Call Of Duty: WWII به شمار می آمد، توانست با شکست این عنوان پس از نه هفته بار دیگر به رتبه نخست جدول فروش بریتانیا دست پیدا کند. لازم به ذکر است عنوان FIFA 18 از زمان انتشار آن تا به حال تنها سه هفته در جایگاه نخست حضور داشته و آخرین آن نیز به ماه اکتبر ۲۰۱۷ باز می گردد و در سایر هفته‌ها حتی تا رتبه سوم نیز سقوط کرد.

این هفته شاهد صعود دو پله ای عنوان Grand Theft Auto V هستیم و این موضوع نشان می دهد که این عنوان بعد از گذشت ۴ سال از انتشار آن بر روی کنسول‌های نسل هشتم، هنوز هم از محبوبیت بسیار بالایی در میان کاربران بازی‌های ویدیویی کشور انگلستان برخوردار است.

عنوان Assassins Creed Origins ساخته شرکت یوبی سافت نیز در اولین هفته سال جدید میلادی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اما در رتبه چهارم شاهد حضور عنوان Star Wars Battlefront 2 هستیم که نسبت به هفته گذشته یک پله سقوط داشته است. به نظر می رسد حذف پرداخت های درون برنامه ای و انتشار بروز‌رسان‌هایی برای این عنوان تا حدودی از مشکلات و جنجال‌های به وجود آمده بر سر این موضوع کاسته اما ظاهرا بر خلاف پیش بینی‌های شرکت الکترونیک آرتس ، این عنوان در تعطیلات سال نو میلادی نیز نتوانسته فروش بالایی کسب کند.

انتشار بازی محبوب The Sims 4 بر روی کنسول‌های نسل هشم پس از هشت سال را می توان اتفاق خوبی دانست. این بازی به عنوان محبوبی در میان کاربران تبدیل شده و هر هفته که از انتشار آن می گذرد، شاهد صعود آن به رتبه‌های بالای جدول هستیم. این عنوان در آخرین هفته سال ۲۰۱۷ در رتبه هفتم جای داشت و حال در هفته نخست سال ۲۰۱۸ توانسته یک پله صعود کرده و رتبه ششم را به خود اختصاص دهد.

در نیمه پایین جدول نیز عناوین PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS و SUPER MARIO ODYSSEY را مشاهده می کنیم که در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفته اند. عنوان PUBG نسبت به هفته گذشته سه پله سقوط داشته و این در حالی است که این عنوان به تازگی موفق شده به تعداد ۳ میلیون کاربر هم زمان دست پیدا کند. با توجه به این که نسخه اکس باکس وان عنوان PUBG نیز اواخر ماه دسامبر ۲۰۱۷ در دسترس قرار گرفت، باید دید که آیا این موضوع می تواند بر فروش این عنوان در هفته های آینده تاثیر گذار باشد یا خیر. در ادامه جدول نیز عناوین The Legend of Zelda: Breath of the Wild و FORZA MOTORSPORT 7 رتبه‌های نهم و دهم را به خود اختصاص داده اند که در این میان صعود چند پله ای FORZA MOTORSPORT 7 و بازگشت آن به ده عنوان پرفروش بریتانیا، در حالی که هفته‌های گذشته سیر نزولی داشته بسیار جالب توجه است.

شما می توانید لیست کامل پرفروش ترین بازی‌های این هفته بریتانیا را در قسمت پایین مشاهده کنید. لازم به ذکر است آمار ارائه شده تنها مربوط به فروش نسخه فیزیکی بوده و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است.

FIFA 18 Call of Duty: WWII Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Origins Star Wars Battlefront 2 THE SIMS 4 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS SUPER MARIO ODYSSEY Legend of Zelda: Breath of the Wild FORZA MOTORSPORT 7

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته اکس‌باکس وان در بریتانیا:

