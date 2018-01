گزارش باکس آفیس: 5 تا 7 ژانویه، Jumanji بر Star Wars پیروز شد

Star Wars: The Last Jedi این هفته در باکس آفیس سقوط کرد. فیلم بلاک باستر علمی تخیلی دیزنی توانست به فروش 23.6 میلیون دلار دست پیدا کند و رتبه‌ی سوم باکس آفیس هفته را به دست بیاورد. رتبه‌ی اول پرفروش‌ترین فیلم‌های ایالات متحده و کانادا، جدیدترین ریبوت فیلم‌های Jumanji با نام Welcome to the Jungle، هم توانست در طی این 3 روز به فروش 36 میلیون دلاری برسد. فیلم ترسناک Insidious: The Last Key هم موفق به ایستادن در رتبه‌ی دوم شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت گیم اسپات، Jumanji: Welcome to the Jungle بعد از 19 روز از اکرانش، موفق به فروش کل 244.4 میلیونی در آمریکا و کانادا و 275 میلیون دلار در کشور‌های خارج از آمریکای شمالی فروخته است که مجموعا می‌شود فروش جهانی 519.4 میلیون دلار و یک سوددهی قابل توجه برای یک فیلم با بودجه‌ی 90 میلیون دلاری.

Star Wars: The Last Jedi در حال حاضر 572.5 میلیون دلار در آمریکا و کانادا فروخته است و همچنین 632.7 میلیون دلار به غیر از کشورهای آمریکای شمالی که مجموعا می‌شود 1.2 میلیارد دلار. همچنین در این آخر هفته، این فیلم در کشور چین اکران شد که دومین بازار بزرگ فیلم در جهان محسوب می‌شود و موفق به فروش 28.7 میلیون دلاری شد.

شما می‌توانید 10 فیلم پرفروش این هفته‌ی کشورهای آمریکا و کانادا را مشاهده کنید:

1- Jumanji: Welcome to the Jungle با فروش 36 میلیون دلار

2- Insidious: The Last Key با فروش 29.3 میلیون دلار

3- Star Wars: The Last Jedi با فروش 23.6 میلیون دلار

4- The Greatest Showman با فروش 13.8 میلیون دلار

5- Pitch Perfect 3 با فروش 10.2 میلیون دلار

6- Ferdinand با فروش 7.7 میلیون دلار

7- Molly’s Game با فروش 7 میلیون دلار

8- Darkest Hour با فروش 6.4 میلیون دلار

9- Coco با فروش 5.5 میلیون دلار

10- All the Money in the World با فروش 3.6 میلیون دلار

منبع متن: pardisgame