تصاویر جدیدی از Devil May Cry HD Collection برای نسل فعلی منتشر شد

محبوبیت سری Devil May Cry در نسل ششم کنسول‌ها آن قدر زیاد بود که سخت بتوان تصور کرد شرکت کپکام بتواند باری دیگر آن حجم از محبوبیت را در نسل دیگری برای این سری به وجود آورد. سه نسخه ابتدایی بازی Devil May Cry که به دست طراحان و سازندگان آن روزهای طلایی کپکام ساخته شده بودند، رنگ و روی زیبایی به نسل ششم دادند و توانستند به خوبی بدرخشند. این محبوبیت به مرور زمان و نسل به نسل کم و کمتر شد و تا جایی رسید که هم‌اکنون باید روی کنسول نسل هشتمی خود، عناوین نسل‌های قبل سری را به صورت بازسازی شده تجربه کنیم و از سال ۲۰۱۲ به این سمت، خبری از نسخه ‌ای جدید نیست. پس از تجربه نسخه های بازسازی شده‌ی قسمت‌های ۴ و DMC سال ۲۰۱۲، حال، فرصت این را خواهیم داشت که سه نسخه ابتدایی سری را تجربه کرده و با خاطرات خوب خود دست و پنجه نرم کنیم. Devil May Cry HD Collection که قرار است راه خود را به نسل فعلی باز کند، در نسل گذشته نیز منتشر شده بود.



امروز شرکت کپکام چند تصویر جدید از مجموعه Devil May Cry HD Collection منتشر کرد؛ مجموعه‌ای که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی معرفی شد.

تصاویر منتشر شده از Devil May Cry HD Collection، شامل طرح های هنری از شخصیت های بازی بوده و همچنین یک سری تصویر از گیم‌پلی بازی‌های Devil May Cry و Devil May Cry 2 و Devil May Cry 3 را نیز در بر می‌گیرد. علاوه بر این، شاهد یک سری تصاویر از پوسته‌های پلی‌استیشن ۴ بازی هستیم که این طور که اعلام شده، قرار است در ژاپن به عنوان جایزه برای خرید بازی به بازی‌بازان داده شود.

بد نیست اشاره کنیم که قرار است یک نسخه محدود (Limited Edition) از مجموعه Devil May Cry HD Collection تنها در ژاپن عرضه شود که ۹,۲۵۰ ین قیمت آن اعلام شده است. در این نسخه محدود قاب عکس‌هایی وجود خواهد داشت که با طرح صدمه به وسیله گلوله تزیین شده اند و بسیار زیبا به نظر می‌رسند.

مجموعه Devil May Cry HD Collection که هم به صورت دیجیتالی و هم به صورت فیزیکی در دسترس قرار می‌گیرد، در تاریخ ۱۳ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد و ۲۹٫۹۹ دلار قیمت خواهد داشت. این طور که اعلام شده و از تصاویر منتشر شده از بازی برمی‌آید، جلوه های بصری بازی و در کل گرافیک و رزولوشن آن نسبت به نسخه‌های کلاسیک ارتقا پیدا کرده و همچنین شاهد نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه خواهیم بود.

شما می‌توانید تصاویر منتشر شده از مجموعه Devil May Cry HD Collection را در زیر مشاهده کنید:

