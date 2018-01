تاریخ انتشار MX Vs. ATV All Out معلوم شد

به تازگی شرکت تی اچ کیو نوردیک (THQ Nordic) تاریخ عرضه یکی از عناوین جدید خود یعنی MX Vs. ATV All Out را اعلام کرده است. تی اچ کیو نوردیک اخیراً به شدت پرکار ظاهر شده و قصد دارد تا نام خود را بیش از پیش بر سر زبان‌ها بیندازد. یکی از عناوین جدید آن‌ها […]

تی اچ کیو نوردیک اخیراً به شدت پرکار ظاهر شده و قصد دارد تا نام خود را بیش از پیش بر سر زبان‌ها بیندازد. یکی از عناوین جدید آن‌ها بازی مسابقه‌ای MX Vs. ATV All Out است که در واقع روی مسابقات آف رود تمرکز دارد و می‌تواند طرفداران سبک ریسینگ را راضی کند.

این بازی روی موتور سیکلت‌ها و مسابقات در جاده‌های ناهموار و خاکی تمرکز دارد و همین یک چالش بزرگ برای بازی‌بازان محسوب می‌شود. همچنین به نظر این بازی حالت اول شخص نیز خواهد داشت که کمی در این حالت شبیه به بازی‌های واقعیت مجازی می‌شود. همچنین در بازی یک گاراژ شخصی نیز وجود خواهد داشت که در آن موتور سیکلت‌های شخصی سازی شده خود را می‌توانید به نمایش بگذارید.

همچنین، مزایای پیش خرید این بازی نیز مشخص شده که جالب به نظر می‌رسد. اگر نسخه فیزیکی بازی را پیش خرید کنید، به ۱۰۰ هزار واحد از پول درون بازی دسترسی پیدا خواهید کرد که از آن می‌توانید برای ارتقای موتور سیکلت‌ها یا خرید موتور سیکلت‌های جدید و مواردی شبیه به این استفاده کنید و می‌تواند شما را در طول ماجراجویی‌هایتان، جلو بیندازد. اما اگر بخواهید نسخه دیجیتالی بازی را پیش خرید کنید، می‌توانید در آن صورت ۴ روز زودتر از تاریخ عرضه رسمی، به تجربه MX Vs. ATV All Out بپردازید. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که معلوم نیست نسخه دیجیتالی بازی هم شامل آن ۱۰۰ هزار واحد از پول درون بازی خواهد شد یا خیر.

در نهایت، نوبت به تاریخ عرضه این بازی می‌رسد. علاقه‌ مندان به مسابقات آف رود می‌توانند در تاریخ ۲۷ مارس سال ۲۰۱۸ (برابر با ۷ فروردین سال ۱۳۹۷ خورشیدی) عنوان MX Vs. ATV All Out را روی اکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی تجربه کنند.

منبع متن: gamefa