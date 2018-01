۱۰ بازی جدید در هفته آینده به سرویس PlayStation Now اضافه خواهند شد

شرکت سونی اعلام کرد هفته آینده ۱۰ عنوان جدید را به سرویس PlayStation Now اضافه میکند که اکثر این عناوین در انحصار سونی بوده و از نام آشناترین آنها میتوان به عناوین Until Dawn و Gravity Rush Remastered اشاره کرد. اکنون که چندین سال از عرضه سرویس PlayStation Now میگذرد به جرئت میتوان گفت شرکت سونی کار خود را […]

شرکت سونی اعلام کرد هفته آینده ۱۰ عنوان جدید را به سرویس PlayStation Now اضافه میکند که اکثر این عناوین در انحصار سونی بوده و از نام آشناترین آنها میتوان به عناوین Until Dawn و Gravity Rush Remastered اشاره کرد.

اکنون که چندین سال از عرضه سرویس PlayStation Now میگذرد به جرئت میتوان گفت شرکت سونی کار خود را در افزودن عناوین جدید به این سرویس، به خوبی انجام داده است. امروز سونی با اعلام خبر انتشار ۱۰ عنوان جدید برا این سرویس، ثابت کرد پشتیبانی او از این سرویس همچنان ادامه دارد. برجسته ترین عنوانی که در این بروزرسانی اضافه خواهد شد، عنوان Until Dawn می‌باشد. این بازی در سبک وحشت قرار دارد و داستان آن حول گروه نوجوانی شکل می‌گیرد که زمانشان را در داخل یک کابین کنار یکدیگر سپری می‌کنند. در این بازی بازیکن کنترل یک کاراکتر مشخص را بر عهده ندارد و به جای آن میتوانید برای کل گروه تصمیم گیری کنید که این تصمیمات بر داستان بازی تاثیر زیادی دارد.

عنوان برجسته دیگری که در این لیست به چشم میخورد، عنوان Gravity Rush Remastered، که ریمستر شده عنوانی با همین نام در پلی استیشن ویتا است، میباشد. در این بازی شما در نقش Kat، که توانایی کنترل نیروی جاذبه اطرافش را دارد، به تجربه این بازی میپردازید.

در ادامه میتواید لیست کامل این عناوین را مشاهده کنید:

Until Dawn

Gravity Rush Remastered

Everybody’s Gone to the Rapture

Alienation

Knack

Fat Princess Adventures

Shadow of the Beast

Escape Plan

Hardware Rivals

PixelJunk Shooter Ultimate

علاوه بر اینها، ۶ عنوانی که هم اکنون در سرویس PlayStation Now در دسترس قرار دارند، به زودی یک بروز رسانی پلی استیشن ۴ دریافت خواهند کرد. در ادامه میتوانید لیست این عناوین را نیز مشاهده کنید:

Beyond: Two Souls

Heavy Rain

Super Stardust Ultra

Hohokum

Entwined

Counterspy

منبع متن: gamefa