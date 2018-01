به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، مایکروسافت در سال جدید قرار است آپدیت جدید و ویژگی‌های جدیدی به کنسول Xbox One خود اضافه کند. ویژگی مهم و جالبی که دارندگان Xbox احتمالا خوشحال می‌شوند مربوط به گزینه Do not disturb است که با فعال کردن این گزینه می‌توانند تمام نوتیفیکیشن‌ها را خاموش کنند. دیگر زمانی که مشغول کشتن یک باس‌فایت از Cuphead هستید یا در حال تماشای سریال در Netflix هستید، هشدارها یا پیام‌های دوستان برایتان نمایش داده نخواهد شد. ویژگی جدید دیگر شامل بهبود بخش اچیومنت‌ها، قسمت Mini game Hub و موارد دیگر می‌شود. تغییرات این آپدیت را در زیر مشاهده می‌کنید:

بعضی اوقات دوست دارید که از تمام حواس‌پرتی‌ها دوری کنید و به صورت کامل روی بازی تمرکز نمایید. ما یک حالت Do not disturb را اضافه کرده‌ایم که تمام نوتیفیکشن‌ها را خاموش می‌کند و به دوستانتان اطلاع می‌دهد که شما در حال حاظر قادر به بازی کردن یا فعالیت دیگری نیستید.

ویژگی بعدی اچیومنت‌ها به شما اجازه می‌دهد تا مواردی از اچیومنت‌های بازی‌های مختلف را برای خودتان لیست کنید. به سادگی ببینید که گرفتن کدام اچیومنت به شما نزدیک‌تر است تا سریع بازی را شروع کنید و آن را کسب نمایید. فیلترها به شما اجازه می‌دهد تا اچیومنت‌های بعدی که بر اساس نزدیک‌ترین، معمولی‌ترین، کم‌یاب‌ترین، معروف‌ترین کم‌یاب‌ها و بیشتر تعداد گیمراسکور است را اولویت قرار دهید.

Mini game Hub به زودی در دسترس خواهد شد. با این ویژگی، شما قادر به دسترسی به محتویات زیادی برای بازی‌هایی خواهید شد که اخیرا از یک Game Hub بازی کرده‌اید، بدون این که بخواهید حتی از آن خارج شوید. Mini game Hub راهی ساده را برای دیدن فعالیت در حال حاظر دوستان، اچیومنت‌های بعدی، پست‌های Looking for group و موارد دیگر در اختیارتان خواهد گذاشت.

در حال بهبود بخش Community feed هستیم تا دیدن بخش نظرات راحت‌تر شود. به زودی قادر به دیدن نظرات اخیر پست‌ها به صورت صفحه کامل می‌شوید. هم‌چنین نظرات به صورتی ترتیب داده می‌شود تا نظرات اخیر در بالا بیایند. هم‌چنین قادر به دیدن این هستید که چه کسی نظرات شما را پسندیده است.

با توجه به بازخوردها، یک گزینه جدید به بخش Power mode & Startup menu اضافه کرده‌ایم. علاوه بر خاموش کردن کنسول بر اثر بدون فعالیت بودن از ۱ تا ۶ ساعت، گزینه‌های دیگری برای دو، سه، چهار و پنج ساعت افزوده خواهد شد.

این آپدیت‌ها در حال حاظر برای کسانی که از اعضای برنامه Xbox Insider هستند در جریان است و برای باقی دارندگان Xbox One در هفته‌های آینده عرضه خواهد شد.

شما در مورد آپدیت‌های بعدی Xbox One چه فکر می‌کنید؟ چه ویژگی جدیدی دوست دارید که اضافه شود؟

منبع متن: pardisgame