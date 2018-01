امروز شعبه ایتالیا شرکت Nintendo با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد که فروش Switch در این کشور مدیترانه‌ای "استثنایی" بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، Switch از زمان عرضه تاکنون یعنی طی یک بازه حدودا 10 ماهه توانسته از کنسول محبوب Wii در مدت مشابه فروش بیشتری داشته باشد. این ترتیب این کنسول تازه وارد در حال حاضر در کشور ایتالیا سریع‌تر از دیگر کنسول‌های گیمینگ شرکت Nintendo می‌فروشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، مدیرعامل Nintendo ایتالیا آقای آندریا پرژتی نیز طی یک بیانیه در این رابطه اعلام کرده است که فروش Switch بسیار رضایت بخش بوده است و مطمئن هستند که این موفقیت در سال 2018 به لطف انتشار عناوین جذاب در سبک‌های مختلف مانند Bayonetta 2 ،Kirby Star Allies ،Dragon Quest Builders، عنوان جدید Yoshi و همینطور ادامه روند موفق عناوین موجود شامل The Legend of Zelda Breath of The Wild ،Super Mario Odyssey، ARMS ،Splatoon 2 ، Mario Kart 8 Deluxe و Xenoblade Chronicles 2 حتی چشم‌گیر‌تر نیز خواهد شد.

در این بیانیه همچنین با افتخار اعلام شده است که کنسول ترکیبی Switch در آینده میزبان بیش از 300 عنوان توسط ناشران ترد پارتی و تعداد قابل توجهی عنوان مستقل خواهد بود.

چندی پیش Nintendo آمریکا نیز اعلام کرده بود که Switch در ایالات متحده سریع‌تر از تمامی کنسول های گیمینگ تاریخ می‌فروشد. این کنسول همچنین در فصل تعطیلات در کشور ژاپن نیز فوق‌العاده عمل کرده و فروش کلی Wii U را نیز پشت سر گذاشته است.

منبع متن: pardisgame