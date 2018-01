تماشا کنید: معرفی بسته الحاقی The Darkest Shore برای Call Of Duty: WWII

شرکت Activision و استودیو Sledgehammer Games با انتشار تریلری از دومین قسمت بسته الحاقی The Resistance بازی Call Of Duty: WWII تحت عنوان The Darkest Shore رونمایی کرد.

اگر از طرفداران بخش زامبی جدیدترین نسخه از سری بازی Call Of Duty هستید به‌زودی می‌توانید اقدام به انجام اولین بسته الحاقی این عنوان نمایید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu علاقه‌مندان می‌توانند این بسته الحاقی را 10 بهمن 96 برروی کنسول PS4 و 30 روز بعد در PC و Xbox One تجربه نمایند.

یادآور می‌شود که The Darkest Shore ادامه‌ای بر بخش داستانی خطرناک سرشار از زامبی Call Of Duty محسوب می‌شود. تنها چند روز از وقایع فراموش نشدنی Mittelburg گذشته که ماموریت جدیدی را عهده‌دار می‌شوید. شما همراه با گروهی اندکی از سربازان در جزیره‌ای تحت کنترل "دکتر استراب" (Straub) قرار خواهید داشت که هوای مه آلود آن دید کمی از محیط در اختیارتان قرار می‌دهد؛ سفر خوشی را در سواحل این جزیره برای شما آرزومندیم!

لازم به‌ذکر بوده که بسته الحاقی مذکور علاوه بر بخش داستانی شامل اضافاتی برای بخش آنلاین نیز است که شامل نقشه‌ها و حالت‌های جدید می‌شود.

نیازمند اطلاعات بیشتری هستید؟ شما می‌توانید اولین جزئیات از محتویات بسته الحاقی The Resistance بازی Call Of Duty: WWII را در پردیس‌گیم مطالعه نمایید.

منبع متن: pardisgame