مطابق روال هر هفته، ساعاتی پیش گروه تحقیقاتی Media Create اقدام به انتشار لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های این هفته ژاپن کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، بازی Super Mario Odyssey با فروش 105 هزار و 51 نسخه همچنان در رتبه نخست پرفروش‌ترین‌های ژاپن قرار دارد. بدون تردید این عنوان یکی از بهترین انتخاب‌های هر دارنده کنسول Switch محسوب می‌شود. رتبه‌های دوم و سوم نیز به ترتیب به دو بازی Splatoon 2 و Mario Kart 8 Deluxe اختصاص دارد.

از دیگر بازی‌های مهم این لیست که اولین هفته عرضه خود را سپری می‌کنند می‌توان به Mario Party: The Top 100 با فروش 52 هزار و 181 نسخه در کنسول 3DS اشاره داشت.

لیست 10 بازی پرفروش برتر

بازی Super Mario Odyssey بافروش 105 هزار و 51 نسخه

بازی Splatoon 2 با فروش 96 هزار و 404 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe بافروش 87 هزار و 356 نسخه

بازی Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon با فروش 61 هزار و 698 نسخه

بازی Mario Party: The Top 100 با فروش 52 هزار و 181 نسخه

بازی Yo-kai Watch Busters 2: Sword/Magnum بافروش 38 هزار و 141 نسخه

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بافروش 33 هزار و 24 نسخه

بازی 1-2-Switch بافروش 21 هزار و 235 نسخه

بازی Earth Defense Force 5 بافروش 16 هزار و 552 نسخه

بازی ARMS بافروش 16 هزار و 463 نسخه

در بخش پرفروش‌ترین کنسول‌ها شاهد صدرنشینی Switch هستیم. این کنسول توانسته علاوه بر ژاپن در سایر کشورها و مناطق جهان طرفداران زیادی را به خود اختصاص بدهد. چندی پیش نیز مدیرعامل بخش ایتالیایی Nintendo به فروش فوق‌العاده Switch از تمامی کنسول‌های گیمینگ تاریخ این کمپانی در ایتالیا اشاراتی داشت.

لیست پرفروش‌ترین کنسول‌ها

Switch بافروش 134,519

PlayStation 4 بافروش 37,175

New 2DS LL بافروش 20,409

New 3DS LL بافروش 12,542

PlayStation 4 Pro بافروش 12,456

PlayStation Vita بافروش 7,970

2DS بافروش 3,700

Xbox One بافروش 335

New 3DS بافروش 163

PlayStation 3 بافروش 58

Wii U بافروش 44

Xbox One X بافروش 23

منبع متن: pardisgame