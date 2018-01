مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌‌ی اول سال ۲۰۱۸ میلادی بررسی کنیم. قبل از هر چیز بگذارید روشن کنیم […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌‌ی اول سال ۲۰۱۸ میلادی بررسی کنیم.



قبل از هر چیز بگذارید روشن کنیم که آمار فروشی که در ادامه آن را مشاهده و بررسی می‌نمایید، در واقع آمار فروش آخرین هفته از سال ۲۰۱۷ به حساب می‌آید و با این که خودِ آمار در سال ۲۰۱۸ منتشر شده اما اعداد و ارقام آخرین هفته از سال گذشته میلادی را بازگو می‌کند.

به نظر می‌رسد هر چه جلوتر می‌رویم، سلطه کنسول ها و بازی‌های شرکت نینتندو برروی بازار ژاپن بیشتر و بیشتر می‌شود. این سلطه در آمار فروش هفته آخر سال ۲۰۱۷ به شدت خود را نشان می‌دهد و باز هم به ما یادآوری می‌کند که نینتندو با کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در حال تجربه کردن دوران بسیار موفقی است؛ دورانی که شاید نینتندو هیچگاه با Wii U تجربه نکرده بود. همان طور که پیش بینی می‌شد، بازی فوق‌العاده و ستایش شده‌ی Super Mario Odyssey برای بار دوم به صورت متوالی در صدر فهرست قرار گرفت تا مطمئن شویم که بیشترین افراد در زمان تعطیلات به تجربه این عنوان علاقه دارند. شاید این بازی به اندازه آمار فوق‌العاده دو هفته قبل خود (۲۰۹,۶۳۰ نسخه) در هفته گذشته نفروخته باشد اما همچنان کسی نتوانسته به آن برسد. در رده دوم نیز یک بازی دیگر برای کنسول نینتندو سوییچ، به نام Splatoon 2 قرار گرفته است. پیش از این گفته بودیم که این بازی سرگرم کننده و محبوب در حال حاضر بیشترین فروش مجموع را در بین عناوین حاضر در ۲۰ بازی پرفروش دارا است (با فروش مجموع ۱,۷۶۴,۸۷۰ نسخه). در رده سوم فهرست این هفته، باز هم ماریویی دیگر به نام Mario Kart 8 Deluxe به چشم می‌خورد که گزینه‌ای بسیار مناسب برای تعطیلات و بازی خانوادگی محسوب می‌شود. از Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon که بگذریم، باز هم به یک ماریوی دیگر می‌رسیم که اتفاقا تنها بازی جدید منتشر شده در آخرین هفته سال ۲۰۱۷ است؛ این بازی Mario Party: The Top 100 نام دارد و برای کنسول دستی ۳DS در دسترس قرار گرفته است. همه این ها باعث می‌شود تا در فهرست فروش این هفته بگوییم همه چیز در بازار ژاپن به ماریو ختم می‌شود! در جایگاه‌های دیگر فهرست فروش، عناوین نام آشنایی مانند the Legend of Zelda: Breath of the Wild و Arms و Yakuza: Kiwami 2 و Call of Duty: WWII و FIFA 18 نیز به چشم می‌خورند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۱۰۵,۰۵۱ (۱,۳۹۷,۳۳۲)

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۹۶,۴۰۴ (۱,۷۶۴,۸۷۰)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۸۷,۳۵۶ (۱,۱۳۲,۷۹۳)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۶۱,۶۹۸ (۱,۴۰۷,۶۶۰)

[۳DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – ۵۲,۱۸۱ (New)

[۳DS] Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnmum (Level-5, 12/16/17) – ۳۸,۱۴۱ (۴۳۱,۴۲۰)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۳۳,۰۲۴ (۷۷۱,۰۵۰)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۲۱,۲۳۵ (۳۴۹,۹۲۹)

[PS4] Earth Defense Force 5 (D3 Publisher, 12/07/17) – ۱۶,۵۲۲ (۱۸۱,۴۶۶)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – ۱۶,۴۶۳ (۳۱۳,۹۵۴)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۱۳,۶۵۰ (۱۹۱,۴۸۵)

[NSW] Xenoblade Chronicles 2 (Limited Edition Included) (Nintendo, 12/01/17) – ۱۲,۷۷۹ (۱۵۶,۷۱۷)

[PS4] Yakuza: Kiwami 2 (Limited Edition Included) (Sega, 12/07/17) – ۱۱,۸۰۶ (۱۸۴,۴۴۵)

[PS4] Call of Duty: WWII (SIE, 11/03/17) – ۱۰,۱۵۳ (۳۴۸,۷۰۴)

[۳DS] Kirby: Battle Royale (Nintendo, 11/30/17) – ۹,۶۷۹ (۱۲۵,۰۰۹)

[NSW] FIFA 18 (EA, 09/29/17) – ۹,۱۳۱ (۶۲,۷۸۳)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۷,۹۵۳ (۳۴۴,۴۹۵)

[NSW] Snipperclips Plus: Cut It Out Together (NIntendo, 11/10/17) – ۷,۳۸۸ (۳۴,۶۱۹)

[NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition (Bandai Namco, 12/21/17) – ۷,۰۰۳ (۲۳,۰۱۴)

[NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco, 09/07/17) – ۶,۸۷۸ (۹۶,۰۴۰)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۱۳۴,۵۱۹ (۲۶۹,۶۸۴)

PlayStation 4 – ۳۷,۱۷۵ (۵۰,۶۶۲)

New 2DS LL – ۲۰,۴۰۹ (۴۵,۳۸۷)

New 3DS LL – ۱۲,۵۴۲ (۲۷,۹۴۷)

PlayStation 4 Pro – ۱۲,۴۵۶ (۱۶,۵۹۵)

PlayStation Vita – ۷,۹۷۰ (۱۴,۰۴۱)

۲DS – ۳,۷۰۰ (۶,۹۹۲)

Xbox One – ۳۳۵ (۶۸۷)

New 3DS – ۱۶۳ (۳۱۱)

PlayStation 3 – ۵۸ (۴۰)

Wii U – ۴۴ (۹۸)

Xbox One X – ۲۳ (۳۲)

در فهرست فروش سخت افزارها در آخرین هفته سال ۲۰۱۷ میلادی در بازار ژاپن، همه کنسول‌ها با افت فروش مواجه شدند. این افت فروش کاملا طبیعی و عادی است زیرا رشد فروش چشمگیر کنسول‌ ها در هفته های گذشته به خاطر نزدیک شدن به تعطیلات آخر سال بوده و حال، طبیعی است که مردم به شکل سابق برای خرید کنسول مورد نظر خود به سمت خرده فروشی‌ها سرازیر نشوند. در هر حال، آمار فروش همچنان خوب است و بازار را پر رونق نشان می‌دهد. کنسول نینتندو سوییچ با فروش ۱۳۴,۵۱۹ واحدی خود همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته و در پشت سر خود کنسول پلی‌استیشن ۴ را با فاصله و با فروش ۳۷,۱۷۵ واحد می‌بیند. پس از این دو کنسول‌، دیگر کنسول ها مانند خانواده ۳DS، پلی‌استیشن ۴ پرو، پلی‌استیشن ویتا و کنسول های ایکس‌باکس وان دیده می‌شوند که میزان فروش آن ها تقریبا به حالت عادی بازگشته است.

منبع متن: gamefa