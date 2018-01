عنوان Raven Remastered برای PS4 ،Xbox One و PC تایید شد + جزئیات همراه با تریلر و تصاویر

شرکت THQ Nordic امروز نسخه ارتقا یافته عنوان Raven: Legacy of a Master Thief را تحت عنوان The Raven Remastered برای چهار پلتفرم PlayStation 4 ،Xbox One ،PC و Mac جهت عرضه در تاریخ 13 مارس (سه‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶) تایید کرد.

در The Raven Remastered علاوه بر اینکه کیفیت انیمیشن‌ها، سیستم نورپردازی و موها به طور کامل به رزولوشن تمام HD ارتقا پیدا کرده همچنین برای اولین بار زیرنویس فرانسوی، اسپانیایی و چینی ساده شده نیز به زیرنویس‌های موجود در نسخه ابتدایی یعنی آلمانی، روسی، لهستانی و ایتالیایی اضافه شده است.

در ادامه با جزئیاتی از این بازی به نقل از THQ Nordic همراه باشید:

لندن، 1964. یاقوت باستانی از موزه بریتانیا به سرقت رفته است. در صحنه جرم، سرنخی از Raven پیدا شده است. آیا کسی در تلاش است تا پا جای پای ارباب افسانه‌ای دزدان "The Raven" که سال‌ها پیش ناپدید شد، بگذارد؟

افسر آنتون جیکوب زلنر خود را در میان رمز و راز قتلی می‌یابد که تا پیش از این مشابه آنرا تنها در رمان‌های جنایی محبوبش خوانده بود. هیچ چیز آنگونه که به نظر می‌رسد نیست. همه چیزی برای پنهان کردن دارند و در نهایت Raven که همیشه یک قدم جلوتر است.

امکانات کلیدی بازی:

• یک ماجراجویی پلیسی کلاسیک از سوی King Art Games، سازنده سری بازی Book of Unwritten Tales.

• تجربه یک داستان جنایی هیجان‌انگیز از دید چندین شخصیت.

• صحنه‌های کلاسیک قتل مرموز، از قطار در کوه‌های آلپ تا کشتی با شکوه کروز و موزه قاهره.

• صداپیشگی کیفیت بالای تیم بازیگری حرفه‌ای بازی.

• ارتقا انیمیشن‌ها، سیستم نورپردازی و موها به کیفیت full HD.

در ادامه شاهد تریلر معرفی و تصاویری از این بازی باشید.

