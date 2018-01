عنوان مستقل Darkest Dungeon که برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ به انتشار رسید و موفق به جلب نظر مثبت منتقدین و موفقیت تجاری شد، بالاخره قرار است در ماه جاری به نینتندو سوئیچ راه پیدا کند. به گفته‌ی سازنده‌ی Darkest Dungeon یعنی رد هوک استودیوز (Red Hook Studios)، این بازی در ۱۸ ژانویه (۲۸ […]

عنوان مستقل Darkest Dungeon که برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ به انتشار رسید و موفق به جلب نظر مثبت منتقدین و موفقیت تجاری شد، بالاخره قرار است در ماه جاری به نینتندو سوئیچ راه پیدا کند.

به گفته‌ی سازنده‌ی Darkest Dungeon یعنی رد هوک استودیوز (Red Hook Studios)، این بازی در ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) با قمیت ۲۵ دلار آمریکا برروی فروشگاه الکترونیکی نینتندو سوئیچ عرضه می‌گردد.

این استودیو همچنین تایید نموده که محتویات دانلودی Darkest Dungeon همزمان با انتشارش برای سوئیچ روی این کنسول منتشر می‌شوند. محتوای دانلودی The Crimson Court با قیمت ۱۰ دلار و The Shieldbreaker با قیمت ۴ دلار در دسترس قرار می‌گیرند اما با این حال مشخص نیست که محتوای دانلودی The Color of Madness در چه زمانی به سوئیچ راه می‌یابد، گرچه به صورت کلی هم تاریخ انتشار دقیقی ندارد.

علاوه بر این‌ها، رد هوک اعلام کرده است که Darkest Dungeon از صفحه و کنترل‌های لمسیِ نینتندو سوئیچ بهره می‌برد تا تجربه‌ای هرچه آسوده‌تر و لذت‌بخش از مبارازت این عنوان داشته باشید.

Darkest Dungeon هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، مک، لینوکس، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشسن ویتا و آی‌پد قرار دارد و همان‌طور که مشاهده کردید، تا هفته‌ی دیگر راهی نینتندو سوئیچ خواهد شد.

منبع متن: gamefa