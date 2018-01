خالق Prince of Persia احتمالا به نسخه جدیدی از این سری اشاره دارد

پس از انتشار توئیتی مرموز توسط جوردن مکنر (Jordan Mechner)، بسیاری حدس می‌زنند که او به نسخه جدید Prince of Persia اشاره کرده است.

اولین نسخه از سری Prince of Persia در سال 1989 برای کامپیوترهای خانگی Apple II منتشر شد و از آن زمان تاکنون 14 بازی برای این فرانچایز در دسترس قرار گرفته که آخرین آن‌ها بازسازی The Shadow and the Flame برای IOS و Android بود.

آخرین نسخه از Prince of Persia که برای کنسول‌های خانگی Sony و Microsoft هم منتشر شد، The Forgotten Sands بود. به گزارش پردیس گیم، جوردن مکنر توئیت جدیدی را در حساب رسمی خود ارسال کرده و با این وجود که لزوما نمی‌توان گفت ساخت نسخه جدیدی از این سری را تایید می‌کند، اما امید زیادی به طرفداران می‌دهد:



"من افراد دیگری هم می‌شناسم که احساس من را دارند. ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد!"

جوردن مکنر، خالق اصلی Prince of Persia است و نقش بسیاری در ساخت فیلم سینمایی Prince of Persia: Sands of Time در سال 2013 داشت. آخرین پروژه او، یک بازی به نام Karateka بود که در سال 2012 برای Xbox 360 منتشر شد.

در چند سال گذشته شایعاتی مبنی بر شروع ساخت یک ریبوت برای Prince of Persia پخش شد که با نام رمزی Prince of Persia Zero شناخته می‌شود. تصاویری هم از آن لو رفت که در همین خبر آن‌ها را مشاهده می‌کنید اما در نهایت فهمیدیم که Ubisoft برروی فرانچایزهای بزرگ دیگری مثل Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ،Watch Dogs و The Division کار می‌کرد. حال پس از گذشت چند سال، دوباره شاهد شواهد بیشتری از نسخه جدید Prince of Persia هستیم.

منبع متن: pardisgame