حضور یک خواننده معروف در بازی Where The Water Tastes Like Wine به عنوان صداپیشه

اگر از علاقه مندان به دنیای موسیقی هستید، حتماً از حضور یکی از خوانندگان برنده گرمی در بازی Where The Water Tastes Like Wine خوشحال خواهید شد!

دیم بالب گیمز (Dim Bulb Games) و سرنتی فورج (Serenity Forge) به تازگی اطلاعات جدیدی از بازی داستان محور خود یعنی Where The Water Tastes Like Wine را در اختیار عموم قرار داده‌اند، عنوانی که در مورد آمریکا در دوران رکود بزرگ است. یکی از اطلاعات جالبی که اخیراً از این بازی منتشر شده، حضور یک خواننده بسیار معروف و محبوب در بین صداپیشگان این بازی است. در مورد یکی از برندگان جایزه بزرگ گرمی صحبت می‌کنیم، یکی از اسطوره‌های سبک راک.

در مورد استینگ (Sting) افسانه‌ای صحبت می‌کنیم، نوازنده گیتار بیس و خواننده اسبق بند تاریخ‌ساز پلیس (The Police) که البته به عنوان یک هنرمند مستقل هم کارنامه به شدت پرباری دارد. او راوی یکی از شانزده داستان بازی است، نام داستانی که او روایت می‌کند نیز گرگ (The Wolf) خواهد بود. این واقعاً حسابی جذاب است. استینگ اشاره کرده که خوشحال است در این پروژه همکاری دارد چرا که روایت داستان آن تجربه‌ای بسیار خاص و منحصر به فرد است. همچنین شاهد صداپیشه‌های معروف دیگری مثل سیسی جونز (Cissy Jones از بازی Firewatch)، کیمبرلی بروکس (Kimberly Brooks از سری Mass Effect) و دیو فنوی (Dave Fennoy از سری Telltale’s The Walking Dead) نیز در بازی Where The Water Tastes Like Wine خواهیم بود.

حال بد نیست به خود بازی بپردازیم. این بازی داستان محور است (به مانند عناوین تل تیل) و در آن شما به اقصی نقاط آمریکا سفر می‌کنید و از زبان مردم محلی، قصه‌های مختلفی را خواهید شنید. از لحاظ گرافیکی هم بازی سبک و سیاق بسیار خاصی دارد و نقاشی‌های دو بعدی با برخی مدل‌های سه بعدی ترکیب شده‌اند و معجون خاصی را پدید آورده‌اند. بازی Where The Water Tastes Like Wine در اوایل امسال برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد و مطمئناً اگر از علاقه مندان به موسیقی باشید (به مانند نگارنده!) قطعاً باید آن را در لیست عناوین مورد انتظار خود بگذارید!

منبع متن: gamefa