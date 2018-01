هدکی کامیا: طراحی و سبک بازی Devil May Cry 5 می تواند به مانند GOD Of War به کلی تغییر کند

هیدکی کامیا، کارگردان سابق عنوان Devil May Cry به تازگی در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به نسخه بعدی این فرانچایز که هم اکنون شایعات زیادی از آن به گوش می رسد، نظرات جالبی را ارائه داده است. وی اعتقاد دارد Devil May Cry 5 می تواند در زمینه طراحی و سبک بازی، نسبت به […]

آقا هیدکی کامیا به تازگی نظرات جالبی را در رابطه با نسخه بعدی فرانچایز Devil May Cry ارائه داده است. به گفته وی، Devil May Cry 5 (یا هر نامی که نسخه بعدی این فرانچایز خواهد داشت) می تواند از نظر طراحی و سبک گیم پلی به کلی تغییر کند؛ درست مانند آن چیزی که امروزه در نسخه جدید God Of War مشاهده می کنیم:

من فقط نطر خود را در این رابطه اعلام میکنم. به نظرم هم اکنون زمان آن است که کپکام در طراحی نسخه بعدی فرانچایز Devil May Cry بازنگری کند. با نگاهی به روند تغییرات فعلی و گرافیک شکفت انگیز بازی‌های شرکت کپکام، این شرکت می تواند طراحی و سبک نسخه بعدی این فرانچایز را به طور کلی تغییر دهد. درست مانند نسخه جدید فرانچایز God Of War.

وی سپس در ادامه به این نکته اشاره کرد که کپکام به جای این که باز هم در نسخه جدید به سراغ مبارزات هک اند اسلش برود، می تواند آن را به مانند یک بازی اکشن سینمایی و واقع گرایانه طراحی کند:

به جای این که نسخه بعدی یک هک اند اسلش باشد، کپکام می تواند از Devil May Cry 5 یک بازی اکشن و واقع گرایانه بسازد.

البته آقای هیدکی کامیا دقایقی بعد به این نکته اشاره کرد که از نظر وی God of War 2018 بسیار عالی به نظر می رسد.

اگرچه نظر آقای کامیا به عنوان پدر فرانچایز Devil May Cry، جالب به نظر می رسد اما به یاد داشته باشید که وی از سال ۲۰۰۱ و بعد از نسخه اول این فرانچایز دیگر با این مجموعه همراه نبوده است و نمی توان نظر وی را به عنوان یک نظر کارشناسانه و تخصصی پذیرفت.

همان طور که می دانید آقای هیدکی ایتسونو (Hideaki Itsuno)، کارگردان دو عنوان محبوب Devil May Cry 4 و Dragon’s Dogma بر روی پروژه جدیدی کار می کند که هنوز ماهیت آن مشخص نیست و ممکن است نسخه جدید فرانچایز Devil May Cry یا Dragon’s Dogma بوده و یا این که ایشان بر روی آی پی جدیدی کار می کنند. مطمئنا در سال ۲۰۱۸ اطلاعات و جزییات بیشتری از پروژه جدید ایشان در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa