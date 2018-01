به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، انجمن نویسند‌گان آمریکا، لیست نامزد‌های بهترین نویسند‌گی بازی‌های ویدیویی در سال 2017 را منتشر کرد. در این لیست دو عنوان Horizon: Zero Dawn و Madden NFL 18 قرار دارند.

این بسیار عجیب است که یک بازی ورزشی مثل Madden در لیست وجود داشته باشد. البته Madden NFL 18 به شدت بر روی بخش داستانی تمرکز کرده است و جالب است بدانید برنده‌ی اسکار یعنی Mahershala Ali در این عنوان نقش دارد.

این لیست شامل عناوین دیگری مانند Dishonored: Death of The Outsider ،Horizon: Zero Dawn و Futurama: Worlds of tomorrow نیز می‌شود. بازی های عرضه شده بین 1 دسامبر 2016 تا 30 نوامبر 2017 قابلیت قرار گرفتن در لیست را داشته‌اند.

برندگان در تاریخ 22 بهمن اعلام خواهند شد. داوران این مراسم شامل نویسندگان رسمی انجمن نویسندگان آمریکا می‌شود.

نامزد‌های دریافت جایزه بهترین نویسندگی بازی‌های ویدیویی:

Dishonored: Death of the Outsider

External Writers Anna Megill, Hazel Monforton; Lead Narrative Designer Sachka Duval; Arkane Studios-Bethesda Softworks

Futurama: Worlds of Tomorrow

Written by Cas Ruffin, Patric M. Verrone; TinyCo

Horizon Zero Dawn

Narrative Director John Gonzalez; Lead Writer Benjamin McCaw; Writing by Ben Schroder, Anne Toole; Additional Writing by Dee Warrick, Meg Jayanth; Guerrilla Games

Madden NFL 18: Longshot

Written by Michael Young, Adrian Todd Zuniga; Story by Michael Young; Tiburon/Electronic

Arts

نظر شما در مورد بازی‌های انتخاب‌ شده چیست؟

منبع متن: pardisgame