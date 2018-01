امروز بخش تایوانی شرکت Sony Interactive Entertainment از برنامه‌ها و زمان برگزاری Taipei Game Show در سال 2018 رونمایی کرد.

بااینکه Taipei Game Show جزو نمایشگاه‌های کم اهمیت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود اما امسال اوضاع کمی تغییر کرده چرا که نمایشگاه بازی‌های ویدیویی تایپه در سال 2018 میزبان عناوینی درخشان و مورد انتظار است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، برنامه‌های زیادی برای نمایشگاه بازی‌های ویدیویی شهر تایپه در نظر گرفته شده است. آنطور که گفته شده افرادی که در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد اگر جزو مشترکین سرویس Playstation Plus باشند از هم‌اکنون می‌توانند به‌صورت آنلاین اقدام به ثبت‌نام جهت دریافت یک سری کوپن برای انجام برخی از بازی‌های مهیج کنند. در همین راستا غرفه‌ای تحت عنوان PlayStation Plus Club ایجاد شده که نسخه‌های نمایشی (Demo) و موارد دیگری را در دسترس بازیکنان قرار خواهد داد.

اول از همه به معرفی بازی‌هایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت می‌پردازیم. لازم به‌ذکر بوده که این عناوین مربوط به PS4 و PSVR می‌باشد و تاکنون از هیچ عنوانی برای PS Vita نام برده نشده است.

Detroit: Become Human

Gran Turismo Sport

Shadow of the Colossus

Bravo Team

The Inpatient

Monster Hunter World

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

Street Fighter V: Arcade Edition

Dissidia Final Fantasy NT

Secret of Mana

Far Cry 5

Moss

Dynasty Warriors 9

Attack on Titan 2

Code Vein

Sword Art Online: Fatal Bullet

Dragon Ball FighterZ

Super Robot Wars X

Ace Combat 7: Skies Unknown

Metal Gear Survive

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS

Hokuto Ga Gotoku

Valkyria Chronicles 4

Senran Kagura Burst Re:Newal

Earth Defense Force 5

BlazBlue Cross Tag Battle

Reborn: A Samurai Awakens

DOOM VFR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

NBA 2K18

در پایان خاطر نشان می‌شود که Taipei Game Show از 6 تا 9 بهمن 96 (26 الی 29 ژانویه) برگزار خواهد شد.

منبع متن: pardisgame