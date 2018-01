آرون گرینبرگ: Xbox One طی ماه دسامبر در ایالات متحده فروش بیشتری از PS4 داشت

گزارش NPD هفته آینده منتشر می‌شود اما آرون گرینبرگ، رئیس بخش بازاریابی Microsoft، از هم‌اکنون آمار فروش کنسول‌ها در ایالات متحده را ارائه داده است.

به گزارش پردیس گیم، آرون گرینبرگ در حساب رسمی توئیتر خود گفت طبق داده‌های NPD، کنسول Nintendo Switch پرفروش‌ترین دستگاه در ایالات متحده بوده که Xbox One در رتبه دوم و PS4 جایگاه سوم را به خود اختصاص داده‌اند:

"سپاس از تمام کسانی که برای پشتیبانی از Xbox One در ماه دسامبر کمک کردند. گروه NPD پرفروش‌ترین ماه دسامبر تاریخ Xbox One را گزارش داده و منتظر یک سال 2018 بزرگ هستیم! با توجه به داده‌های NPD، کنسول Xbox One از نظر فروش توانست PS4 را در ماه دسامبر شکست دهد. Nintendo هم ماه خوبی را پشت سر گذاشت زیرا Switch بیشترین تعداد واحدها را فروخت."

این آمار نسبت به ماه نوامبر کاملا متفاوت هستند که PS4 در آن پرفروش‌ترین کنسول بود. با این وجود، چنین چیزی تعجب‌ برانگیز نیست زیرا PS4 تخفیف بزرگی را طی آن ماه دریافت کرد که یعنی اکثر علاقه‌مندان به خرید این کنسول، در ماه نوامبر این کار را انجام دادند.

باید ببینیم آیا Nintendo مانند ماه اکتبر که کنسول‌شان پرفروش‌ترین دستگاه در ماه اکتبر گذشته شد، دوباره بیانیه رسمی صادر می‌کنند یا خیر.

