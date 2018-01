نسخه کلکسیونی سه گانه Dark Souls برای عرضه در ژاپن معرفی شد

یک بسته کلکسیونی رویایی از سه گانه Dark Souls برای طرفداران این سری در ژاپن عرضه خواهد شد که البته خیلی هم ارزان قیمت نخواهد بود! احتمالاً تاکنون خبردار شده‌اید که دیروز نسخه بازسازی شده اولین Dark Souls برای کنسول‌های این نسل معرفی شد و تبدیل به اولین قسمت از این مجموعه خواهد شد که […]

احتمالاً تاکنون خبردار شده‌اید که دیروز نسخه بازسازی شده اولین Dark Souls برای کنسول‌های این نسل معرفی شد و تبدیل به اولین قسمت از این مجموعه خواهد شد که روی یک کنسول از نینتندو منتشر می‌شود. حالا، می‌توان گفت که هر سه نسخه مجموعه Dark Souls روی دو کنسول اکس باکس وان و پلی‌ استیشن ۴ قابل دسترسی است و به همین مناسبت ناشر این مجموعه یعنی بندای نمکو (Bandai Namco) خبر از عرضه یک نسخه کلکسیونی از این سه گانه را داده، هرچند این نسخه ویژه فقط در ژاپن و فقط برای پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد!

همان طور که قابل حدس است، این نسخه کلکسیونی در وهله اول شامل هر سه نسخه این مجموعه یعنی Dark Souls: Remastered در کنار Dark Souls II: Scholar of the First Sin و Dark Souls III: Fire Fades Edition خواهد شد. البته محتویات دیگری هم در این بسته وجود خواهد داشت که حسابی آن را پر و پیمان جلوه می‌دهد!

یکی از نکات جالب این بسته وجود یک جا کتابی بسیار زیبا در آن است که در اصل برای نگه داشتن کتاب‌های حاوی طرح‌های هنری این سه نسخه ساخته شده است. سپس شاهد یک فرهنگنامه جامع از بازی هستیم که توضیحات مربوط به آیتم‌ها و شخصیت‌های مختلف را در خود جای داده است. دیسک فیزیکی هر سه نسخه بازی در این بسته وجود دارد و سپس شاهد ۶ سی دی هستیم که در اصل هر دوتای آن‌ها، آلبوم موسیقی متن یکی از نسخه‌های مجموعه Dark Souls می‌شود. شاید بتوان گفت تنها بدی این بسته آن است که فقط در ژاپن عرضه می‌شود و فعلاً خبری از عرضه آن در غرب نیست، شاید بعداً برای غرب هم تائید شود ولی احتمال آن خیلی هم بالا نیست.

حالا بهتر است نگاهی به قیمت این بسته کلکسیونی بیندازیم. این بسته قیمتی برابر با ۴۹,۸۰۰ ین خواهد داشت که این برابر با تقریباً ۴۴۰ دلار است. با اینکه این مجموعه حسابی نفیس است و واقعاً برای طرفداران دو آتشه سری Dark Souls دلربا جلوه می‌کند، ولی به هر حال از آن جایی که این روزها اکثر گیمرها به Dark Souls II یا Dark Souls III (یا حتی هر دوی آن‌ها!) دسترسی دارند و از قبل آن‌ها را خریداری کرده‌اند، شاید خرید این بسته خیلی هم مقرون به صرفه نباشد.

این بسته همزمان با عرضه Dark Souls: Remastered یعنی تاریخ ۲۵ مِی ۲۰۱۸ (۴ خرداد ۱۳۹۷) عرضه خواهد شد. بد نیست باز هم اشاره کنیم که این بسته فقط در ژاپن و فقط برای پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار خواهد گرفت. خود Dark Souls: Remastered برای چهار پلتفرم رایانه‌های شخصی، نینتندو سوئیچ، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa