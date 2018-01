اسامی نامزدهای جوایز مراسم D.I.C.E. 2018 مشخص شد

به تازگی اسامی نامزد های جوایز مراسم D.I.C.E. 2018 منتشر شده است که تقریبا کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد. اسامی این نامزدها و جزئیات خبر در ادامه قابل مشاهده است. همان طور که اطلاع دارید، با گذشت هر سال و در اوایل آن، مراسم معتبر D.I.C.E. برگزار خواهد شد که در آن […]

به تازگی اسامی نامزد های جوایز مراسم D.I.C.E. 2018 منتشر شده است که تقریبا کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد. اسامی این نامزدها و جزئیات خبر در ادامه قابل مشاهده است.

همان طور که اطلاع دارید، با گذشت هر سال و در اوایل آن، مراسم معتبر D.I.C.E. برگزار خواهد شد که در آن بهترین عناوین در دسته‌ها و زمینه‌های مختلف معرفی می‌شوند و از میان آن‌ها بهترین گزینه انتخاب خواهد شد و به جوایزی دست پیدا خواهد کرد. حال ما کمتر از دو ماه دیگر شاهد برگزاری بیست‌ و یکمین دوره از این مراسم هستیم و به تازگی اسامی نامزد های جوایز مراسم D.I.C.E. 2018 منتشر شده است:

بهترین دستاورد در بخش انیمیشن:

Cuphead

For Honor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین دستاورد در بخش طراحی هنری:

Cuphead

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Little Nightmares

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین دستاورد در بخش شخصیت‌ها:

Assassin’s Creed Origins – Bayek

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Senua

Horizon Zero Dawn – Aloy

Star Wars Battlefront II – Iden Versio

Uncharted: The Lost Legacy – Chloe Fraiser

بهترین دستاورد در بخش موسیقی اریجینال:

Call of Duty: WWII

Cuphead

Horizon Zero Dawn

RiME

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین دستاورد در بخش طراحی صوتی:

Destiny 2

Injustice 2

Star Wars Battlefront II

Super Mario Odyssey

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین دستاورد در بخش داستانی:

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Night in the Woods

What Remains of Edith Finch

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین دستاورد در بخش گرافیک فنی:

Assassin’s Creed Origins

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Lone Echo/Echo Arena

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین عنوان اکشن سال:

Call of Duty: WWII

Cuphead

Destiny 2

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین بازی ماجراجویی سال:

Assassin’s Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین عنوان خانوادگی سال:

DropMix

GNOG

Just Dance 2018

SingStar Celebration

Snipperclips

بهترین بازی مبارزه‌ای سال:

ARMS

Injustice 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Nidhogg 2

Tekken 7

بهترین عنوان اتومبیل رانی سال:

DiRT 4

Forza Motorsport 7

Gran Turismo Sport

Mario Kart 8 Deluxe

Project CARS 2

بهترین بازی نقش‌آفرینی سال:

Divinity: Original Sin 2

Middle-earth: Shadow of War

NieR:Automata

Persona 5

Torment: Tides of Numenera

بهترین بازی ورزشی سال:

Everybody’s Golf

FIFA 18

Golf Clash

Madden NFL 18

MLB The Show 17

بهترین بازی شبیه‌ساز/استراتژی سال:

Endless Space 2

Halo Wars 2

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Total War: Warhammer II

XCOM 2: War of the Chosen

بهترین دستاورد در بخش فنی عناوین واقعیت مجازی:

Lone Echo/Echo Arena

Robo Recall

Star Trek Bridge Crew

The Invisible Hours

Wilson’s Heart

بهترین بازی واقعیت مجازی سال:

Lone Echo/Echo Arena

Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Robo Recall

Space Pirate Trainer

Wilson’s Heart

جایزه ویژه D.I.C.E. Sprite:

Everything

Gorogoa

Night in the Woods

Pyre

Snipperclips

بهترین بازی کنسول‌های دستی:

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Metroid: Samus Returns

Monster Hunter Stories

بهترین بازی موبایل سال:

Cat Quest

Fire Emblem Heroes

Gorogoa

Monument Valley 2

Splitter Critters

بهترین دستاورد در بخش بازی‌های آنلاین:

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Fortnite

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

بهترین دستاورد در بخش طراحی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین دستاورد در بخش کارگردانی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

What Remains of Edith Finch

بهترین بازی سال:

Cuphead

Horizon Zero Dawn

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

تمامی نامزد ها و اسامی که مشاهده کردید توسط متخصصان صنعت بازی‌های ویدئویی (عمدتا از ناشران و توسعه‌دهندگان) انتخاب شده و رای‌گیری نهایی در یک جریان به‌خصوص، انتخاب و اعلام خواهد شد.

منبع متن: gamefa