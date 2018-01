نامزدهای جشنواره جوایز D.I.C.E 2018 مشخص شد ؛ طوفان Horizon و Zelda

امروز آکادمی هنرها و علوم تعاملی (The Academy of Interactive Arts & Sciences) اقدام به معرفی نامزدهای بیست و یکمین دوره از جوایز سالیانه D.I.C.E کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، در جشنواره امسال 68 بازی مختلف نامزد دریافت جوایز 24 بخش گوناگون شده‌اند که در این بین Horizon: Zero Dawn در 10 و به دنبال آن The Legend of Zelda: The Breath of the Wild در 6 بخش برای کسب بیشترین آرا به رقابت می‌پردازند.

از جمله عناوین دیگری که در 5 بخش حضور دارند می‌توان به Hellblade: Senua’s Sacrifice ،Uncharted: The Lost Legacy و Cuphead اشاره کرد؛ همچنین Gorogoa ،Playerunknown’s Battlegrounds و Super Mario Odyssey در 4 بخش مختلف نامزد جوایز D.I.C.E سال 2018 شده‌اند.

لازم به‌ذکر بوده که مراسم اهدای جوایز D.I.C.E امسال، 3 اسفند 96 (برابر با 22 فوریه میلادی) در سالن اجلاس لاس وگاس برگزار خواهد شد.

شما پردیسی‌ها در زیر می‌توانید شاهد لیست کامل نامزدهای جوایز مراسم D.I.C.E 2018 باشید.

بهترین بازی سال:

Cuphead

Horizon Zero Dawn

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

دستاورد عالی در زمینه انیمیشن:

Cuphead

For Honor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Uncharted: The Lost Legacy



دستاورد عالی در زمینه طراحی هنری:

Cuphead

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Little Nightmares

The Legend of Zelda: Breath of the Wild



دستاورد عالی در زمینه کاراکتر:

Assassin’s Creed Origins – Bayek

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Senua

Horizon Zero Dawn – Aloy

Star Wars Battlefront II – Iden Versio

Uncharted: The Lost Legacy – Chloe Fraiser

دستاورد عالی در زمینه موسیقی اصلی:

Call of Duty: WWII

Cuphead

Horizon Zero Dawn

RiME

Wolfenstein II: The New Colossus

دستاورد عالی در زمینه طراحی صوتی:

Destiny 2

Injustice 2

Star Wars Battlefront II

Super Mario Odyssey

Uncharted: The Lost Legacy

دستاورد عالی در زمینه داستان:

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Night in the Woods

What Remains of Edith Finch

Wolfenstein II: The New Colossus

دستاورد عالی در زمینه گرافیک فنی:

Assassin’s Creed Origins

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Lone Echo/Echo Arena

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی اکشن سال:

Call of Duty: WWII

Cuphead

Destiny 2

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین بازی ماجراجویی سال:

Assassin’s Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین بازی خانوادگی سال:

DropMix

GNOG

Just Dance 2018

SingStar Celebration

Snipperclips

بهترین بازی مبارزه‌ای سال:

ARMS

Injustice 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Nidhogg 2

Tekken 7

بهترین بازی ریسینگ سال:

DiRT 4

Forza Motorsport 7

Gran Turismo Sport

Mario Kart 8 Deluxe

Project CARS 2

بهترین بازی نقش آفرینی سال:

Divinity: Original Sin 2

Middle-earth: Shadow of War

NieR:Automata

Persona 5

Torment: Tides of Numenera

بهترین بازی ورزشی سال:

Everybody’s Golf

FIFA 18

Golf Clash

Madden NFL 18

MLB The Show 17

بهترین بازی استراتژی و شبیه‌ساز سال:

Endless Space 2

Halo Wars 2

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Total War: Warhammer II

XCOM 2: War of the Chosen

دستاورد عالی در زمینه فنی بازی‌های VR:

Lone Echo/Echo Arena

Robo Recall

Star Trek Bridge Crew

The Invisible Hours

Wilson’s Heart

بهترین بازی واقعیت مجازی سال:

Lone Echo/Echo Arena

Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Robo Recall

Space Pirate Trainer

Wilson’s Heart

جایزه D.I.C.E. Sprite:

Everything

Gorogoa

Night in the Woods

Pyre

Snipperclips

بهترین بازی سال کنسول‌های دستی:

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Metroid: Samus Returns

Monster Hunter Stories

بهترین بازی موبایل سال:

Cat Quest

Fire Emblem Heroes

Gorogoa

Monument Valley 2

Splitter Critters

دستاورد عالی در زمینه گیم‌پلی بازی‌های آنلاین:

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Fortnite

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

دستاورد عالی در زمینه طراحی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

دستاورد عالی در زمینه کارگردانی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

What Remains of Edith Finch

شما کاربران محترم می‌توانید از لیست بالا اقدام به انتخاب بازی مورد قبول خود در هر بخش کرده و سپس آن را از طریق قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame