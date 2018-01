اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش ششم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو تا ۳ قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با چهارمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

خب دیگر High Wall of Lothric بس است! NPC را آزاد کردیم و راه میانبر را هم به بونفایر باز کردیم. زمان مبارزه با باس Vordt of the Boreal Valley است. روح هایتان را خرج کنید. لول آپ کنید و سلاح خوبتان را ارتقا دهید و … مسیر را از بونفایر و دربی که به صورت میانبر باز کردیم یروید و با آساسنور پایین بروید و از حیاط رد شوید و از پله ها پایین بروید تا نهایتا برسید به آن دوراهی که سمت راست و پایینش گفتیم به باس می رسد و سمت چپش به ساختمان Cathedral می رفت و ۳ شوالبه در آن منطقه پرسه می زدند. این بار دیگر به سمت راست و پایین پله های بزرگ بروید که در انتهای آن یک درب دو دهنه بزرگ قرار دارد. غیر از ۲ شوالبه که در این بخش پرسه می زنند وقتی از پله ها پایین می روید دو دشمن سپر دار و یک تیرانداز هم هستند که آن ها را بکشید و وارد درب بزرگ شوید. می توانید در کل این مسیر از بونفایر تا باس همه را بدوید و هیچ کس را نکشید و مبارزه نکنید تا سلامتیتان کم نشود. در سالن بزرگی که وارد شدید به انتها و سمت درب دیگر در انتها سالن بروید و عکس العمل نشان دهید تا صحنه ای ببینید و نخستین باس فایت واقعی بازی آغاز شود.

Vordt of the Boreal Valley

تا به امروز این باس برای من یکی از آسان ترین باس های تاریخ سری بوده است و حتی یک بار هم در مبارزه با شکست نخورده ام اما خب فکر نکنید که هر کار بکنید او را شکست می دهید و راحت پیروز می شوید. بالاخره بازی سولز است و باس آسانش هم در مقایسه با باس های مرگبار سری آسان است. وی زمانی شوالبه پادشاه بوده است و بعد تبدیل به جانور و سگ وفادار Lothric شده است. وی زره ضخیمی دارد و روی ۴ دست و پا راه می رود. ضربات محکم با دامنه اثر بالا می زند و اگر از او دور باشد یک حمله سریع و پرشی به سمت شما دارد که سریعا خود را به شما می رساند و اگر پشتش باشید سریعا به سمت شما بر می گردد. ضرباتش شما را وارد حالت frostbite می کنند و باید مراقب باشید البته معمولا به حد خطرناکی در این زمینه نمی رسید.

برای شخصیت های مبارز نزدیک و یا کسانی که از جادوهای خیلی سریع استفاده می کنند یک راه زیرکانه برای شکست این باس وجود دارد و آن هم این است که تا حد امکان و هر لحظه و دائما در نزدیک ترین حالت به باس بمانید و در واقع زیر دست و پای او باشید!! من دقیقا همیشه با همین راه وی را ناتکار کرده ام. اصلا لازم نیست حتما پشتش باشید بلکه فقط نزدیکش باشید. مدام به او ضربه بزنید و دست ها و پاها و سر و شانه او ضربات پشت سر هم وارد نمایید. وقتی که وی به حالت چرخیدن در می آید غلت بزنید و به زیر و پشت او بروید و تا می توانید به او ضربه بزنید. اگر او از شما دور شد زود بدوید و دوباره به او بجسبید!! وی فقط یک حمله راه دور دارد که آن هم دامنه اثرش باریک است و وقتی دارید به سمت او می دوید تا نزدیکش شوید به راحتی با یک غلت زدن می توانید هیچ ضربه ای نخورید.

در فاز دوم مبارزه که معمولا وتق یخط سلامتی باس نصف می شود اتفاق می افتد، Vordt مانند هر باس دیگری مقداری سریع تر، وحشی تر، دیوانه تر و مرگبار تر می شود و بیشتر و سریعتر ضربات frostbite به شما وارد می کند. همچنین یک حمله جدید به صورت نفس frostbite دارد که خوشبختانه زمان زیادی طول می کشد تا آماده اش کند و فرصت دارید تا به پشت سر او بروید. همان روش فاز اول را با احتیاط تر انجام دهید و ان قدر به او ضربه بزنید تا نهایتا شکستش دهید. در واقع رک بگویم به جای این که از سپر استفاده کنید و زره سنگین با مقاومت بالا در برابر frostbite بپوشید و .. سعی کنید خیلی زود با همین تاکتیکی که گفته شد کار باس را بسازید و مطمئن باشید به مشکل خاصی بر نمی خورید. اگر احیانا در هر شرایطی با این باس به مشکل خوردید می توانید بروید و دشمنان بیشتری را بکشید و آیتم Titanite Shard بیشتری فارم کنید و سلاح محبوبتان را بیشتر ارتقا دهید تا قوی تر شوید و باس را شکست دهید.

همین طور می توانید از Ember استفاده کنید تا خط سلامتیتان طولانی تر شود و به فرم انسانی برگردید و بتوانید دوستان و افرادی را برای کواپ احضار نمایید تا کمکتان کنند. بعد از کشتن باس روحش را می گیرید. هرگز این روح باس ها را برای گرفتن روح هزینه نکنید زیرا بعدا می توانید ایتم های خیلی با ارزش تری در ازای آن ها بگیرید. بونفایر Vordt of the Boreal Valley را روشن کنید. از دروازه بزرگ انتهای سالن خارج شوید. چون قبلا به ساختمان Cathedral دفته ایم و ایتم کلیدی را گرفته ایم، به لبه این منطقه بروید و از شما خواسته می شود تا Banner خود را به اهتزاز در آورید. دکمه خواسته شده را بزنید تا یک کات سین ببینید. بعد از کات سین و سفر هوایی توسط هیولاهای پرنده، بلافاصله بونفایر Foot of the High Wall را روشن نمایید. در اینجا فقط یک راه مستقیم وجود دارد اما ابتدا به سمت چپ بروید و روی یک بخش خراب شده قلعه، Large Soul of a Deserted Corpse را بردارید. حالا از پله ها پایین بروید و مسیر را دنبال کنید اما کاملا به پایین پله ها نروید. اینجا می بینید که نزدیک دروازه بزرگ یک اتفاق رخ می دهد و ۳ سگ به دشمنانی که غیرفعالند و در حال دعا کردن هستند حمله می کنند. میتوانید بروید و در همین حسین همه را بکشید و یا صبر کنید تا آن ها هم را بکشند و بقیه که زنده مانند را بکشید.

سپس دقیقا مسیر مخالف دروازه بزرگ ار بروید یعنی مسیری که از دروازه دور می شود را ادامه دهید. مراقب باشید در سمت چپ پشت یک کالسکه شکسته دو سگ وجود دارند که آن ها را بکشید و نگذارید غافلگیرتان کنند و سپس دو عدد Alluring Skull را بردارید. دوباره مسیر را ادامه دهید تا به دسته ای از تعداد زیادی pilgrim ها در لبه صخره برسید. مراقب باشید که به هیچ کدام آن ها حمله نکنید. از لبه سمت چپ پل آیتم Homeward Bone را بردارید. سپس بین pilgrim ها در سمت راست بگردید تا یک NPC را برای حرف زدن پیدا کنید. آن هم یک شخصیت خیلی مهم که اگر در همین بخش نمی آمدید او را ببینید و می خواستید بعدا بیایید و زمان زیادی می گذشت، وی نیز دیگر مانند بقیه همراهانش حالت سنگی می شد و برای همیشه ناپدید می گشت و راه یک پایان خاص بازی را می بست. این شخصیت Yorel of Londor نام دارد که پیشنهاد می کنم متن این شخصیت را که در ادامه قرار می دهم بسیار بسیار با دقت و دقیق بخوانید زیرا که وی باعث آمدن یا نیامدن یکی دیگر از مهم ترین شخصیت های بازی یعنی Yuria of Londor نیز خواهد شد و اتفاقات فوق العاده ای را برایتان رقم خواهند زد. خیلی دقیق به اطلاعات این دو شخصیت دقت نمایید و هر دو را با هم به ترتیب ابتدا اطلاعات Yorel of Londor و سپس اطلاعات Yuria of Londor را بخوانید تا کل ماجرای این دو و روند خط داستانی آن ها دستتان بیاید و احیانا با یک خرابکاری کوچک هر دوی آن ها را برای همیشه محو نکنید و راه یک پایان را برای خود ببندید.

Yoel of Londor

Yoel of Londor یکی از شخصیت ها و در حقیقت NPC های حاضر در عنوان Dark Souls 3 است که خط ماموریت و داستانی وی کاملا مرتبط با Yuria of Londor نیز هست و در واقع پس از اتمام خط ماموریتی وی است که Yuria و خط داستانی وی آغاز می شوند و بنابراین در صورت اشتباه در خط ماموریت Yoel of Londor ممکن است که خط ماموریت Yuria of Londor را نیز کامل از دست بدهید. بنابراین در قسمت بعدی مقالات راهنما در مورد شخصیت Yuria of Londor توضیح حواهم داد.

Yoel of Londor شخصیتی است که باید قبل از این که باس Abyss Watchers را شکست دهید او را پیدا کرده باشید تا به Firelink Shrine بیاید و خز داستانی او رقم بخورد. همچنین در Firelink Shrine نیز وی بعد از مرگ Abyss Watchers خواهد مرد و باید تا این موقع کارهایی را انجام داده باشید تا با مرگ وی در حقیقت حط ماموریتی اش تمام شود و حضور و شروع خط داستانی Yuria of Londor کلید بخورد. اگر بخواهم خیلی خلاصه در ابتدا بگویم که فعالیت اصلی شما در خط داستانی Yoel چیست باید گفت شما بایستی قبل از این که Abyss Watchers را شکست دهید، ۵ مرتبه در صحبت با Yoel گزینه “Draw Out True Strength” را انتخاب کرده باشید تا بعد از مرگ وی، Yuria of Londor جای وی را بگیرد.

در یک مورد خیلی نادر و خاص که اگر کسی باشد که تمامی بخش های ارتقای شخصیت خود را تا انتها پر کرده باشد و به بالاترین لول رسانده باشد، دیگر نمیتواند در صحبت با Yoel of Londor گزینه “Draw Out True Strength” را انتخاب کند و بنابراین نمی تواند در خط ماموریت وی پیشروی کند و در نتیجه Yuria of Londor در بازی حضور نخواهد یافت.

اجازه دهید تا توضیحاتی را در قالب نکات کوچک در مورد شخصیت Yoel of Londor برای شما عزیزان بازگو کنم.

وی به شما Gesture (حالت) “Beckon” را می دهد.

آیتم هایی را به عنوان یک فروشنده در اختیار شما قرار می دهد.

اگر قبل از شکست Abyss Watchers وی را پیدا نکرده و سرویس او را قبول نکرده باشید، وی خواهد مرد.

زمانی که شما Abyss Watchers را شکست داده باشید و به پل معلق موجود در Catacombs of Carthus برسید، وی را در Firelink Shrine مرده خواهید یافت. شما می توانید این منطقه را بگردید در خالی که مرگ وی را رقم نزنید؛ برای این کار کافیست تا فقط از روی پل معلق به هیچ وجه عبور نکنید و از مسیری دیگر این منطق را اکتشاف کنید.

Yuria of Londor تنها در صورتی ظاهر می شود که شما ۵ بار از سرویس دهی Yoel of Londor استفاده کرده باشید تا بتوانید از وی “ample strength” را زمانی که می اندازد، دریافت کنید. مطمئن شوید که هر ۵ Dark Sigil را از او گرفته باشید وگرنه بعد از مرگ او Yuria of Londor ظاهر نخواهد شد.

به هیچ وجه حتی یکی از Dark Sigil های خود را نیز نزد Fire Keeper در بازی، “cleanse” نکرده باشید وگرنه پیشروی در خط ماموریتی هر دو شخصیت را از دست خواهید داد. در این صورت Yuria با شما دیگر صحبت نمیکند و سپس آن جا را ترک میکند.

حتی یکی از Dark Sigil های خود را نیز نزد Fire Keeper در بازی، وگرنه پیشروی در خط ماموریتی هر دو شخصیت را از دست خواهید داد. در این صورت Yuria با شما دیگر صحبت نمیکند و سپس آن جا را ترک میکند. بعد از این که هر ۵ Dark Sigil را از Yoel of Londor بگیرید و منطقه را ری استارت کنید جسد او را خواهید یافت.

اگر خودتان Yoel of Londor را بعد از ۵ بار استفاده کردن از گزینه “Draw Out True Strength” و گرفتن همه Dark Sigil ها بکشید باز هم Yuria of Londor ظاهر خواهید شد و خط ماموریت وی را می توانید کامل انجام دهید. تنها تفاوت این حالت با مرگ نرمال Yoel این است که دیگر جسد او را در بر روی زمین روبروی Yuria of Londor نمی بینید.

یعد از مرگ ایتم Hollow’s Ashes را می اندازد اما فقط اگر به مرگ طبیعی مرده باشد.

محل قرار گیری و پیدا کردن شخصیت:

شما می توانید Yoel of Londor را در منطقه Undead Settlement و مقداری کمی بعد از ورود به این منطقه پیدا کنید تا وی پیشنهاد ارائه سرویس به شما بدهد. وی در پایین پله های بونفایر High Wall و نزدیک پل نیمه کاره حضور دارد که در آنجا تعداد بسیار زیادی از هم نوعان وی همه مرده اند در کنار هم. بعد از یافتن و پذیرفتن سرویس وی، او به Firelink Shrine می رود و به عنوان یک فروشنده عمل خواهد کرد. محل وی در منطقه پایین پله های سمت راست آهنگر در انتهای راهروی باریک است و او را در این منطقه در حالی که ایستاده است خواهید یافت.

Hollow بودن و لول ها:

بعد از این که Yoel به Firelink Shrin می رود باید از منوی صحبت با وی گزینه “Draw Out True Strength” را انتخاب کنید تا وی در حقیقت به شما یک لول بدهد. وقتی ۵ بار این کار را بکنید وی می میرد و Yuria of Londor جای او را خواهد گرفت. این فرصت برای گرفتن ۵ لول رایگان و کامل کردن خط داستانی Yoel of Londor کاملا به وضعیت Hollow بودن شما بستگی دارد که این وضعیت، با هر باری که شما می میرید به اندازه برابر با مقدار Dark Sigil که همراه خود دارید زیاد می شود. یعنی مثلا وقتی با داشتن ۲ عدد Dark Sigil بمیرید، وضعیت Hollow یودن شما ۲ درجه افزایش خواهد یافت. حالا شرایط لازم برای این که این ۵ لول رایگان را از Yoel بگیرید از این قرار هستند: اولین لول هیچ شرط خاصی ندارد. دومین ارتقا به درجه دوم Hollow بودن شما نیاز دارد، سومین ارتقا به درجه ششم Hollow بودن شما نیاز دارد، چهارمین ارتقا به درجه دوازدهم Hollow بودن شما نیاز دارد و سرانجام ارتقای پنجم نیاز به درجه ۱۶ Hollow بودن شما دارد.

از آن جا که همان طور که گفتم میزان Hollow شدن در هر بار مرگ برابر با مقدار Dark Sigil است که همراه خود دارید، پس با یک حساب کوچک می توانید متوجه شوید که شما تنها نیاز دارید که بین هر لول رایگان تا لول بعدی ۲ بار بمیرید غیر از لول آخر که تنها یک بار نیاز به مردن دارید. همچنین این را بدانید که برای دستیابی به پایان سوم بازی یعنی Usurpation of Fire ending نیاز به هر ۵ عدد Dark Sigil خواهید داشت.

نکته: اگر شما حتی یک عدد از Dark Sigil ها را حذف کرده یا نزد Fire Keeper شفا دهید، Yoel of Londor بلافاصله خواهد مرد و شانس پیشروی در خط داستانی Yoel of Londor و Yuria of Londor در آن بار بازی شما از بین خواهد رفت و باید تا شروع بازی بعدی صیر کنید.

Yuria of Londor

Yuria of Londor یکی از شخصیت های غیر قابل بازی در عنوان Dark Souls 3 است. وی یکی از مرموزترین شخصیت های بازی به شمار می رود و پس از مرگ Yoel of Londor در بازی ظاهر می شود. وی عضوی از Darkwraiths به شمار می رود که هدف اصلی و اولیه آن ها بازگرداندن عصر تاریکی است. ارباب وی Darkstalker Kaathe است (primordial serpent) که در نسخه اول این سری او را ملاقات کرده ایم.

وی یکی از ۳ خواهری است (وسطی) که کلیسای Sable Church of Londor را رهبری می کنند و البته بهتر است بگویم کل Londor، سرزمین Hollow را رهبری می کنند. نام جوانترین خواهر Liliane است و نام بزرگترین خواهر مشخص نیست. تا به اینجا تنها Yuria را در بازی ملاقات کرده ایم، هرچند که به نظر می رسد که هر دو خواهر دیگر نیز در پایان Usurpation of Fire حضور دارند.

در این بخش اطلاعاتی کلی از شخصیت Yuria of Londor را برای شما عزیزان بیان می کنیم:

وی قابل کشتن است.

در نقش یک تاجر و فروشنده عمل می کند.

gesture (حالت) “Dignified Bow” را به شما یاد می دهد.

بعد از این که بخش مربوط به شخصیت Orbeck of Vinheim از ماموریت وی را انجام دهید به شما Morion Blade را می دهد.

اگر شما شخصیت Anri را قبل از حاضر شدن وی در firelink shrine بکشید، Yuria دیگر در بازی ظاهر نخواهد شد.

وی ست لباس Black Set را به تن دارد و از Dark Hand و Darkdrift استفاده می کند.

وی جای Yoel of Londor را در بازی می گیرد بعد از این که Yoel پس از پنج مرتبه ارتقا دادن شما با استفاده از Dark Sigil می میرد. شما باید این ۵ ارتقا را قبل از ورود به catacombs of carthus انجام داده باشید وگرنه مرگ Yoel of Londor، ظاهر شدن Yuria of Londor را سبب نخواهد شد.

اگر شما قبل از مرگ Yoel of Londor، نزد Fire Keeper حتی یکی از Dark Sigil ها را درمان کنید، Yuria دیگر در بازی ظاهر نخواهد شد.

بعد از حضور Yuria of Londor در firelink shrine، هر زمان که شما نزد Fire Keeper یکی از Dark Sigil ها را درمان کنید، وی برای همیشه firelink shrine را ترک می کند و امکان پیشروی در خط ماموریت وی در آن بازی متوقف می شود. بنابراین اگر خواستید که درجه hollowing خود را ریست کنید، از purging stone استفاده کنید تا اثر منفی بر روی خط ماموریت این شخصیت نگذارید.

اگر خط داستانی Yuria of Londor را دنبال کرده باشید می توانید او را در باس فایت آخر بازی یعنی Soul of Cinder هحضار کنید و پایان جایگزین بازی را رقم بزنید. همچنین در صورت ظاهر شدن علامت احضار Yuria، علامت احضار یک شخصیت دیگر به نام Pale Shade of Londor نیز برای کمک به شما در مبارزه نهایی بازی ظاهر خواهد شد.

زمانی که آیین و مراحل ازدواج شخصیت Anri را انجام دهید، دیگر حتی اگر شما هم به Yuria of Londor حمله کنید وی به شما حمله نمی کند و می ایستد تا وی را بکشید و جمله ای منحصر به فرد را هنگام مرگ بیان می کند.

وی پس از مرگ Yuria’s Ashes را از خود به جای می گذارد.

می توانید بعد از مرگ او ست لباس Black armor set را از Shrine Handmaid خریداری کنید.

محل قرار گیری شخصیت:

پس از اتمام خط ماموریت Yoel of Londor و مرگ وی در بازی، Yuria of Londor درست در همان منطقه در firelink shrine حاضر خواهد شد.

اگر می خواهید Yuria را در همان اوایل کار بکشید باید مراقب سرعت حرکت بالای او باشید. بهتر است او را به سمت درب firelink shrine بکشانید و از در بیرون بروید، او نمی تواند که از درب به بیرون بیاید و به این شکل کشتن وی خیلی راحت تر است. البته حملات راه دور چندان روی او کارایی ندارند و اگر هم که خیلی خیلی به او نزدیک شوید ضربات مرگباری برای شما دارد پس استفاده از یک نیزه یا halberd با برد حملات بالا روش بسیار خوبی برای کشتن وی است.

وقتی که Yuria of Londor را عصبانی کنید و ۳ بار به او ضربه بزنید، باعث می شود تا بعدا در دو منطقه Farron Keep and Irithyll، شخصیتی به نام Londor Pale Shade دو بار به شما حمله کند که در بار اول با شکست او سلاح Manikin Claws و بعد از هر دو بار شکست او Pale Shade Set را دریافت خواهید کرد. این حمله ها فقط اگر شما به صورت kindled یا شعله ور باشید (از Ember استفاده کرده باشید) و باس های مناطق گفته شده را نکشته باشید، اتفاق می افتند. در حالت عادی، این روند باعث می شود تا رقم خوردن پایان Ursurpation of Fire باطل شود، اما راه گریزی هست. اگر شما Yuria را عصبانی کنید و سپس بعد از این که Londor Pale Shade دو بار به شما حمله کرد و آیتم ها را برداشتید، درخواست Absolution برای خود کنید می توانید هم آیتم ها و هم پایان Ursurpation of Fire را داشته باشید. درخواست Absolution توسط بازدید از مجسمه Statue of Velka که در Undead Settlement و درست قبل از بونفایر Dilapidated Bridge قرار دارد انجام می شود. برای رسیدن به این مجسمه، کلید Grave Key را نیاز خواهید داشت که می توانید با قیمت ۱۵۰۰ روح، از Shrine Handmaid آن را خریداری نمایید.

خط ماموریت و داستانی Yuria of Londor:

۱- خط ماموریت Yoel of Londor را کامل کنید تا Yuria of Londor در firelink shrine حاضر شود و بتوانید خط ماموریت او را آغاز کنید.

۲- شما باید شخصیت Anri of Astora را در منطقه Road of Sacrifices ملاقات کنید و بایستی تا در خظ ماموریت و داستانی او نیز جلو بروید. شما باید Anri را زنده نگاه دارید و بنابراین اصلا نباید اطلاعی از جای Horace در Smouldering Lake به او بدهید.

۳- بعد از ملاقات دوم با Anri در Catacombs of Carthus در نزدیک پل چوبی قبل از High Lord Wolnir، دوباره با Anri در بونفایر Church of Yorksha در منطقه Irithyll of the Boreal Valley دیدار خواهید کرد. در این اتاق یک قاتل وجود دارد که خود را به صورت مجسمه در آورده است . فصدش کشتن Anri است. شما باید تمام دیالوگ های Anri را بگذرانید و سپس بدون این که قاتل را بکشید به سمت باس فابت منطقه بروید.

۴- بعد از شکست باس Pontiff Sulyvahn با Yuria of Londor در firelink shrine صحبت کنید. وی به شما اطلاع می دهد که زوج شما در Temple of Darkmoon منتظر شماست! برای دسترسی به معبد، شما باید تا یک دیوار مخفی که در پشت مجسمه Lord Gwyn در منطقه پایین پلتفرم چرخان در Anor Londo قرار دارد را بشکنید تا وارد معبد شوید.

۵- بعد از ورود شما به این معبد، همان قاتل را خواهید دید که به شما خوش آمد می گوید و گزینه برگزاری آیین ازدواج در معبد را به شما می دهد. اگر بپذیرید باید از شمشیری که قاتل به شما می دهد استفاده کنید تا زوج خود را که منتظرتان است بکشید. در این صورت Chameleon from the assassin را به دست خواهید آورد.

نکته: اگر در اتاق بونفایر Church of Yorksha در منطقه Irithyll of the Boreal Valley قاتل را که به صورت مجسمه در آمده بکشید، Yuria of Londor خیلی زود firelink shrine را ترک می کند و خط داستانی وی باطل می شود. در واقع زنده نگاه داشتن Anri of Astora در این مرحله برابر با درمان کردن Dark Sigil ها است و خط داستانی Yuria of Londor را متوقف می کند.

۶- بعد از انجام مرجله قبل با Yuria of Londor در firelink shrine صخبت کنید. او به شما تبریک می گوید و همچنین می گوید که چه زمانی برای گرفتن “شعله” به جای انصال و Link کردن آن مناسب است. اکنون می توانید به معبد Darkmoon بازگردید و شمشیر Anri’s Straight Sword را بردارید.

۷- حال شما باید بازی را با تمام Dark Sigil ها که در اختیار دارید به پایان برسانید . بعد از شکست باس نهایی بازی، با آتش تعامل کنید تا سینماتیکی پخش شود.

۸- اگر شما Yuria of Londor را برای مبارزه نهایی بازی احضار کرده باشید و نگذارید که او بمیرد و همچنین بازی را بلافاصله به NG+ نبرید، وقتی به firelink shrine بروید می توانید در همان محلی که او قرار داشت Darkdrift و Black Set را بیابید. اگر شما وی را برای مبارزه نهایی احضار نکرده باشید و یا اگر وی در مبارزه نهایی کشته شود، می توانید او را در همان محلی که در firelink shrine قرار داشت پیدا کنید.

۹- اگر شما باس نهایی را شکست دهید ولی بدون تعامل با آتش به firelink shrine بازگردید، باز هم می توانید در همان محلی که او قرار داشت Darkdrift و Black Set را بیابید.

خط ماموریت انتخابی: کشتن Orbeck of Vinhiem

۱- خط ماموریت Yoel of Londor را کامل کنید تا Yuria of Londor در firelink shrine حاضر شود و بتوانید خط ماموریت انتخابی او را آغاز کنید.

۲- بعد از ملاقات با Orbeck of Vinhiem در Road of Sacrifices باید او را به firelink shrine بفرستید. این کار باید قبل از انجام مرحله ازدواج با Anri of Astora در حط اصلی ماموریت Yuria of Londor انجام شود تا او به شما پیشنهاد انجام قدم بعدی در خط ماموریت انتخابی خود را بدهد، حتی اگر قبل از این مرحله، Orbeck of Vinhiem را کشته باشید و خاکستر او در اختیارتان باشد. کشتن Orbeck of Vinhiem قبل از این که وی به firelink shrine بیاید، خط ماموریت انتخابی Yuria را متوقف خواهد کرد.

۳- Yuria از شما می خواهد تا Orbeck of Vinhiem را بکشید زیرا می ترسد که او برای گرفتن جایگاه شما به عنوان lord of the hollowed رقیب محسوب شود.

۴- بعد از کشتن Orbeck of Vinhiem باید خاکستر وی را به منزله تایید مرگ او به Yuria بدهید. او به عنوان تشکر به شما Morion Blade را خواهد داد.

نکته: برای انجام خواسته Yuria به هیچ وجه مجبور نیستید تا خودتان حتما Orbeck of Vinhiem را بکشید و فقط کمی صبر لازم است. با پیشرفت در خط داستانی Orbeck of Vinhiem وی نهایتا خواهد مرد و بعد از این که شما او را برای مبارزه با Lothric Younger Prince احضار کردید، جنازه و خاکستر او را در Grand Archives پیدا می کنید که می توانید به Yuria بدهید بدون این که خط ماموریت Orbeck of Vinhiem را نیز قطع کرده باشید.

در بخش بعدی این راهنما پیشروی در Undead Settlement را شرح خواهیم داد که یکی از برترین مناطق بازی است

