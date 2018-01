مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. در آمار فروش جدید منتشر شده به وسیله منبع آماری […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



در آمار فروش جدید منتشر شده به وسیله منبع آماری Media Create، می‌توانیم عملکرد بازی‌ها و کنسول‌ها در بازار ژاپن را در اولین هفته از سال ۲۰۱۸ بررسی کنیم. فهرست فروش قبلی با این که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود، اما در واقع آمار نرم افزارها و سخت افزارها را در آخرین هفته از سال ۲۰۱۷ میلادی بررسی می‌کرد اما حال، با انتشار آمار جدید، می‌توانیم فهرست فروش را از تاریخ ۱ تا ۷ ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ مشاهده نماییم. آمار و ارقام فروش بازی ها و کنسول ها در اولین هفته از سال ۲۰۱۸ واقعا خوب و قابل توجه است و با این که حتی یک بازی جدید در جمع ۲۰ بازی پر فروش دیده نمی‌شود، اما بازی‌بازان و مردم ژاپن به خوبی با عناوین قدیمی تر سرگرم شدند. Splatoon 2 قطعا نام درخشان آمار این هفته است که نه تنها توانسته Super Mario Odyssey را کنار بزند و در صدر فهرست فروش قرار بگیرد، بلکه همان طور که پیش از این اشاره شده بود، بیشترین فروش مجموع (از زمان عرضه) را در بین تمامی بازی‌های موجود در ۲۰ بازی پر فروش دارا است (تنها کمی فروش بیشتر، Splatoon 2 را دو میلیونی می‌کند). در فهرست فروش بازی‌ها حرف خاصی برای گفتن باقی نمی‌ماند و شاهد نام های قدیمی مانند Mario Kart 8 Deluxe و Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon و Mario Party: The Top 100 و The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Call of Duty: WWII هستیم.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۱۱۷,۸۴۰ (۱,۸۸۲,۷۰۹)

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۱۱۰,۸۱۶ (۱,۵۰۸,۱۴۸)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۸۲,۸۰۶ (۱,۲۱۵,۵۹۹)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۶۹,۳۵۵ (۱,۴۷۷,۰۱۵)

[۳DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – ۵۱,۸۱۸ (۱۰۳,۹۹۹)

[۳DS] Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnmum (Level-5, 12/16/17) – ۳۴,۵۶۵ (۴۶۵,۹۸۵)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۳۱,۷۶۱ (۸۰۲,۸۱۱)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – ۲۵,۳۷۴ (۳۳۹,۳۲۸)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۲۱,۱۰۴ (۳۷۱,۰۳۳)

[PS4] Earth Defense Force 5 (D3 Publisher, 12/07/17) – ۱۹,۹۴۸ (۲۰۱,۴۱۴)

[۳DS] Kirby: Battle Royale (Nintendo, 11/30/17) – ۱۴,۵۶۱ (۱۳۹,۵۶۴)

[PS4] Call of Duty: WWII (SIE, 11/03/17) – ۱۳,۳۰۵ (۳۶۲,۰۰۹)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۱۳,۲۰۸ (۳۵۷,۷۰۳)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۱۲,۵۵۳ (۲۰۴,۰۳۸)

[NSW] Xenoblade Chronicles 2 (Limited Edition Included) (Nintendo, 12/01/17) – ۱۱,۴۸۳ (۱۶۸,۲۰۰)

[PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition (SIE, 03/19/17) – ۹,۵۱۷ (۱,۲۷۳,۷۷۷)

[NSW] Summiko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso (Nippon Columbia, 12/07/17) – ۹,۵۰۵ (۴۷,۹۸۹)

[NSW] Snipperclips Plus: Cut It Out Together (NIntendo, 11/10/17) – ۹,۲۹۰ (۴۳,۹۰۹)

[NSW] FIFA 18 (EA, 09/29/17) – ۸,۹۱۵ (۷۱,۶۹۸)

[۳DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo, 11/02/17) – ۸,۶۳۹ (۱۱۹,۷۷۷)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۱۴۶,۰۰۶ (۱۳۴,۵۱۹)

PlayStation 4 – ۷۵,۳۴۴ (۳۷,۱۷۵)

New 2DS LL – ۲۸,۲۳۷ (۲۰,۴۰۹)

PlayStation 4 Pro – ۱۶,۳۳۹ (۱۲,۴۵۶)

New 3DS LL – ۱۲,۲۴۶ (۱۲,۵۴۲)

PlayStation Vita – ۱۱,۹۲۹ (۷,۹۷۰)

۲DS – ۵,۲۵۴ (۳,۷۰۰)

Xbox One – ۱۹۰ (۳۳۵)

Xbox One X – ۹ (۲۳)

شاید کسانی که با بازار ژاپن آشنایی چندانی نداشته باشند، از فروش خوب بازی‌ها و کنسول‌های مختلف در اولین هفته از سال جدید میلادی تعجب کنند اما این آمار اصلا تعجب برانگیز نیست چرا که این جا ژاپن است و با شروع سال جدید، تعطیلات اصلی تازه آغاز می‌شود و مراسم و روزهای کریسمس تنها یک رسم و سنت گرفته شده از غرب است.

بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که با آغاز سال جدید میلادی در ژاپن، رسمی به نام Otoshidama وجود دارد که در آن والدین به فرزندانشان مقداری پول به عنوان هدیه می‌دهند و فرزندان برای خرج کردن آن پول، هیچ محدودیت خاصی ندارند. همین موضوع سبب می‌شود که کودکان و نوجوانان ژاپنی با پول هدیه خود به سمت خرده فروشی‌ها بشتابند و بازی یا کنسول مورد نظر خود را خریداری کنند و سرگرم شوند.

در این بین، طبیعی است که کنسول نینتندو سوییچ بیش از دیگر کنسول ها بفروشد و موفق باشد چرا که بسیار محبوب است. این کنسول ۱۴۶,۰۰۶ واحد دیگر نیز در اولین هفته از سال ۲۰۱۸ به فروش رساند تا مجموع فروش خود را به عدد ۳٫۵ میلیون واحد برساند (۳,۵۶۶,۷۹۴ واحد به طور دقیق). جالب است بدانید که میزان فروش کنسول نینتندو سوییچ به طور رسمی از میزان کل فروش کنسول Wii U عبور کرد و هنوز یک سال هم از عرضه این کنسول محبوب ترکیبی نگذشته است.

صحبت از Wii U شد، باید اشاره‌ای داشته باشیم که Media Create دیگر آمار فروش دو کنسول Wii U و پلی‌استیشن ۳ را دنبال نمی‌کند و دیگر در آمار هفتگی ژاپن خبری از این دو کنسول نخواهد بود.

کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز سال نو را در ژاپن بسیار خوب آغاز کرده و آمار فروش این کنسول نسبت به دوران کریسمس دو برابر شده است. فروش ۷۵,۳۴۴ واحدی پلی‌استیشن ۴ در کنار فروش ۱۶,۳۳۹ واحدی پلی‌استیشن ۴ پرو باعث شده‌اند تا آمار خوب ۹۱,۶۸۳ واحدی به وجود بیاید و آمار کلی فروش این کنسول در ژاپن را به ۶ میلیون واحد رسانده است که آمار بسیار خوبی محسوب می‌شود.

دیگر کنسول‌ها مانند خانواده ۳DS یا کنسول پلی‌استیشن ویتا نیز با رشد فروش خوبی پیش رفته‌اند و البته در آخر، فروش تنها ۹ واحدی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس کاملا جلب توجه می‌کند.

منبع متن: gamefa