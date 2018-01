بخش ژاپن و آسیای شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment Japan & Asia) ضمن اعلام حضور در رویداد Taipei Game Show 2018، برنامه‌های خود را برای این دوره از این جشنواره که از روز جمعه ۶ بهمن ماه (۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی) الی دوشنبه ۹ بهمن (۲۹ ژانویه) برگزار می‌گردد را هم مشخص کرده […]

بخش ژاپن و آسیای شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment Japan & Asia) ضمن اعلام حضور در رویداد Taipei Game Show 2018، برنامه‌های خود را برای این دوره از این جشنواره که از روز جمعه ۶ بهمن ماه (۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی) الی دوشنبه ۹ بهمن (۲۹ ژانویه) برگزار می‌گردد را هم مشخص کرده است. این شرکت فهرست بازی‌های بخش پلی‌استیشن خود را که در این رویداد به نمایش در می‌آیند و در دسترس قرار خواهند داشت را منتشر کرده است.

بازی‌های زیر، از طریق غرفه شرکت سونی در رویداد Taipei Game Show 2018 قابل بازی خواهد بود:

۱٫ Detroit Become Human

۲٫ Gran Turismo Sport

۳٫ Shadow of the Colossus

۴٫ Bravo Team

۵٫ The Inpatient

۶٫ Monster Hunter World

۷٫ Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

۸٫ Street Fighter V Arcade Edition

۹٫ Dissidia Final Fantasy NT

۱۰٫ Secret of Mana

۱۱٫ Far Cry 5

۱۲٫ Moss

۱۳٫ Dynasty Warriors 9

۱۴٫ Attack on Titan 2

۱۵٫ Code Vein

۱۶٫ Sword Art Online Fatal Bullet

۱۷٫ Dragon Ball FighterZ

۱۸٫ Super Robot Wars X

۱۹٫ Ace Combat 7 Skies Unknown

۲۰٫ Metal Gear Survive

۲۱٫ Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS

۲۲٫ Hokuto Ga Gotoku

۲۳٫ Valkyria Chronicles 4

۲۴٫ Senran Kagura Burst Re: Newal

۲۵٫ Earth Defense Force 5

۲۶٫ BlazBlue Cross Tag Battle

۲۷٫ Reborn At Samurai Awakens

۲۸٫ DOOM VFR

۲۹٫ The Elder Scrolls V Skyrim VR

۳۰٫ NBA 2K18

پخش زنده (لایو استریم) سونی در این نمایشگاه که از طریق سرویس‌های توییچ (Twitch)، یوتیوب (YouTube) و Camerabay قابل مشاهده است، به این شرح قرار دارد:

جمعه ۶ بهمن (۲۶ ژانویه):

از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰ به وقت محلی – مراسم افتتاحیه

از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به وقت محلی – اولین غرفه بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در سال جدید میلادی

از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ به وقت محلی – Dissidia Final Fantasy NT

از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت محلی – دومین غرفه بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در سال جدید میلادی

شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه):

از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ به وقت محلی – نیمه نهایی جام تایپه بازی Gran Turismo Sports

از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ به وقت محلی – غرفه ویژه Gran Turismo Sports

از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۴۵ به وقت محلی – Detroit Become Human

از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت محلی – کمدی! سرگرمی! بازی‌های خانوادگی پلی‌استیشن وی‌آر

یکشنبه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه):

از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به وقت محلی – Monster Hunter World

از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ به وقت محلی – Dynasty Warriors 9

از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت محلی –بازی تیراندازی و سرگرم‌کننده‌ای که شما نمی‌توانید آن را از دست بدهید!

دوشنبه ۹ بهمن (۲۹ ژانویه):

از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ به وقت محلی – مسابقات قهرمانی آسیای بازی NBA 2K18

از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ به وقت محلی – بیایید با یکدیگر شکار کنیم و بازی اکشن تازه‌ای را در سال جدید تجربه کنیم!

لازم به یادآوری است که این نمایشگاه مختص بازار آسیا است و بنابراین نباید انتظار انتشار اخباری برای بازار غرب را داشته باشیم. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که هیچ شرکت کره‌ای و چینی‌ای هم بازی جدیدی را برای کنسول‌ پلی‌استیشن ۴ معرفی نکند.

