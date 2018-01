استودیو Quantic Dream و «دیوید کیج» از اتهامات وارد شده به خود شوکه شدند

سه گزارشی که عصر امروز در فرانسه منتشر شد، استودیو سازنده عناوین Heavy Rain، Beyond: Two Souls و بازی انحصاری در دست ساخت Detroit: Become Human یعنی Quantic Dream را استودیوای ناخوشایند و نامناسب دانست.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer مدیران این استودیو یعنی اقایان «کیج» (David Cage) و «فاندامیر» (Guillaume de Fondaumière) به داشتن رفتار نامناسب، به کار گرفتن بیش از حد نیروی کار و استفاده از جوک‌های نژاد پرستانه متهم شدند.

«کیج» و «فاندامیر»، تمام این اتهامات را رد کردند و با تعجب و حیرت کامل با این گزارشات که توسط اعضای قبلی استودیو منتشر شده است رو به رو شدند.

یکی از این ادعاها بخاطر این است که در اوایل 2017 از طرف ایمیل «کیج» و «فاندامیر» عکسی نامناسب برای ایمیل کارکنان استودیو فرستاده شد که باعث ناراحتی خیلی از آن‌ها شد.

همچنین آقای «کیج» فردی توصیف شده است که کار با او بسیار سخت است. بخاطر سختی کار با «دیوید کیج»‌ به او لقب‌های "Papa"،"خدا" یا "Sun King" را داد‌ه‌اند. همچنین در این گزارش ذکر شده است که او از کارکنانش کار زیاد می‌خواهد و به در پروژه‌ها به دیگران گوش نمی‌دهد.

همچنین به «کیج» اتهاماتی همچون شوخی‌های کثیف، عدم توجه به کارکنان زن و سخنان نامناسب در مورد بازیگران زن در بازی‌هایش وارد شده است.

یکی از اعضای قبلی استودیو در گزارش‌ها ذکر کرد:

"«دیوید کیج» یک شیوه‌ی خاص در مورد اداره‌ استودیو Quantic Dream دارد که در آن شیوه به خودش اجازه می‌دهد که هر جا که می‌خواهد هر چیزی بگوید، به گونه‌ای که او استودیو را مکان خصوصی یا نیمه خصوصی خودش می‌داند. او همچنین با کارمندانش شوخی‌های نژادپرستانه می‌کند. مثلا یک روز در تلویزیون شخصی بلغارستانی صحبت می‌کرد در این زمان «کیج»‌به یکی از کارمندان تونسی رو کرد و گفت: آیا او پسرخاله تو است؟! "

کیج در جواب این اتهامات گفت:

"تمامی اتهامات پوچ، مضحک و خنده‌دار هستند. شما می‌خواهید در مورد هوموفوبیا صحبت کنید؟‌ من با «الن پیج» کار کردند که برای حق LGBT مبارزه کرد. می‌خواهید در مورد نژادپرستی صحبت کنید؟‌ من با «جسی ویلیامز»( Jesse Williams) کار کردم که برای حقوق شهروندی در آمریکا مبارزه کرد. اگر می‌خواهید من را قضاوت کنید، با کارهایم من را قضاوت کنید."



بازی جدید استودیو Quantic Dream یعنی Detroit: Become Human احتمالاً در سال جاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame